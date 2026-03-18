Refresher spouští členství Refresher Club. Propojí obsah s výhodami pro moderní generaci i značky

Refresher Česko, lifestylové médium pro moderní generaci, spouští novou členskou platformu Refresher Club. Členství otevírá dveře do komunity a nabízí čtenářstvu unikátní prémiový obsah propojený s exkluzivními výhodami. Projekt zároveň přináší inovativní příležitosti pro značky, kterým umožňuje nativně oslovit atraktivní cílovou skupinu generace Z a mileniálů.
Koncept Refresher Clubu staví na claimu „Vždycky v první řadě“. Inspiruje se prostředím fyzického klubu, kde být v první řadě znamená prožívat vše naplno – od hudby přes atmosféru až po energii davu. Tento princip nyní médium přenáší do digitálního prostoru. Aktuální dění z kultury či rozhovory s umělectvem má čtenářstvo k dispozici jako první a dostává se k němu tak blízko, jak to jen jde.
„V dnešní převážně anonymní digitální době má téměř každý potřebu někam patřit. Proto vzniká Refresher Club, kde má moderní generace vše na jednom místě – přečte si exkluzivní rozhovor s oblíbenou interpretkou či interpretem a v rámci členství rovnou získá i vstup na jejich koncert. Reagujeme tím na aktuální potřeby trhu a měnící se očekávání publika. Naší vizí je propojovat naši komunitu i v offline prostředí, přičemž pevným základem vždy zůstává náš silný online obsah,“ říká Karolína Kostková, Head of Marketing.
Exkluzivní obsah v textech, videu i napříč scénou
Obsahová strategie nové platformy plně reflektuje to, jak dnes moderní generace konzumuje informace. Zaměřuje se na přidanou hodnotu, unikátní perspektivu a silné i odlehčené příběhy, a to s maximálním důrazem na multikanálovost a prémiový videoobsah. Díky tomu, že je Refresher součástí mezinárodní mediální skupiny působící také na Slovensku a v Maďarsku, dokáže zprostředkovat exkluzivní materiály i ze svých sesterských redakcí.
„Našemu publiku chceme nabídnout prémiový obsah, který jinde nenajde. Ať už jde o osobní příběhy Čechů a Češek, co se přestěhovali do zahraničí a začali tam nový život, nebo rozhovory s inspirativními osobnostmi, které mají často i velmi nečekané osudy. Členům a členkám Refresher Clubu budeme přinášet textový i audiovizuální obsah, který reflektuje moderní generaci. Čekají je mimo jiné i prodloužené verze našich pořadů, které znají z YouTube, nebo články, co se tematicky rozpínají od popkultury přes true crime až po gastronomii,“ upřesňuje Head of Content a šéfredaktor Vojtěch Tkáč.
Nová éra pro inzerenty
Kromě prémiového čtení a sledování videí přináší Refresher Club také hmatatelné benefity. Díky široké síti partnerů a klientů získají členové a členky řadu atraktivních výhod. Těšit se mohou na slevy do oblíbených obchodů s kosmetikou, oblečením či elektronikou, speciální PPV kódy i zvýhodněné vstupy na unikátní kulturní akce. Samotný launch projektu proběhne rovnou s benefity od značek a promotérů jako jsou FURIOSA, LUXOR, Alexmonhart, Fource, Live Nation, OKTAGON MMA a řada dalších.
Tento model představuje zcela nový, nativní prostor pro inzerenty. Pro Refresher, který z vlastního měření ve spolupráci s agenturou Behavio (2025) vyšel jako nejrelevantnější médium pro mladou generaci v tuzemsku, představuje tento projekt další strategický krok, jak propojovat značky s moderní generací.
„Náš přístup k nativní reklamě se nemění, pouze celý ekosystém rozšiřujeme o další logickou část. Pokud si u nás klient objedná nativní kampaň, dokážeme nyní jeho produkt či službu v rámci benefitního programu napřímo propojit s naším nejvěrnějším čtenářstvem. Pro inzerenty a partnery tak vzniká naprosto unikátní možnost, jak se dostat k moderní generaci ještě blíže,“ vysvětluje Martin Honko, Head of Sales.
Architektura nového členství v praxi
Refresher Club nabízí několik tarifů navržených tak, aby odpovídaly potřebám moderního publika. Každý z nich zaručuje přístup k exkluzivnímu obsahu, tarify se však liší velikostí a množstvím čerpatelných benefitů. Zásadním prvkem je také vyšší uživatelský komfort – podle úrovně členství budou reklamy na webu buď v menší míře, nebo budou pro čtenářstvo zcela eliminovány.
Základní měsíční členství činí 125 Kč. Zvýhodněné půlroční členství vyjde na 625 Kč a roční varianta stojí 1250 Kč. Ačkoliv tyto individuální tarify představují hlavní produktovou osu, Refresher v rámci nového projektu nabízí jako doplněk také speciální studentské či firemní členství.