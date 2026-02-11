Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Schyluje se k další hollywoodské stávce? Důležitou roli sehraje i Netflix

© Sony Pictures Releasing

  • Doporučujeme

Ačkoliv do vypršení smlouvy mezi hollywoodskými odboráři a Aliancí producentů filmů a televizních pořadů (AMPTP) zbývá ještě půl roku, nové kolo jednání začalo už nyní.

Když naposledy hollywoodští scenáristé a posléze i herci stávkovali, zastavil se filmový průmysl takřka na půl roku. Bylo to poprvé od roku 1960, co stávkovaly dva odbory najednou, a zároveň šlo o nejdelší stávky v historii (scenáristé stávkovali 148 dní, herci 118).

Důvody byly z počátku jednoduché. Stávkující nejprve požadovali navýšení minimálních záloh kvůli rostoucí inflaci, vyšší tantiémy, penze nebo třeba zlepšení podmínek pro běžné pracující herce. Později pak přidali ještě požadavky na ochranu před umělou inteligencí (AI). AMPTP, která v těchto jednáních de facto zastupuje velká studia, z počátku nechtěla o požadavcích ani slyšet a zvolila tvrdý postup, kvůli němuž řada lidí přišla o práci.

Více než jednotlivce to však možná bolelo i samotný průmysl. Dle propočtů udělaly stávky díru do kalifornské ekonomiky ve výši zhruba 6,5 miliard dolarů. I proto nakonec zástupci studií ustoupili a s herci i scenáristy se postupně dohodli tak, že bylo téměř všem jejich požadavkům vyhověno. Dohoda z roku 2023 měla platit tři roky. A to nás přivádí do letošního roku.

Další stávku nikdo nechce, ale

Ačkoli zbývá do vypršení kontraktů ještě půl roku, AMPTP a jednotlivé odbory spolu začínají jednat už nyní, protože neshody v některých základních aspektech panují dodnes. Obzvlášť důležitou roli v jednání bude hrát Cech amerických režisérů (DGA), jenž si v září minulého roku zvolil za svého prezidenta režiséra Christophera Nolana (Interstellar, Temný rytíř). Ten v té době akorát pracoval na svém novém snímku Odyssea, jenž vstoupí do kin v létě letošního roku. Momentálně ale svoji pozornost ubírá právě směrem k jednáním s AMPTP.

Nolan už naznačil svoji nespokojenost s přístupem studií. Zejména velkou starost mu dělá možná akvizice studia Warner Bros. streamovací platformou Netflix, což by mohlo znamenat velkou ránu pro kinoprůmysl, zvlášť, pokud by Netflix chtěl u svých snímků zkrátit kino exkluzivitu. Společnost samozřejmě tvrdí, že nic takového neplánuje, Nolan ovšem argumentuje, že to jsou pouze slova, a on i další by raději viděli konkrétní činy. Je to jeden z mnoha důvodů, proč Nolan nepředpokládá, že dojde k automatickému prodloužení smlouvy na nějakou delší dobu.

Hlavními tématy jednání je pak znova AI, pojištění, tantiémy i snaha natáčet lokálně (ve smyslu v USA, což momentálně brzdí spíše federální vláda Donalda Trumpa, která jednoduše neumí konkurovat podmínkám zahraničních států a jejich pobídek). Snahu kompletně zastavit AI už většina Hollywoodu vzdala a o nějaké pomalé integraci se tak dnes mluví jako o nevyhnutelném kompromisu, stále je však nutné nastavit mantinely a procesy, které ochrání umělce a zabrání studiím, aby skrze AI nahradila spoustu tradičních filmových profesí.

Do další stávky se ovšem nikomu nechce, a byť se tak AMPTP nyní cítí opět posílena, studia si dobře uvědomují, že bez umělců to zkrátka nepůjde. A Netflix, který letos řeší výše zmíněnou akvizici, bude v tomto kritickém období obzvlášť potřebovat podporu všude, kde ji půjde sehnat. Je tak klidně možné, že to bude právě streamovací gigant, který bude tlačit „zevnitř“ na to, aby se oborům vyšlo co nejrychleji vstříc a on si tak mohl připsat pár plusových bodíků navíc. Nutno říct, že se každopádně opět bude jednat doslova o budoucnosti filmového průmyslu, v sázce je zkrátka hodně, a bude zajímavé sledovat, jak se to nakonec vyvrbí.

Picture of Ondřej Mrázek

Ondřej Mrázek

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-06
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-06
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské
Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?
Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?

MAM Exkluzivně v časopise

Zavadilova_impakt
Média a trh
Newstream slaví 5 let. Z ekonomického zpravodajství se rozšířil na multiformátovou platformu
Mluvčí_čhmú
Komunita a lidé
Předpověď, výstrahy i pravděpodobnost růstu hub: Jak komunikuje ČHMÚ?
Portrait Of Woman Vlogging At Home
Online a social
Kodex férového influencera: český trh selhává v ochraně spotřebitele
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Allwyn - Prsten
Kreativita a kampaně
Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Allwyn - Prsten
Kreativita a kampaně
Allwyn představuje unikátní prsten pro české sportovce na ZOH 2026
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ