Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Výsledky výzkumu Media projekt za celý rok 2025 potvrzují silnou pozici mediální skupiny MAFRA

Tištěné tituly MAFRA si v současných tržních podmínkách zachovávají vysokou čtenost v průběhu celého roku. Čtenost roste titulům MAFRA v každém z printových segmentů.

Vlajková loď portfolia, MF DNES, zůstává nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice se čteností rostoucí na 367 tisíc čtenářů na vydání. K tomuto výsledku významně přispívají také silné vkládané magazíny. Čtvrteční Magazín DNES+TV roste na 390 tisíc čtenářů na vydání, Ona DNES oslovuje 206 tisíc čtenářů, výrazný růst zaznamenává Víkend DNES s nárůstem na 190 tisíc čtenářů i Orientace LN posilující svou pozici o 12 procent na 109 tisíc čtenáři.

Bezplatný deník Metro si dlouhodobě drží pozici nejčtenějšího deníku v Praze a celostátně oslovuje 280 tisíc čtenářů na vydání.

Silnou pozici v segmentu zpravodajsko-publicistických týdeníků potvrzuje TÉMA, jehož čtenost dosahuje 177 tisíc čtenářů, což znamená růst o 10 procent. Mezi společenskými časopisy nadále roste Rytmus života na 248 tisíc čtenářů i Rytmus života Retro se 140 tisíci čtenáři. Portfolio v tomto segmentu doplňuje Pestrý svět se čteností 137 tisíc.

V lifestylovém segmentu pro ženy vede Žena a život se 197 tisíci čtenáři. Rostoucí zájem zaznamenává Cosmopolitan, který dosahuje 135 tisíc čtenářů, a Harper’s Bazaar s 84 tisíci čtenáři. Významně se do výsledků zapisuje také stylový magazín ESPRIT, jehož čtenost činí 77 tisíc čtenářů.

Výrazně silná je MAFRA také v segmentu titulů pro ženy. Chvilka pro tebe patří dlouhodobě k nejčtenějším titulům s 236 tisíci čtenáři, Tina roste na 143 tisíc a Napsáno životem na 136 tisíc čtenářů. Segment dále doplňuje Čas na lásku se čteností 84 tisíc.

Dlouhodobým lídrem mezi programovými časopisy zůstává TV Max, který čte 392 tisíc čtenářů na vydání. Další tituly v segmentu rovněž posilují – Týdeník Televize dosahuje 141 tisíc čtenářů a roste o 10 tisíc, TV Plus 14 má 108 tisíc a TV Revue 98 tisíc čtenářů.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-06
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-06
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské
Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?
Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?

MAM Exkluzivně v časopise

Zavadilova_impakt
Média a trh
Newstream slaví 5 let. Z ekonomického zpravodajství se rozšířil na multiformátovou platformu
Mluvčí_čhmú
Komunita a lidé
Předpověď, výstrahy i pravděpodobnost růstu hub: Jak komunikuje ČHMÚ?
Portrait Of Woman Vlogging At Home
Online a social
Kodex férového influencera: český trh selhává v ochraně spotřebitele
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Allwyn - Prsten
Kreativita a kampaně
Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Allwyn - Prsten
Kreativita a kampaně
Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ