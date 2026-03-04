Zadavatelé a značky
Reflex se stává oficiálním partnerem Českého lva

Předávání nejprestižnějších domácích filmových cen letos čeká zásadní milník. Český lev se stěhuje do pražského Kongresového centra, kde slibuje velkolepou událost bez kapacitních kompromisů. Status oficiálního mediálního partnera získal časopis Reflex.

„Domácí film máme rádi a u nejvýznamnějšího filmového večera roku zkrátka musíme být. Po letech, kdy naše fotografka Nguyen Phuong Thao v zákulisí zachycovala emoce laureátů, posouváme spolupráci na další úroveň. Kromě speciálního březnového vydání přivezeme k branám „Kongresáku“ i venkovní výstavu Laureáti 2025 – unikátní pohled do tváří těch, kteří loni ovládli český film,“ říká šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský.

Na sedmi velkoformátových stojanech v bezprostřední blízkosti Kongresového centra představí Reflex více než dvacet autorských děl. Ta zachycují úspěšné osobnosti české filmové a televizní tvorby skrze umění fotografky Nguyen Phuong Thao. Zastavit se u nich a nasát atmosféru galavečera může kdokoliv, k vidění budou pod širým nebem od 2. do 15. března.

Role oficiálního partnera dává podle Reflexu týdeníku možnost nabídnout čtenářům o něco exkluzivnější obsah. „Pro Reflex byl film vždycky víc než jen povinná rubrika v kultuře. Baví nás silné příběhy, baví nás tvůrci a rozhodně se nebojíme říct, když se něco povede, nebo naopak šlápne vedle,“ říká Bartkovský. „Stěhování Lvů je velká věc a my u toho chceme být jako partner, který k oslavě českého filmu přidá svůj vlastní pohled. Venkovní výstava od naší Thao to skvěle podtrhuje. Je silná, opravdová a utkví vám v paměti, stejně jako dobrý film,“ dodává.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

