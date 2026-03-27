Evropská vysílací unie a mezinárodní mediální a novinářské organizace vyjadřují podporu českým veřejnoprávním médiím

Změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku mohou podle mezinárodních mediálních a novinářských organizací ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Signatáři společného prohlášení v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) zároveň upozorňují, že zásadní zásahy mají být předmětem široké odborné diskuse a musí odpovídat evropským standardům.

EBU je připravena přispět k jakékoli konzultaci. V době, kdy jsou důvěryhodné informace důležitější než kdy dříve, je nezbytné, aby česká veřejnoprávní média měla zajištěné stabilní, přiměřené a předvídatelné financování i odpovídající záruky nezávislosti, v souladu s evropskými standardy včetně Evropského aktu o svobodě médií.

„Velmi si vážím podpory, kterou Evropská vysílací unie a další mezinárodní organizace vyjádřily českým veřejnoprávním médiím. Je to důležitý signál, že otázka stabilního a nezávislého financování není pouze národní debatou, ale tématem evropského významu. Za Českou televizi mohu říci, že naším dlouhodobým cílem je poskytovat veřejnosti důvěryhodný, kvalitní a nezávislý obsah. Abychom tuto roli mohli plnit i nadále, potřebujeme předvídatelné a udržitelné podmínky. Děkuji za tuto podporu a věřím, že přispěje k věcné a odpovědné diskusi o budoucnosti veřejné služby v České republice,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Společné prohlášení vedle Evropské vysílací unie podepsaly také European Federation of Journalists (EFJ), Justice for Journalists Foundation (JJF), Association of European Journalists (AEJ), Reporters Without Borders (RSF), International Press Institute (IPI), International Federation of Journalists (IFJ), European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), Index on Censorship, South East Europe Media Organisation (SEEMO), Rory Peck Trust a Public Media Alliance (PMA).

Kompletní znění prohlášení nabízí web EBU.

MAM Téma čísla

6G sítě iStock
Online a social
Evoluce nebo revoluce? Co přinesou 6G sítě
Matěj Hušek1
Komunita a lidé
Hušek: Z Lidé.cz chceme vybudovat evropskou sociální síť
iStock
Analýzy a data
Generace alfa jako hybná síla trhu

MAM Exkluzivně v časopise

Otto Bohuš
Kreativita a kampaně
Bohuš: Zaujmout umí ledacos. Doručit hodnotu už je těžší
Kotek Bauhaus
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: Bauhaus opět zatloukl konkurenci
Pavel Ozierski
Zadavatelé a značky
Coca-Cola: Globální značka, která se učí vyhrávat lokálně
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
