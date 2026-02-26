Zdeněk Svěrák slaví jubileum a Česká televize s ním. V březnu k jeho poctě odvysílá dvacet pořadů

Dramatik, scenárista, textař, herec, spisovatel a cimrmanolog Zdeněk Svěrák oslaví 28. března 90. narozeniny. Obraz české kulturní scény spoluvytváří od šedesátých let minulého století. Je držitelem řady ocenění, od Litery přes Českého lva až po nejvyšší státní ocenění Řád bílého lva. K jeho jubileu Česká televize uvede dvacet pořadů, které budou na ČT1, ČT art, ČT: D i v iVysílání.
„Devadesáté narozeniny Zdeňka Svěráka jsou mimořádnou příležitostí připomenout si osobnost, která už více než šest desetiletí spoluvytváří podobu české kultury. Jeho tvorba, ať už divadelní, filmová, literární či písňová, oslovuje opakovaně nové generace diváků svou moudrostí, laskavým humorem i hlubokým porozuměním lidskosti. Česká televize si nesmírně váží toho, že může k tomuto významnému jubileu nabídnout divákům dvacítku pořadů, které připomenou šíři a výjimečnost jeho díla. Tvorba Zdeňka Svěráka je pevnou součástí našeho kulturního dědictví a jsme hrdí, že ji můžeme dlouhodobě přinášet na obrazovky veřejnoprávní televize,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Filmy Tři veteráni, Obecná škola, Vrchní, prchni, divadelní hry Vražda v salonním coupé, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, večerníček Radovanovy Radovánky, texty k písním Jaroslava Uhlíře Holubí dům, Když se zamiluje kůň či Není nutno a z knih například Nové povídky, tvoří jen stručný výčet z celoživotní tvorby Zdeňka Svěráka. Po učitelských začátcích nastoupil do Československého rozhlasu, kde byl mj. spoluautorem populárního pořadu Nealkoholická vinárna U Pavouka. A právě v něm se zrodila postava českého génia Járy Cimrmana. V čele Divadla Járy Cimrmana, které svou činnost zahájilo premiérou hry Akt v roce 1967, stál se svým přítelem Ladislavem Smoljakem. Spolu napsali nejen divadelní hry, ale také řadu filmových scénářů.
Z her Divadla Járy Cimrmana je Svěrákovou nejoblíbenější Záskok. „Nejraději hraju Karla Infelda Prácheňského, který přijede z Plzně, aby zachránil představení, a přitom ho ničí. Hra Záskok je podle mého nejlepší komedie z Cimrmanova pera,“ přiznává. Podle svých slov také píše další knihu. Za tři – Jaké je to asi v Čudu, Nové povídky a Po strništi bos – obdržel cenu Magnesia Litera. „Chtěl bych vydat ještě jednu knížku povídek. Jde mi to pomalu, ale jistě,“ říká Zdeněk Svěrák.
Prvním filmem, který Česká televize v rámci oslav přinese, bude hořká komedie Jako jed (ČT1, 22. března, 16:10), kde si Zdeněk Svěrák zahrál hlavní roli. Následovat bude jedna ze slavných her Divadla Járy Cimrmana Hospoda Na mýtince (ČT art, 23. března, 20:15). Jak vidí přední odborníci různých oborů Járu Cimrmana, se diváci dozvědí v pořadu Největší Čech top 10: Jára Cimrman (ČT art, 23. března, 21:55).
Veselé příhody z natáčení (ČT1, 24. března, 14:30) budou vyprávět Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak a jejich hosté, například Petr Nárožný, Iva Janžurová či František Filipovský. Pohled do zákulisí divadla, na zájezdy a výlety mimo divadelní prkna přinese dokument nazvaný Cimrmani zblízka (ČT art, 25. března, 20:15). Marek Eben si se Zdeňkem Svěrákem popovídá v pořadu Na plovárně (ČT art, 25. března, 21:10) a do oslavencova dětství se vrátí film Po strništi bos (ČT1, 25. března, 21:30), ke kterému napsal scénář se svým synem Janem Svěrákem, jenž ho také režíroval. Jedná se o jednu z mnoha jejich spoluprací.
V den narozenin nejprve Jaromír Hanzlík představí jeho tvorbu v Úsměvech Zdeňka Svěráka (ČT1, 28. března, 09:00), nejslavnější scény z her Divadla Járy Cimrmana, které soubor v roce 2007 vybral pro speciální představení na oslavu prvních čtyřiceti let své existence uvede pořad Ze hry do hry (ČT art, 28. března, 20:15). Následovat bude pořad Smoljak a Svěrák z cyklu mapujícího uměleckou dráhu legendárních dvojic komiků (ČT1, 28. března, 21:20) a film Kolja v hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem, k němuž napsal scénář a který režíroval jeho syn Jan (ČT1, 28. března, 22:15). Film obdržel v roce 1997 Oscara.
V komedii o životních kotrmelcích Co je vám, doktore? (ČT1, 29. března, 16:00) se Zdeněk Svěrák představí jako nenapravitelný idealista. Jak se na svého otce dívá režisér Jan Svěrák ukáže film Tatínek (ČT art, 29. března, 20:15) a dokumentární ohlédnutí za mnohaletou spoluprací autorské dvojice a jejími nezapomenutelnými písničkami přinese pořad Svěrák a Uhlíř – padesát let spolu (ČT art, 29. března, 21:50). Následovat bude pořad Televizní písničky a songy Zdeňka Svěráka (ČT art, 29. března, 22:40).
Seminář o mistrových úspěších na poli hudby a operu Úspěch českého inženýra v Indii představí divadelní hra Cimrman v říši hudby (ČT art, 30. března, 20:15). Komedie woodyallenovského střihu o stárnutí vztahů, těla i intelektu Betlémské světlo (ČT1, 1. dubna, 21:30) ukáže Zdeňka Svěráka v roli spisovatele, kterému začnou jeho postavy přerůstat přes hlavu. Scénář k filmu napsal Jan Svěrák, který jej i režíroval. Další oblíbené představení Divadla Járy Cimrmana Lijavec přinese hru s opravdovým deštěm (ČT art, 6. dubna, 20:15).
Z tvorby pro dětské diváky pak vybral program ČT 😀 večerníček Příběhy včelích medvídků (27. března – 8. dubna), ke kterému Zdeněk Svěrák napsal texty k písním. A v rámci pořadu Čtení do ouška bude Zdeněk Svěrák dětem předčítat z vlastní knihy Tatínku, ta se ti povedla (19. března – 8. dubna).
„Divákům České televize vzkazuju, aby nevěřili slibům, že zestátněním veřejnoprávních médii ušetří peníze. Zaplatí ji v daních, ale nebude už svobodná, nýbrž vládní a poslušná. Všem lidem chci připomenout, že v těžkých dobách naší historie jsme neztráceli humor. Je to nepřítel mocných a záchranný pás pro tonoucí,“ říká Svěrák.