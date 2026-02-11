Schyluje se k další hollywoodské stávce? Důležitou roli sehraje i Netflix

Ačkoliv do vypršení smlouvy mezi hollywoodskými odboráři a Aliancí producentů filmů a televizních pořadů (AMPTP) zbývá ještě půl roku, nové kolo jednání začalo už nyní.
Když naposledy hollywoodští scenáristé a posléze i herci stávkovali, zastavil se filmový průmysl takřka na půl roku. Bylo to poprvé od roku 1960, co stávkovaly dva odbory najednou, a zároveň šlo o nejdelší stávky v historii (scenáristé stávkovali 148 dní, herci 118).
Důvody byly z počátku jednoduché. Stávkující nejprve požadovali navýšení minimálních záloh kvůli rostoucí inflaci, vyšší tantiémy, penze nebo třeba zlepšení podmínek pro běžné pracující herce. Později pak přidali ještě požadavky na ochranu před umělou inteligencí (AI). AMPTP, která v těchto jednáních de facto zastupuje velká studia, z počátku nechtěla o požadavcích ani slyšet a zvolila tvrdý postup, kvůli němuž řada lidí přišla o práci.
Více než jednotlivce to však možná bolelo i samotný průmysl. Dle propočtů udělaly stávky díru do kalifornské ekonomiky ve výši zhruba 6,5 miliard dolarů. I proto nakonec zástupci studií ustoupili a s herci i scenáristy se postupně dohodli tak, že bylo téměř všem jejich požadavkům vyhověno. Dohoda z roku 2023 měla platit tři roky. A to nás přivádí do letošního roku.
Další stávku nikdo nechce, ale
Ačkoli zbývá do vypršení kontraktů ještě půl roku, AMPTP a jednotlivé odbory spolu začínají jednat už nyní, protože neshody v některých základních aspektech panují dodnes. Obzvlášť důležitou roli v jednání bude hrát Cech amerických režisérů (DGA), jenž si v září minulého roku zvolil za svého prezidenta režiséra Christophera Nolana (Interstellar, Temný rytíř). Ten v té době akorát pracoval na svém novém snímku Odyssea, jenž vstoupí do kin v létě letošního roku. Momentálně ale svoji pozornost ubírá právě směrem k jednáním s AMPTP.
Nolan už naznačil svoji nespokojenost s přístupem studií. Zejména velkou starost mu dělá možná akvizice studia Warner Bros. streamovací platformou Netflix, což by mohlo znamenat velkou ránu pro kinoprůmysl, zvlášť, pokud by Netflix chtěl u svých snímků zkrátit kino exkluzivitu. Společnost samozřejmě tvrdí, že nic takového neplánuje, Nolan ovšem argumentuje, že to jsou pouze slova, a on i další by raději viděli konkrétní činy. Je to jeden z mnoha důvodů, proč Nolan nepředpokládá, že dojde k automatickému prodloužení smlouvy na nějakou delší dobu.
Hlavními tématy jednání je pak znova AI, pojištění, tantiémy i snaha natáčet lokálně (ve smyslu v USA, což momentálně brzdí spíše federální vláda Donalda Trumpa, která jednoduše neumí konkurovat podmínkám zahraničních států a jejich pobídek). Snahu kompletně zastavit AI už většina Hollywoodu vzdala a o nějaké pomalé integraci se tak dnes mluví jako o nevyhnutelném kompromisu, stále je však nutné nastavit mantinely a procesy, které ochrání umělce a zabrání studiím, aby skrze AI nahradila spoustu tradičních filmových profesí.
Do další stávky se ovšem nikomu nechce, a byť se tak AMPTP nyní cítí opět posílena, studia si dobře uvědomují, že bez umělců to zkrátka nepůjde. A Netflix, který letos řeší výše zmíněnou akvizici, bude v tomto kritickém období obzvlášť potřebovat podporu všude, kde ji půjde sehnat. Je tak klidně možné, že to bude právě streamovací gigant, který bude tlačit „zevnitř“ na to, aby se oborům vyšlo co nejrychleji vstříc a on si tak mohl připsat pár plusových bodíků navíc. Nutno říct, že se každopádně opět bude jednat doslova o budoucnosti filmového průmyslu, v sázce je zkrátka hodně, a bude zajímavé sledovat, jak se to nakonec vyvrbí.