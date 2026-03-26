Radiohouse spouští BE DIGI. Do digitálního audia uvolní 100 milionů impresí a zaměří se na regionální inzerenty

Digitální audio reklama v Evropě překročila hranici miliardy eur ročních investic a patří k nejrychleji rostoucím segmentům mediálního trhu. Český trh však podle Radiohouse zůstává výrazně pod svým potenciálem. Proto mediální zastupitelství Radiohouse v roce 2026 spouští nový projekt BE DIGI, jehož cílem je systematicky rozšířit bázi zadavatelů digitální audio reklamy. V rámci projektu rozdělí mezi lokální podnikatele 100 milionů impresí zdarma k posílení nákupu kampaní v českých digitálních streamech a podcastech.
Digitální audio podle Radiohouse kombinuje zásah tradičního rádia s možností přesného geografického cílení. Umožňuje oslovit posluchače v konkrétní lokalitě, a to bez rizik otevřených platforem nebo ad-blockingu. „Na trhu máme více než tři miliony pravidelných posluchačů digitálních streamů a podcastových platforem s možností reklamních spotů. Technologicky jsme připraveni, obsah máme, obchodní síť také. Teď je potřeba rozšířit zadavatelskou základnu,“ říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
Projekt je koncipován tak, aby odstranil hlavní bariéry pro menší zadavatele. Radiohouse zajistí distribuci, technologii i výrobu spotů. Součástí bude také testování kreativ prostřednictvím AI před spuštěním kampaní. Projekt počítá pro regionální zadavatele s nabídkou digitální audio reklamy v prostoru nejen v rámci mateřské skupiny Media Bohemia, ale také u dalších českých mediálních domů se silnou uživatelskou audio základnou jako je Seznam.cz, Evropa2 a Frekvence1 skupiny Active nebo Impuls z portfolia Mafra.
„Digitální audio je přirozeným rozšířením rozhlasového prostředí. Projektem BE DIGI chceme regionálním firmám ukázat jeho ohromný potenciál a umožnit jim vyzkoušet si tento reklamní formát v praxi bez složitých technologických bariér,“ doplňuje Petr Uchytil, marketingový ředitel Radiohouse.
„Spolupráce s mediálními agenturami v oblasti digitálního audia je dnes intenzivně rostoucí a daří se jí realizovat jak crossmediálně, v kombinaci tradičního rádia a digitálního audia, tak už i v automatizovaných nákupních systémech Adform, DV360 v rámci programatického nákupu,“ říká Karel Friml, COO, Radiohouse. „Je pravda, že poptávky po digitálním audiu přicházejí dnes primárně z národního trhu, vesměs od mediálních agentur a celoplošných zadavatelů napřímo a mají jasné mediální i technologické parametry. V porovnání s tím je trh menších regionálních zadavatelů pozadu a Radiohouse má snahu to díky BE DIGI programu napravit,“ dodává.
BE DIGI má přispět k posílení financování českého audio obsahu a vytvořit silnější domácí alternativu k zahraničním digitálním platformám. Radiohouse nevylučuje ani širší spolupráci napříč trhem, včetně debat o společném měření digitálního audia.