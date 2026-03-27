Evropská vysílací unie a mezinárodní mediální a novinářské organizace vyjadřují podporu českým veřejnoprávním médiím

Změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku mohou podle mezinárodních mediálních a novinářských organizací ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Signatáři společného prohlášení v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) zároveň upozorňují, že zásadní zásahy mají být předmětem široké odborné diskuse a musí odpovídat evropským standardům.
EBU je připravena přispět k jakékoli konzultaci. V době, kdy jsou důvěryhodné informace důležitější než kdy dříve, je nezbytné, aby česká veřejnoprávní média měla zajištěné stabilní, přiměřené a předvídatelné financování i odpovídající záruky nezávislosti, v souladu s evropskými standardy včetně Evropského aktu o svobodě médií.
„Velmi si vážím podpory, kterou Evropská vysílací unie a další mezinárodní organizace vyjádřily českým veřejnoprávním médiím. Je to důležitý signál, že otázka stabilního a nezávislého financování není pouze národní debatou, ale tématem evropského významu. Za Českou televizi mohu říci, že naším dlouhodobým cílem je poskytovat veřejnosti důvěryhodný, kvalitní a nezávislý obsah. Abychom tuto roli mohli plnit i nadále, potřebujeme předvídatelné a udržitelné podmínky. Děkuji za tuto podporu a věřím, že přispěje k věcné a odpovědné diskusi o budoucnosti veřejné služby v České republice,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Společné prohlášení vedle Evropské vysílací unie podepsaly také European Federation of Journalists (EFJ), Justice for Journalists Foundation (JJF), Association of European Journalists (AEJ), Reporters Without Borders (RSF), International Press Institute (IPI), International Federation of Journalists (IFJ), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Index on Censorship, South East Europe Media Organisation (SEEMO), Rory Peck Trust a Public Media Alliance (PMA).