Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Svěrák oslaví 90. narozeniny. Večer z Divadla Járy Cimrmana odvysílá Radiožurnál, přenos zamíří i do kin

Český rozhlas chystá oslavu 90. narozenin Zdeňka Svěráka na sobotu 28. března, přesně v den jeho životního jubilea. Program slavnostního večera z Divadla Járy Cimrmana bude díky přímému přenosu Radiožurnálu slyšet i vidět ve více než stovce kin po celé zemi. Společnost Aerofilms, která živé vysílání Českého rozhlasu do českých kin zajišťuje, spustila prodej lístků.

Spisovatel, herec, scenárista a cimrmanolog Zdeněk Svěrák oslaví 28. března 90. narozeniny večerem v Divadle Járy Cimrmana. Program, u jehož zrodu a realizace stojí Český rozhlas se vrátí k počátkům Svěrákovy tvorby v improvizované Nealkoholické vinárně U Pavouka, se kterou v 60. letech Svěrák v rozhlase začínal. Právě zde vznikaly jeho první autorské projekty a formoval se jeho styl založený na práci se slovem a dialogem.

„Pro mě je rozhlas médium, do kterého jsem se zamiloval. To bylo ještě v době, kdy rozhlas a televize zápasily o přízeň a ten rozhlas ji měl ještě o něco větší. Já jsem se díky němu naučil vyjadřovat nevizuálně, pouze slovem. Byla to moje parketa. Ovšem je to chyba i přednost všech našich filmů. Jsou upovídané. Ale je to například výhoda pro slepce, kteří našim filmům rozumí jako vidoucí,“ uvedl Svěrák.

Program z Divadla Járy Cimrmana začne 28. března v 18:30 a živě ho odvysílá Radiožurnál. „Poprvé v české historii propojíme rozhlasové vysílání s přenosem do více než stovky kin po celé České republice prostřednictvím sítě společnosti Aerofilms. Na jevišti vznikne improvizovaná „vinárna“, do níž budou přicházet hosté spjatí se Svěrákovou divadelní, filmovou i rozhlasovou tvorbou,“ prozrazuje Ondřej Suchan, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu.

Vinárnu mimo jiné navštíví Daniela Kolářová, Bolek Polívka, Karel Šíp, Vojtěch Kotek či Tomáš Klus. Další hosté se objeví v průběhu večera. Pořadem provede moderátor Vladimír Kroc ve spolupráci s rozhlasovým znalcem Divadla Járy Cimrmana Tomášem Malečkem. Kina po skončení přenosu navážou podle vlastní dramaturgie projekcí vybraného filmu se Zdeňkem Svěrákem.

Část výtěžku ze vstupného bude věnována na podporu Centra Paraple, které pomáhá lidem po poranění míchy a jejich rodinám. „Je nám ctí být součástí oslavy narozenin takového velikána české kultury, kterým Zdeněk Svěrák bezesporu je. Za první tři dny od oznámení akce vnímáme ze strany kin i diváků enormní zájem a máme radost, že se k ní připojíme,“ říká ředitel distribuční společnosti Aerofilms, Ivo Andrle.

Rozhlasový program k 90. narozeninám Zdeňka Svěráka doplní nový audio dokument Na chalupě u lesa. Autory jsou redaktoři Českého rozhlasu Tomáš Maleček a Jan Herget, rozhovor vedl herec Vojtěch Kotek. Český rozhlas zároveň připravuje tematické víkendové vysílání, které nabídne archivní nahrávky a pořady věnované Svěrákově tvorbě napříč stanicemi. Český rozhlas Dvojka například zařadí pohádku Pan Buřtík a pan Špejlička.

„Zdeněk Svěrák patří k osobnostem, které zásadně ovlivnily českou kulturu i rozhlasovou tvorbu. Za celý Český rozhlas mu děkuji za mimořádný přínos, inspiraci a radost, kterou svou prací přináší už desítky let. K jeho 90. narozeninám mu přejeme především pevné zdraví a stále stejný smysl pro humor a nadhled,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2026-5
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-5
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?
Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?
kavalírek 2
Komunita a lidé
Kavalírek: Česko může být AI hubem

MAM Exkluzivně v časopise

Pavel Hacker
Komunita a lidé
Téměř všichni influenceři zmizí, nahradí je syntetické osobnosti
Super Bowl
Kreativita a kampaně
Super Bowl 2.0. Jak se mění svátek marketingu?
Petr Dvořák Vltavská filharmonie
Komunita a lidé
Petr Dvořák: Vltavská filharmonie bude symbolem své generace
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Allwyn - Prsten
Kreativita a kampaně
Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Allwyn - Prsten
Kreativita a kampaně
Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ