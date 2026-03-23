Jan Svěrák natočil v utajení komedii Pět švestek

Režisér Jan Svěrák dokončuje svůj nový film, který vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. V komedii Pět švestek představí partu přátel, která se rozhodne vzít život ještě jednou do vlastních rukou a vyplout na moře. Do kin jej uvede v květnu.

„Je to komedie o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na moře bez dozoru dospělých,“ svěřil se Jan Svěrák a dodal, proč fim vznikal v tajnosti: „Nechtěl jsem o filmu mluvit příliš brzy, protože doba se zrychluje a sám už se dnes těžko dokážu těšit na něco půl roku dopředu. Ale teď už je čas film odtajnit.“

Ve filmu se kromě hlavní hrdinky v podání Lenky Termerové představí i další výrazné herecké osobnosti: Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Syslová a Petr Kostka. „S Oldřichem Kaiserem a Janem Vlasákem už jsem natáčel a při psaní scénáře jsem si je rovnou představoval. Zbývalo najít hlavní představitelku (Lenka Termerová) a další dva do pětice (Dana Syslová a Petr Kostka),“ svěřil se režisér. „Během dnů strávených na jedné lodi se to pak ukázalo jako správná volba. Nejen že byli odvážní a při námořních manévrech se neutopili, ale hlavně dokázali své postavy zahrát důstojně a komicky zároveň,“ dodal.

Film vznikal minulý rok v srpnu a v září – jedenáct dní v Česku a tři týdny v Řecku, přímo na plachetnici. „Natáčeli jsme na lodi, kam se vejde jen minimální štáb, složený většinou z přátel a rodiny. Až během natáčení mi došlo, že vlastně děláme roadmovie a že se mi plní sen vrátit se ke způsobu práce, jakým vznikla kdysi Jízda,“ vysvětlil.

Premiéra filmu je naplánována na 28. května 2026, distributorem je společnost Bioscop. Film byl realizován za finanční podpory Pardubického kraje a Státního fondu audiovize prostřednictvím filmových pobídek. Snímek Pět švestek vznikl ve spolupráci s FTV Prima.

