Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Dobrý den Radiožurnálu propojil na jednom místě přes 60 neziskových organizací a 108 vystupujících

Český rozhlas a stanice Radiožurnál uspořádaly 6. a 7. března druhý ročník projektu Dobrý den Radiožurnálu – 24 hodin speciálního živého vysílání z pražského prostoru Jatka 78. Do programu se zapojilo přes 60 neziskových organizací a vystoupilo 108 hostů z neziskového sektoru, veřejného života i hudební scény.

Projekt přiblížil veřejnosti fungování neziskového sektoru, jeho aktuální výzvy i konkrétní příběhy pomoci a zároveň umožnil osobní setkání organizací, hostů i posluchačů. „Dobrý den Radiožurnálu dává prostor lidem a organizacím, které pomáhají druhým. Jejich práce často zůstává v pozadí, přesto má velký dopad na životy mnoha lidí. Přibližovat tyto příběhy a propojovat veřejnost s lidmi, kteří pomáhají, je součástí veřejné služby, kterou má veřejnoprávní rozhlas poskytovat,“ řekl po zahájení ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.

Podle zástupců neziskového sektoru je podobný prostor pro sdílení zkušeností i setkávání s veřejností velmi důležitý. „Pro neziskové organizace je klíčové, aby mohly mluvit o tom, co dělají a proč je jejich práce důležitá. Takové projekty pomáhají lidem pochopit, jak velkou roli neziskový sektor ve společnosti hraje,“ uvedla Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.

Atmosféru celé akce ocenili i moderátoři Radiožurnálu. „Je skvělé vidět na jednom místě tolik lidí, kteří pomáhají druhým. Každý z těch příběhů připomíná, jak důležitou roli mají neziskové organizace v naší společnosti,“ uvedl moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný.

Součástí 24hodinového vysílání byly živé hudební vstupy. Na pódiu se představili například Chinaski, Kateřina Marie Tichá či trio Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na projektu se podílel i moderátorský tým Českého rozhlasu – například Jan Pokorný, Zuzana Burešová, Petr Král, Jiří Chum, Tomáš Pancíř nebo Martin Balucha. Doplnily je známé osobnosti jako Jolana Voldánová, Barbora Kroužková nebo Karel Kovář – Kovy.

Speciální vysílání mohli posluchači sledovat živě na stanici Radiožurnál, prostřednictvím videostreamu na serveru iROZHLAS.cz a také na sociálních sítích Radiožurnálu.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-10
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-10
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

iStock
Analýzy a data
Generace alfa jako hybná síla trhu
iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek
Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem

MAM Exkluzivně v časopise

Shopping Pixabay
Online a social
Agentní nákupy: Na co se připravit
DPP - Neskákej mi pod kola
Kreativita a kampaně
DPP přitvrzuje kampaň Neskákej mi pod kola
Milano Cortina 2026 - Slavnostní zahájení
Komunita a lidé
Reichová: Olympiáda je návyková
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
1[48]
Média a trh
Nový smyslný film s Margot Robbie nevystřelil k výšinám Jacob Elordi, ani trendy na TikToku
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
1[48]
Média a trh
Nový smyslný film s Margot Robbie nevystřelil k výšinám Jacob Elordi, ani trendy na TikToku
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ