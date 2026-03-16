Pan Nikdo proti Putinovi získal Oscara. Česká televize dokument uvede 5. května

Dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi, na jehož vzniku se podílela také Česká televize, získal Oscara v kategorii za nejlepší celovečerní dokumentární film. Pro mezinárodně úspěšný snímek je to další ocenění, letos obdržel také britskou cenu BAFTA.

„Česká televize gratuluje tvůrcům dánsko-českého dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi k získání Oscara v kategorii za nejlepší celovečerní dokumentární film. Je to obrovský mezinárodní úspěch snímku, který přináší silné svědectví o současném Rusku a také o odvaze jednotlivce postavit se systému,“ říká generální ředitel České televize Hynek. „Český tým přispěl významnou měrou ke vzniku snímku – českým producentem je společnost Pink, režiséry jsou David Borenstein a Pavel „Paša“ Talankin. Česká televize film podpořila již ve fázi výroby a já opět zdůrazňuji, že právě tyto formy spolupráce jsou nedílnou a významnou součástí veřejné služby, kterou společnosti poskytujeme,“ dodává.

Pan Nikdo proti Putinovi sleduje příběh ruského učitele Pavla „Paši“ Talankina z malého města, který se po ruské invazi na Ukrajinu ocitá uprostřed propagandistického tlaku ve školství. Z původně kreativního a oblíbeného pedagoga se stává nechtěný svědek systému, který po něm vyžaduje natáčení propagandistických materiálů pro státní instituce. Talankin se však rozhodne záznamy tajně uchovat a vyvézt z Ruska, aby vydal svědectví o tom, jak propaganda a válka postupně proměňují každodenní život i vzdělávací systém v současném Rusku.

Úspěch filmu Pan Nikdo proti Putinovi potvrzuje sílu mezinárodní spolupráce a význam dokumentární tvorby, která dokáže otevírat důležitá témata a přinášet svědectví o současném světě. Snímek vznikl díky Dánskému filmovému institutu, Nordisk Film & TV Fond, FilmFyn, Fritt Ord, Státnímu fondu audiovize, Hermod Lannungs Fond. Ke spolupráci se připojili BBC Storyville, dánská DR a DR SALES, německé ZDF a ARTE, norská NRK, švédská SVT, švýcarská RTS, nizozemská VPRO.

Na snímku se podílela Česká televize, kterou v rámci této úspěšné spolupráce zastupovaly Tereza Polachová a Ivana Pauerová Miloševičová.

Hušek: Z Lidé.cz chceme vybudovat evropskou sociální síť
Generace alfa jako hybná síla trhu
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek

Zadavatelé a značky
Válka a konec neutrality. Jak komunikovat během válečného konfliktu?
Kauza Moravec ukázala, že lidé přestali chápat média
Výzkum APRA: Co motivuje mladé zůstat v PR?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
logo_mam22_wide
