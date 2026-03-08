Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Moravec končí na ČT. Nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, řekl

  • Doporučujeme

Na konci nedělních Otázek Václava Moravce oznámil dlouholetý moderátor politických diskuzí, že na ČT končí. Svůj odchod zdůvodnil tím, že nechce zklamat své diváky.

„Čas našeho rozhovoru se naplnil, stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po víc než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize. Důvěru statisíců vás, televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu. Děkuji vám všem divačkám a divákům za 21letou přízeň. České televizi pak za skvělou příležitost. Děkuji všem desítkám a stovkám lidí, kteří se mnou vysílali otázky,“ uvedl Moravec.

Václav Moravec Otázky uváděl od roku 2004. Již jednou na krátkou dobu skončil, a to v květnu 2005, v srpnu téhož roku se však k moderování pořadu vrátil. Svůj – podle všeho definitivní – odchod nyní oznámil poté, co do pořadu po devíti letech přišel Tomio Okamura, předseda SPD a aktuálně také Poslanecké sněmovny. Moravec přitom v minulosti hájil rozhodnutí Okamuru nezvat jako otázku principu a redakční nezávislosti.

Záležitostí se několik let zabývala i Rada ČT, situace se podle moderátora změnila po roce 2020, kdy Okamura začal svou údajnou nedostatečnou přítomnost v pořadu veřejně kritizovat a sám se na Radu ČT aktivně obracel. „A jeho požadavek začal tlačit radní Luboš Xaver Veselý, přičemž server Hlídací pes prokázal, že Xaverova televize poskytovala SPD před volbami placená školení,“ uvedl moderátor v rozhovoru pro časopis Respekt. Dodal, že se obává modelu, v němž by si politici sami určovali, kdy se chtějí diskuzních pořadů zúčastnit a s kým.

Už loni Rada upozornila, že by Moravcův postup mohl představovat zásah do demokratické soutěže politických stran. Posléze vyzvala k tomu, aby byla situace kolem nezařazování Okamury do OVM vyřešena do konce února 2026. Na konci ledna pak byla z týmu diskusního pořadu po patnácti letech odvolána hlavní dramaturgyně Hana Andělová, proti čemuž se Moravec ostře vymezil. Na přípravu pořadu začal také nově dohlížet šéfredaktor zpravodajství ČT Michal Kubal.

V nejnovějším vydání pořadu vystoupil Okamura v debatě s bývalými předsedy sněmovny, tedy představiteli funkce, kterou předseda SPD sám aktuálně vykonává: Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09), Radkem Vondráčkem (ANO) a Miroslavou Němcovou (ODS).

Picture of Veronika Kejřová

Veronika Kejřová

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-9
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek
Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past

MAM Exkluzivně v časopise

4k_ER6_5833_0004
Komunita a lidé
Brand podle Rohlíku: Co kurýr pokazí, kampaň nezachrání
828369-czt_-architecture_-traditional-_prague
Kreativita a kampaně
Feel free to embrace/enjoy/love Czechia
Lepsi Cesko 2
Komunita a lidé
Krstanov: Chci, aby čtenáře šimralo pod kůží
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
1[48]
Média a trh
Nový smyslný film s Margot Robbie nevystřelil k výšinám Jacob Elordi, ani trendy na TikToku
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
1[48]
Média a trh
Nový smyslný film s Margot Robbie nevystřelil k výšinám Jacob Elordi, ani trendy na TikToku
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ