Do pořadu Host Radiožurnálu od dubna nastupuje Libor Bouček.

Oblíbený pořad Host Radiožurnálu bude od dubna nově moderovat Libor Bouček. Jde o symbolický návrat ke kořenům. Libor Bouček vyrůstal s rozhlasem, prošel Dismanovým rozhlasovým dětským souborem, a právě v prostředí Českého rozhlasu se poprvé formoval jeho vztah k mikrofonu a mluvenému slovu.

 Libor Bouček je dlouhodobě spojený s úspěšnými rozhlasovými i televizními projekty. Diváci ho znají například z pořadů Inkognito, Máme rádi Česko nebo Na lovu, posluchači zase z jeho rozhlasového působení. Do Hosta Radiožurnálu tak vstupuje jako zkušený moderátor s širokým žánrovým rozptylem, přirozenou pohotovostí a silným citem pro práci s publikem i hostem.

 „Bylo mi 11, když jsem vstoupil do Českého rozhlasu. A nadšeně se učil a inspiroval těmi, kteří byli hlasy všech stanic. Takže to vnímám jako osobní návrat ke kořenům. A rovnou do jednoho z nejprestižnějších pořadů. Přál bych si posloužit Rozhlasu a jeho posluchačkám a posluchačům se vším, co jsem se na vlastní okružní jízdě naučil,“ říká Libor Bouček.

 „Host Radiožurnálu je zavedený a mimořádně respektovaný pořad, který stojí na důvěře posluchačů i na kvalitě rozhovorů. Libor Bouček je zkušený profesionál s velkým rozhledem, výborným jazykovým citem a schopností vést dialog živě, pohotově, a přitom s respektem k hostovi. Oceňuji i symboliku jeho návratu do Českého rozhlasu, kde u mikrofonu před lety začínal. Věřím, že Hostu Radiožurnálu přinese svou osobitou energii a posluchačům nabídne silné a inspirativní rozhovory,“ říká Ondřej Suchan, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a šéfredaktor Radiožurnálu. Bouček sám v rozhovorech pro Český rozhlas opakovaně mluví o Dismanově rozhlasovém dětském souboru i rozhlase jako o formativním prostředí a o místě, které pro něj zůstává domovem.

 Diskuzní pořad Host Radiožurnálu poběží i nadále každý všední den od 9 do 10 hodin, střídat se v něm budu moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.

Tisková zpráva

Matěj Hušek1
Komunita a lidé
Hušek: Z Lidé.cz chceme vybudovat evropskou sociální síť
iStock
Analýzy a data
Generace alfa jako hybná síla trhu
iStock_Luxus
Zadavatelé a značky
Architektura hodnoty: Marketing luxusních značek

Photojournalist documenting war and conflict
Zadavatelé a značky
Válka a konec neutrality. Jak komunikovat během válečného konfliktu?
Václav Moravec
Média a trh
Kauza Moravec ukázala, že lidé přestali chápat média
pexels-cottonbro-4865515
Analýzy a data
Výzkum APRA: Co motivuje mladé zůstat v PR?
Ipsos

Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
Souboj-spotu_02-unor_1440x400
Akce a soutěže
Únorový MAM Souboj spotů je tu. Nešikovný manžel soupeří s olympijským lyžařem i českými filmaři
Dentsu ČRo
Kreativita a kampaně
Agentura Dentsu Creative zvítězila v tendru Českého rozhlasu. Zajistí mu komplexní marketingové služby na příští čtyři roky
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
