Česká televize nahradí v neděli Moravce speciální debatou o státním rozpočtu

Česká televize odvysílá tuto neděli 15. 3. ve 12:00 politickou diskusi Debata ČT – rozpočet 2026, který nabídne politickou debatu o státním rozpočtu na rok 2026. Debata tento týden nahradí diskusní pořad Otázky Václava Moravce.
Debatu bude moderovat dvojice Lukáš Dolanský, tvář pořadu Události, komentáře a Vanda Kofroňová, vedoucí ekonomické redakce České televize a také moderátorka pořadu Události, komentáře z ekonomiky. Hlavním tématem budou veřejné finance v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu pro rok 2026, o němž v těchto dnech rozhoduje Poslanecká sněmovna.
Do diskuse je pozváno šest politiků ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Za vládní strany by se měli televizní debaty zúčastnit Patrik Nacher (ANO), Radim Fiala (SPD) a Jiří Barták (Motoristé). Opozici by měli zastupovat Jan Skopeček (ODS), Lukáš Vlček (STAN) a Olga Richterová (Piráti).
„Debatu připravuje tým pořadu Události, komentáře a ekonomická redakce ČT. Odehraje se v prostorách České televize a vysílat se bude od 12:00 hodin souběžně na programech ČT1 a ČT24. Od 13. hodiny pak bude pokračovat její druhá část na programu ČT24,“ říká ředitel divize Zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena.