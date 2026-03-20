Do pořadu Host Radiožurnálu od dubna nastupuje Libor Bouček.

Oblíbený pořad Host Radiožurnálu bude od dubna nově moderovat Libor Bouček. Jde o symbolický návrat ke kořenům. Libor Bouček vyrůstal s rozhlasem, prošel Dismanovým rozhlasovým dětským souborem, a právě v prostředí Českého rozhlasu se poprvé formoval jeho vztah k mikrofonu a mluvenému slovu.
Libor Bouček je dlouhodobě spojený s úspěšnými rozhlasovými i televizními projekty. Diváci ho znají například z pořadů Inkognito, Máme rádi Česko nebo Na lovu, posluchači zase z jeho rozhlasového působení. Do Hosta Radiožurnálu tak vstupuje jako zkušený moderátor s širokým žánrovým rozptylem, přirozenou pohotovostí a silným citem pro práci s publikem i hostem.
„Bylo mi 11, když jsem vstoupil do Českého rozhlasu. A nadšeně se učil a inspiroval těmi, kteří byli hlasy všech stanic. Takže to vnímám jako osobní návrat ke kořenům. A rovnou do jednoho z nejprestižnějších pořadů. Přál bych si posloužit Rozhlasu a jeho posluchačkám a posluchačům se vším, co jsem se na vlastní okružní jízdě naučil,“ říká Libor Bouček.
„Host Radiožurnálu je zavedený a mimořádně respektovaný pořad, který stojí na důvěře posluchačů i na kvalitě rozhovorů. Libor Bouček je zkušený profesionál s velkým rozhledem, výborným jazykovým citem a schopností vést dialog živě, pohotově, a přitom s respektem k hostovi. Oceňuji i symboliku jeho návratu do Českého rozhlasu, kde u mikrofonu před lety začínal. Věřím, že Hostu Radiožurnálu přinese svou osobitou energii a posluchačům nabídne silné a inspirativní rozhovory,“ říká Ondřej Suchan, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a šéfredaktor Radiožurnálu. Bouček sám v rozhovorech pro Český rozhlas opakovaně mluví o Dismanově rozhlasovém dětském souboru i rozhlase jako o formativním prostředí a o místě, které pro něj zůstává domovem.
Diskuzní pořad Host Radiožurnálu poběží i nadále každý všední den od 9 do 10 hodin, střídat se v něm budu moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.