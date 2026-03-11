Mediální dům Czech News Center spouští platformu Můj Blesk

Deník Blesk rozšiřuje svou digitální nabídku a představuje čtenářům novou bezplatnou zónu. Tento krok navíc doprovází i posílení a změna vizuální identity značky.
Registrovaní uživatelé získají přístup k exkluzivním článkům, podcastům nebo soutěžím, ale také k servisnímu obsahu, spotřebitelským testům či tematickým kvízům. Platforma počítá i s různými výhodami a slevami, například na produkty značky Blesk nebo v rámci partnerských projektů. „Jedná se o přirozený posun, který sbližuje všechny platformy, na kterých se značka Blesk dostává ke svým uživatelům,“ říká Pavel Renčín, ředitel marketingu Czech News Center & Active Radio.
Důležitým úkolem nové platformy je i posílení vztahu s čtenáři. „Můj Blesk představuje jedinečné pouto mezi redakcí a našimi čtenáři. Je to bezplatná registrační zóna Blesk.cz, která uživatelům otevírá cestu k nadstandardnímu obsahu. Po jednoduchém přihlášení získají přístup k exkluzivním článkům, videím a fotogaleriím, které nejsou pro anonymní návštěvníky dostupné,“ říká šéfredaktor Blesku Radek Lain.
„Kromě nadstandardního obsahu a výhod je to také způsob, jak čtenáře lépe informovat o aktivitách a projektech, kterým se Blesk věnuje. Zároveň věříme, že ještě více prohloubíme pocit, že svým čtenářům přinášíme nejen zajímavé články, podcasty a výhodné nabídky, ale také je nikdy nenecháme na holičkách. ‚Síla na vaší straně‘ není v tomto případě pouhý slogan, ale princip, podle kterého se snažíme Blesk tvořit,“ dodává Renčín.
Platforma cílí na různé skupiny čtenářů – od těch, kteří nedají dopustit na tištěný Blesk přes rodiny využívající více mediálních platforem až po mladší publikum na sociálních sítích. Jedním z hlavních cílů projektu Mého Blesku je tyto světy propojit.
Podle Radka Laina se projekt promítne i do způsobu práce s obsahem. „Zatímco otevřený web je především o rychlém servisu a aktuálnosti, Můj Blesk staví na exkluzivitě a větší hloubce obsahu. V členské zóně proto nabízíme materiály, které jinde dostupné nejsou,“ vysvětluje.
Blesk jako symbolické světlo
Součástí uvedení platformy je také nová reklamní kampaň, která pracuje s motivem blesku jako symbolického světla v různých životních situacích. Propojuje jednotlivé příběhy ve spotu a objevuje se vždy ve chvíli, kdy lidé potřebují informaci, zábavu nebo pomoc.
„Blesk je pro mnoho lidí parťákem pro každý den. Dokáže pobavit, nabídnout exkluzivní pohled do zákulisí, ale také poradit nebo pomoci,“ říká Tomáš Kubizňák, který stojí za kreativním konceptem kampaně. „Snažili jsme se tuto pestrou emoční paletu, kterou Blesk denně doručuje, převést přímo do děje spotu,“ dodává.
Několik světů během pár dní díky AI
Spot vznikl kompletně in-house ve spolupráci s filmovými profesionály. Podle Kubizňáka tento model umožnil rychlejší vývoj konceptu i větší kontrolu nad výsledkem. „Tím, že jsme celý projekt vymýšleli pod jednou střechou, odpadl klasický efekt ‚tiché pošty‘ mezi agenturou a zadavatelem. Mohli jsme tak udržet čistotu původní myšlenky až do finální podoby spotu,“ vysvětluje.
Natáčelo se v D1 Studios, jednom z technologicky nejvybavenějších studií pro virtuální produkci v Česku. Díky velkoplošné LED stěně a digitálně vytvořeným prostředím mohli tvůrci během několika dní vytvořit několik zcela odlišných scén, aniž by se štáb musel přesouvat mezi reálnými lokacemi. „Rozhodli jsme se pro natáčení před obří LED stěnou, která nám dala téměř neomezené vizuální možnosti a zároveň maximální komfort při produkci,“ vysvětluje Tomáš Kubizňák. „Díky tomu jsme mohli během několika dní vytvořit několik odlišných prostředí a zachovat vizuální konzistenci celého spotu. A to i přes to, že jsme točili přesně v době těch největších sněhových vánic, které letos zasáhly Prahu,“ dodává.
Na výrobě kampaně se podílelo více než šedesát lidí. Kameru měl na starosti Adam Špalek, technologickou část virtuální produkce vedl Jan Buriánek a postprodukci včetně vizuálních efektů připravil Ondřej Veselý. Zvukovou stránku spotu zajišťoval Jan Mesany a produkci řídila Aneta Ostrá.