Deník Extra v Praze zvyšuje náklad na 250 tisíc výtisků

Skupina Vltava Labe Media od dubna 2026 navyšuje náklad titulu Deník Extra v Praze z 80 tisíc na 250 tisíc výtisků. Cílem je posílit v hlavním městě zásah značky Deník v offline prostředí.
Mediální skupina Vltava Labe Media a.s. (dále jen „VLM“) od dubna 2026 výrazně posiluje distribuci titulu Deník Extra v Praze. Nově budou vydání Deníku Extra v Praze distribuována v nákladu 250 tisíc výtisků. Navýšení nákladu o 170 tisíc výtisků představuje více než trojnásobek oproti dosavadní distribuci a výrazně rozšiřuje plošný zásah napříč metropolí. První distribuce v novém nákladu proběhne 4.-5. dubna 2026.
„Navýšení nákladu Deníku Extra v Praze výrazně rozšiřuje možnosti, jak efektivně oslovit publikum v hlavním městě. Kombinace plošné distribuce v nákladu 250 tisíc a rostoucího online Deník.cz umožňuje klientům lépe cílit komunikaci a zvyšovat její relevanci,“ říká František Olbert, ředitel regionálního a online obchodu VLM.
Kombinace distribučních kanálů
Deník Extra v Praze využívá kombinaci tří distribučních kanálů, které se vzájemně doplňují. Vedle doručování do poštovních schránek prostřednictvím České distribuční (dceřiná společnost VLM) je titul distribuován do 111 stojanů a jako příloha sobotního vydání placeného Deníku.
Stojany jsou umístěny na frekventovaných lokalitách, jako jsou zdravotnická zařízení, úřady a instituce, obchodní a business centra nebo infocentra. Tento model kombinuje plošný zásah s přítomností v místech každodenního pohybu obyvatel.
Součástí rozvoje distribuce je také spolupráce s maloobchodní sítí Traficon, která má v České republice přibližně 230 prodejen. „Od února 2026 začala naše spolupráce s celorepublikovým prodejním řetězcem Traficon. Ve vybraných prodejnách je pro zákazníky zdarma k dispozici Deník Extra přímo v deníkové zóně,“ uvádí Simona Jůzová, ředitelka distribuce VLM.
Regionální obsah a posílení redakčního zázemí
Deník Extra bude v Praze i nadále vycházet ve čtyřech obsahových mutacích (severovýchod, severozápad, jihovýchod a jihozápad), ve kterých přizpůsobuje redakční obsah konkrétním lokalitám a zvyšuje relevanci kampaní v rámci jedné metropole.
Rozvoj obsahu doprovází i změny v redakčním řízení. Centrální a pražská redakce Deníku nově fungují pod společným vedením Tomáše Večeři, ředitele centrální redakce Deníku, což umožňuje efektivnější koordinaci a rychlejší reakci na aktuální témata. Zvýšená pozornost je věnována oblastem, které se bezprostředně dotýkají života obyvatel hlavního města, zejména školství, dopravě, bezpečnosti a dalším klíčovým tématům.
Vedle toho VLM posiluje své zpravodajství zaměřené na Prahu, a to jak v rámci webu prazsky.denik.cz, tak na sociálních sítích, kde značka Deník dlouhodobě patří mezi nejvýraznější zpravodajské hráče.
Multiplatformní zásah značky Deník
Deník Extra je součástí značky Deník, která patří dlouhodobě mezi největší mediální značky v České republice. Její celkový multiplatformní zásah dosahuje 7 milionů lidí měsíčně a vychází z propojení tištěných titulů, online prostředí a sociálních sítí.
Zpravodajský web Deník.cz je třetím největším zpravodajským webem v Česku a měsíčně oslovuje 4,8 milionu uživatelů. Tištěný Deník zůstává s 1,9 milionu čtenářů nejčtenějším placeným deníkem v České republice v delším období, zatímco Deník Extra doplňuje tento model jako masový distribuční titul s nákladem přes 1,9 milionu výtisků měsíčně a zásahem do téměř poloviny domácností. Celkový zásah dále posilují sociální sítě Deníku, které oslovují více než 1,1 milionu sledujících a generují stovky milionů zobrazení obsahu měsíčně. Propojení těchto kanálů umožňuje značce kombinovat celostátní zásah s regionální relevancí a oslovovat publikum v různých situacích během dne.
„Schopnost propojovat jednotlivé mediatypy dnes rozhoduje o síle mediálních značek. Deník na tomto principu dlouhodobě staví a Deník Extra je jedním z nástrojů, který nám umožňuje tento model dále rozvíjet a posilovat náš zásah mediálním prostředí,“ říká Petr Marek, člen představenstva Vltava Labe Media.