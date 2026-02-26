Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Zdeněk Svěrák slaví jubileum a Česká televize s ním. V březnu k jeho poctě odvysílá dvacet pořadů

Dramatik, scenárista, textař, herec, spisovatel a cimrmanolog Zdeněk Svěrák oslaví 28. března 90. narozeniny. Obraz české kulturní scény spoluvytváří od šedesátých let minulého století. Je držitelem řady ocenění, od Litery přes Českého lva až po nejvyšší státní ocenění Řád bílého lva. K jeho jubileu Česká televize uvede dvacet pořadů, které budou na ČT1, ČT art, ČT: D i v iVysílání.

„Devadesáté narozeniny Zdeňka Svěráka jsou mimořádnou příležitostí připomenout si osobnost, která už více než šest desetiletí spoluvytváří podobu české kultury. Jeho tvorba, ať už divadelní, filmová, literární či písňová, oslovuje opakovaně nové generace diváků svou moudrostí, laskavým humorem i hlubokým porozuměním lidskosti. Česká televize si nesmírně váží toho, že může k tomuto významnému jubileu nabídnout divákům dvacítku pořadů, které připomenou šíři a výjimečnost jeho díla. Tvorba Zdeňka Svěráka je pevnou součástí našeho kulturního dědictví a jsme hrdí, že ji můžeme dlouhodobě přinášet na obrazovky veřejnoprávní televize,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Filmy Tři veteráni, Obecná škola, Vrchní, prchni, divadelní hry Vražda v salonním coupé, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, večerníček Radovanovy Radovánky, texty k písním Jaroslava Uhlíře Holubí dům, Když se zamiluje kůň či Není nutno a z knih například Nové povídky, tvoří jen stručný výčet z celoživotní tvorby Zdeňka Svěráka. Po učitelských začátcích nastoupil do Československého rozhlasu, kde byl mj. spoluautorem populárního pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka. A právě v něm se zrodila postava českého génia Járy Cimrmana. V čele Divadla Járy Cimrmana, které svou činnost zahájilo premiérou hry Akt v roce 1967, stál se svým přítelem Ladislavem Smoljakem. Spolu napsali nejen divadelní hry, ale také řadu filmových scénářů.

Z her Divadla Járy Cimrmana je Svěrákovou nejoblíbenější Záskok. „Nejraději hraju Karla Infelda Prácheňského, který přijede z Plzně, aby zachránil představení, a přitom ho ničí. Hra Záskok je podle mého nejlepší komedie z Cimrmanova pera,“ přiznává. Podle svých slov také píše další knihu. Za tři – Jaké je to asi v Čudu, Nové povídky a Po strništi bos – obdržel cenu Magnesia Litera. „Chtěl bych vydat ještě jednu knížku povídek. Jde mi to pomalu, ale jistě,“ říká Zdeněk Svěrák.

Zábavná cestopisná minisérie k 55. sezóně legendárního divadelního souboru. Herci Divadla Járy Cimrmana putují po místech, které jsou spojeny s otiskem světem neuznaného génia Járy Cimrmana. Provází Miroslav Táborský, dnes už tradiční představitel cimrmanovského souboru.

Prvním filmem, který Česká televize v rámci oslav přinese, bude hořká komedie Jako jed (ČT1, 22. března, 16:10), kde si Zdeněk Svěrák zahrál hlavní roli. Následovat bude jedna ze slavných her Divadla Járy Cimrmana Hospoda Na mýtince (ČT art, 23. března, 20:15). Jak vidí přední odborníci různých oborů Járu Cimrmana, se diváci dozvědí v pořadu Největší Čech top 10: Jára Cimrman (ČT art, 23. března, 21:55).

Veselé příhody z natáčení (ČT1, 24. března, 14:30) budou vyprávět Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a jejich hosté, například Petr Nárožný, Iva Janžurová či František Filipovský. Pohled do zákulisí divadla, na zájezdy a výlety mimo divadelní prkna přinese dokument nazvaný Cimrmani zblízka (ČT art, 25. března, 20:15). Marek Eben si se Zdeňkem Svěrákem popovídá v pořadu Na plovárně (ČT art, 25. března, 21:10) a do oslavencova dětství se vrátí film Po strništi bos (ČT1, 25. března, 21:30), ke kterému napsal scénář se svým synem Janem Svěrákem, jenž ho také režíroval. Jedná se o jednu z mnoha jejich spoluprací.

V den narozenin nejprve Jaromír Hanzlík představí jeho tvorbu v Úsměvech Zdeňka Svěráka (ČT1, 28. března, 09:00), nejslavnější scény z her Divadla Járy Cimrmana, které soubor v roce 2007 vybral pro speciální představení na oslavu prvních čtyřiceti let své existence uvede pořad Ze hry do hry (ČT art, 28. března, 20:15). Následovat bude pořad Smoljak a Svěrák z cyklu mapujícího uměleckou dráhu legendárních dvojic komiků (ČT1, 28. března, 21:20) a film Kolja v hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem, k němuž napsal scénář a který režíroval jeho syn Jan (ČT1, 28. března, 22:15). Film obdržel v roce 1997 Oscara.

Sama doma, pořad natáčený Českou televizí na Kavčích Horách

V komedii o životních kotrmelcích Co je vám, doktore? (ČT1, 29. března, 16:00) se Zdeněk Svěrák představí jako nenapravitelný idealista. Jak se na svého otce dívá režisér Jan Svěrák ukáže film Tatínek (ČT art, 29. března, 20:15) a dokumentární ohlédnutí za mnohaletou spoluprací autorské dvojice a jejími nezapomenutelnými písničkami přinese pořad Svěrák a Uhlíř – padesát let spolu (ČT art, 29. března, 21:50). Následovat bude pořad Televizní písničky a songy Zdeňka Svěráka (ČT art, 29. března, 22:40).

Seminář o mistrových úspěších na poli hudby a operu Úspěch českého inženýra v Indii představí divadelní hra Cimrman v říši hudby (ČT art, 30. března, 20:15). Komedie woodyallenovského střihu o stárnutí vztahů, těla i intelektu Betlémské světlo (ČT1, 1. dubna, 21:30) ukáže Zdeňka Svěráka v roli spisovatele, kterému začnou jeho postavy přerůstat přes hlavu. Scénář k filmu napsal Jan Svěrák, který jej i režíroval. Další oblíbené představení Divadla Járy Cimrmana Lijavec přinese hru s opravdovým deštěm (ČT art, 6. dubna, 20:15).

Z tvorby pro dětské diváky pak vybral program ČT 😀 večerníček Příběhy včelích medvídků (27. března – 8. dubna), ke kterému Zdeněk Svěrák napsal texty k písním. A v rámci pořadu Čtení do ouška bude Zdeněk Svěrák dětem předčítat z vlastní knihy Tatínku, ta se ti povedla (19. března – 8. dubna).

„Divákům České televize vzkazuju, aby nevěřili slibům, že zestátněním veřejnoprávních médii ušetří peníze. Zaplatí ji v daních, ale nebude už svobodná, nýbrž vládní a poslušná. Všem lidem chci připomenout, že v těžkých dobách naší historie jsme neztráceli humor. Je to nepřítel mocných a záchranný pás pro tonoucí,“ říká Svěrák.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-8
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-8
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past
Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské

MAM Exkluzivně v časopise

Samo Jaško 2
Komunita a lidé
Jaško: Když neinvestujeme, zmizíme
Kids playing video games on smart phone after school
Online a social
Zakázat, či nezakázat? Digitální svět před soudy
Raul Baronetti na workshopu v Publicis Groupe v Praze
Komunita a lidé
Baronetti: Pálí se imprese na lidi, s nimiž to nepohne
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ