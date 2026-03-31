Jakub Szántó v Přímé řeči: Zpravodajství se má konzumovat střídmě

Zprávy z Blízkého východu plní stránky serverů i novin. Měly by nás znepokojovat? Jakub Szántó, expert na aktuální dění v tomto regionu, má jasno. „S konzumací zpravodajství se to nemá přehánět. Stačí střídmě, dvakrát denně,“ řekl s mírnou nadsázkou v pořadu Přímá řeč s Petrem Vavrouškou. 

„Reportáže jsou první, zatím needitovanou verzí dějin. A ty netvoří velká jména, ale osudy obyčejných lidí,“ vysvětlil televizní zpravodaj, co ho při přípravě reportáží v místech, kde je násilí součástí politiky, zajímá nejvíce. Před dvěma stovkami lidí v bílovickém areálu Egoé prozradil Szántó i to, jak pracuje s emocemi: „Občas to musím vydýchat a počítat do sta, ale emocím se nebráním, patří k mé práci.“

Blízky východ není jedinou oblastí násilných konfliktů, kde Jakub Szántó lidské příběhy hledal. Pohyboval se například v Čečensku, Gruzii nebo na Ukrajině. Dobře ví, jaká rizika přináší profese válečného reportéra, a tak důsledně dodržuje zásadu, aby se vždy ve zdraví vrátil domů.  „Bezpečnost je na prvním místě. Žádná reportáž nestojí ani za zlámanou nohu. Když se nebude vysílat, nic se nestane.“ 

Přímá řeč s Petrem Vavrouškou je novým formátem na Poli designu. Někdejší zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu, nyní pracující pro společnost Egoé, si vybírá hosty, kteří jsou výjimeční nejen ve své profesi, ale mají co říct i mimo ni. Sérii zahájila v únoru Lucie Výborná, dalšími hosty budou Alena Mornštajnová, Dan Bárta a Šimon Pánek.

