Moravec končí na ČT. Nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, řekl

Na konci nedělních Otázek Václava Moravce oznámil dlouholetý moderátor politických diskuzí, že na ČT končí. Svůj odchod zdůvodnil tím, že nechce zklamat své diváky.
„Čas našeho rozhovoru se naplnil, stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po víc než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize. Důvěru statisíců vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu. Děkuji vám všem divačkám a divákům za 21letou přízeň. České televizi pak za skvělou příležitost. Děkuji všem desítkám a stovkám lidí, kteří se mnou vysílali otázky,“ uvedl Moravec.
Václav Moravec Otázky uváděl od roku 2004. Již jednou na krátkou dobu skončil, a to v květnu 2005, v srpnu téhož roku se však k moderování pořadu vrátil. Svůj – podle všeho definitivní – odchod nyní oznámil poté, co do pořadu po devíti letech přišel Tomio Okamura, předseda SPD a aktuálně také Poslanecké sněmovny. Moravec přitom v minulosti hájil rozhodnutí Okamuru nezvat jako otázku principu a redakční nezávislosti.
Záležitostí se několik let zabývala i Rada ČT, situace se podle moderátora změnila po roce 2020, kdy Okamura začal svou údajnou nedostatečnou přítomnost v pořadu veřejně kritizovat a sám se na Radu ČT aktivně obracel. „A jeho požadavek začal tlačit radní Luboš Xaver Veselý, přičemž server Hlídací pes prokázal, že Xaverova televize poskytovala SPD před volbami placená školení,“ uvedl moderátor v rozhovoru pro časopis Respekt. Dodal, že se obává modelu, v němž by si politici sami určovali, kdy se chtějí diskuzních pořadů zúčastnit a s kým.
Už loni Rada upozornila, že by Moravcův postup mohl představovat zásah do demokratické soutěže politických stran. Posléze vyzvala k tomu, aby byla situace kolem nezařazování Okamury do OVM vyřešena do konce února 2026. Na konci ledna pak byla z týmu diskusního pořadu po patnácti letech odvolána hlavní dramaturgyně Hana Andělová, proti čemuž se Moravec ostře vymezil. Na přípravu pořadu začal také nově dohlížet šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Kubal.
V nejnovějším vydání pořadu vystoupil Okamura v debatě s bývalými předsedy sněmovny, tedy představiteli funkce, kterou předseda SPD sám aktuálně vykonává: Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), Radkem Vondráčkem (ANO) a Miroslavou Němcovou (ODS).