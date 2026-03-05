Praha volá svět! Český rozhlas zahájil výstavu k 90 letům zahraničního vysílání

Český rozhlas zahájil výstavu Praha volá svět! 90 let v éteru, která připomíná devadesát let zahraničního vysílání – služby, jež od roku 1936 představuje Českou republiku světu.
Z někdejšího krátkovlnného vysílání se stal jeden z nástrojů veřejné diplomacie státu a dnes funguje jako multimediální platforma Radio Prague International. Význam výročí podtrhla účast diplomatického sboru: vernisáže se zúčastnili velvyslanci a další diplomaté celé řady zemí, zástupci zahraničních kulturních i obchodních institucí a další osobnosti veřejného života.
Vernisáž přilákala diplomaty i představitele veřejného života
Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v úterý 3. března v Galerii Vinohradská 12 v sídle Českého rozhlasu. Mezi hosty byli velvyslanci Argentiny, Brazílie, Chile, Francie, Kanady, Kolumbie, Peru a Portugalska, zástupci diplomatických sborů dalších několika zemí a také institucí působících v oblasti kultury, obchodu a mezinárodních vztahů. Pozvání přijali mimo jiné i představitelé českých institucí včetně senátora Tomáše Czernina, předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.
Zahraniční vysílání jako nástroj veřejné diplomacie
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral při zahájení připomněl, že zahraniční vysílání je dlouhodobě důležitou součástí prezentace České republiky ve světě. „Zahraniční vysílání je jedním z nástrojů veřejné diplomacie. Pomáhá vysvětlovat postoje České republiky, představovat naši kulturu, vědu i ekonomický potenciál a doplňuje práci ambasád a Českých center. Pro mnoho lidí v zahraničí je Radio Prague International prvním ověřeným zdrojem informací o naší zemi. Obdobná služba existuje v převážné většině evropských států, včetně všech našich sousedů“.
Multimediální platforma s globálním publikem
Šéfredaktorka stanice Radio Prague International Klára Stejskalová zdůraznila, že dnešní zahraniční vysílání už dávno není jen klasickou rozhlasovou stanicí. „Radio Prague International je dnes moderní multimediální platforma, která přináší ověřené informace o dění v Česku publiku po celém světě. Každý den dostáváme reakce a ohlasy z různých kontinentů – dopisy, zprávy i komentáře posluchačů. Zahraniční vysílání tak není jednosměrná komunikace, ale skutečný dialog se světem,“ uvedla Klára Stejskalová.
Diplomaté: vysílání ukazuje Česko světu
Krátká přání k jubileu zazněla také od zástupců diplomatického sboru. Velvyslanec Francouzské republiky Stéphane Crouzat vyzdvihl význam služby pro zahraniční publikum. „Sám to vidím velmi často. Když si něco hledám o historii Česka nebo o současném dění, často na mě na internetu narazí právě články Radio Prague International. Je to pro mě velmi užitečné a jsem si jistý, že stejně užitečné je to pro mnoho lidí i ve Francii. My máme také stanici, která vysílá do zahraničí a ukazuje svět z francouzského pohledu. Je důležité, že i Česko má takové vysílání, které světu ukazuje, jak vidí svět z české perspektivy – a navíc v tolika jazycích,“ řekl.
Radio Prague International oslovuje publikum po celém světě
Mimořádný aktuální dosah Radio Prague International dokládá statistika, podle které v loňském roce zavítali na web radio.cz lidé ze všech zemí světa s výjimkou Severní Koreji, Kuby a Tuvalu. Návštěvnost byla více než 8 milionů návštěv a stále stoupá. Nejvíce lidí sleduje obsah zahraničního vysílání v Německu, Francii, USA, Rakousku, Španělsku, Velké Británii, Ukrajině, Švýcarsku, Kanadě a Polsku. Z jazyků je nejvyužívanější angličtina před němčinou a francouzštinou.
Výstava mapuje historii vysílání od 30. let po digitální éru
Výstava „Praha volá svět! 90 let v éteru“ představuje zahraniční vysílání Českého rozhlasu jako živý organismus, který se po desetiletí proměňoval spolu s dějinami i technologiemi. Návštěvníci projdou od prvních vysílačů a rozhlasových studií 30. let přes období válečných a poválečných zlomů až po současnou digitální redakci. K vidění jsou původní scénáře vysílání, archivní fotografie technického zázemí, ukázky dobového programového schématu v řadě jazyků i portréty redaktorů, kteří stáli u mikrofonu v klíčových historických okamžicích.
Samostatnou část tvoří autentická korespondence posluchačů – dopisy, pohlednice, obálky se známkami z různých kontinentů a sběratelsky ceněné QSL karty potvrzující příjem signálu ze všech koutů světa. Tyto materiály dokládají, že vysílání nebylo jednosměrné, ale vytvářelo skutečný dialog s posluchači.
Výstava zároveň přibližuje i současnou podobu Radio Prague International: návštěvníci uvidí vizuály podcastů, ukázky webu a multimediálních projektů a prostřednictvím zvukových ukázek si budou moci poslechnout archivní i novější nahrávky. Expozice bude otevřena od 3. – 26. března 2026 v Galerii Vinohradská 12.
Dokument Praha volá svět! 90 let v éteru
U příležitosti devadesátých narozenin zahraničního rozhlasového vysílání odvysílá Český rozhlas Plus nový dokumentární seriál Praha volá svět! 90 let v éteru autora Jaromíra Marka vždy v pátek počínaje 27. únorem, a to ve 13:05. Všechny díly budou dostupné také na portálu mujRozhlas.
Seriál Praha volá svět! 90 let v éteru připomíná klíčové okamžiky moderních dějin, kdy hlas z Prahy vstupoval do mezinárodního prostoru. „V osmi epizodách sleduje proměny redakce, technologií i samotného smyslu zahraničního vysílání — od nástroje informování v krizovém předválečném a válečném období, až po dnešní multimediální platformu Radio Prague International, která publiku v zahraničí přináší spolehlivé zpravodajství, kulturní a ekonomická témata i kontext o dění v Česku. Ve svém důsledku podporuje zahraniční obchod i zájem o cestování do České republiky,“ říká Klára Stejskalová, šéfredaktorka stanice Radio Prague International.
Autor seriálu Jaromír Marek při práci vycházel z archivních nahrávek Českého rozhlasu i rozhovorů s pamětníky a současnými redaktory. „Rozhlasové vysílání do zahraničí není u nás příliš známé. Jeho historie i současnost jsou ale opravdu mimořádné. Když jsem se ponořil do studia materiálů a poslechu archívních nahrávek, otevřel se přede mnou fascinující svět rozhlasové historie. Osobnosti, jejichž hlas zazněl v Radiu Praha, byly opravdu výjimečné: od Karla Čapka po Milana Kunderu. Počet dopisů z celého světa, který přicházely a přicházejí je neuvěřitelný. Zahraniční vysílání Československého a později Českého rozhlasu, je opravdovým fenoménem,“ říká.
Každý z osmi dílů se věnuje jednomu tematickému okruhu – od boje s nacistickou propagandou přes vysílání během srpna 1968 až po kuriózní dary posluchačů, jako byla tygří kůže z Bengálska. Posluchači se dozvědí, proč se vysílalo ve svahilštině, jak fungoval unikátní systém Interprogram, jakou roli hrály QSL lístky a jak se zahraniční vysílání proměnilo v digitální éře. Právě dlouhodobý vztah s publikem patří k charakteristickým znakům zahraničního vysílání.