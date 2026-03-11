Dobrý den Radiožurnálu propojil na jednom místě přes 60 neziskových organizací a 108 vystupujících

Český rozhlas a stanice Radiožurnál uspořádaly 6. a 7. března druhý ročník projektu Dobrý den Radiožurnálu – 24 hodin speciálního živého vysílání z pražského prostoru Jatka 78. Do programu se zapojilo přes 60 neziskových organizací a vystoupilo 108 hostů z neziskového sektoru, veřejného života i hudební scény.
Projekt přiblížil veřejnosti fungování neziskového sektoru, jeho aktuální výzvy i konkrétní příběhy pomoci a zároveň umožnil osobní setkání organizací, hostů i posluchačů. „Dobrý den Radiožurnálu dává prostor lidem a organizacím, které pomáhají druhým. Jejich práce často zůstává v pozadí, přesto má velký dopad na životy mnoha lidí. Přibližovat tyto příběhy a propojovat veřejnost s lidmi, kteří pomáhají, je součástí veřejné služby, kterou má veřejnoprávní rozhlas poskytovat,“ řekl po zahájení ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
Podle zástupců neziskového sektoru je podobný prostor pro sdílení zkušeností i setkávání s veřejností velmi důležitý. „Pro neziskové organizace je klíčové, aby mohly mluvit o tom, co dělají a proč je jejich práce důležitá. Takové projekty pomáhají lidem pochopit, jak velkou roli neziskový sektor ve společnosti hraje,“ uvedla Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.
Atmosféru celé akce ocenili i moderátoři Radiožurnálu. „Je skvělé vidět na jednom místě tolik lidí, kteří pomáhají druhým. Každý z těch příběhů připomíná, jak důležitou roli mají neziskové organizace v naší společnosti,“ uvedl moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný.
Součástí 24hodinového vysílání byly živé hudební vstupy. Na pódiu se představili například Chinaski, Kateřina Marie Tichá či trio Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na projektu se podílel i moderátorský tým Českého rozhlasu – například Jan Pokorný, Zuzana Burešová, Petr Král, Jiří Chum, Tomáš Pancíř nebo Martin Balucha. Doplnily je známé osobnosti jako Jolana Voldánová, Barbora Kroužková nebo Karel Kovář – Kovy.
Speciální vysílání mohli posluchači sledovat živě na stanici Radiožurnál, prostřednictvím videostreamu na serveru iROZHLAS.cz a také na sociálních sítích Radiožurnálu.