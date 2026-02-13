Zadavatelé a značky
Počet čtenářů tisku se blíží 7 milionům

© iStock

Deníky a časopisy dosáhly v minulém roce průměrného zásahu 76 procent české populace ve věku 12 až 79 let. Tento výsledek je součástí nejnovějších výstupů celoplošného výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT za rok 2025.

Tisk je stále silné a vlivné médium. V roce 2025 se prodalo téměř 81 milionů výtisků deníků a více než 60 milionů výtisků časopisů (období 1.1.-31. 12. 2025, zdroj: auditem ověřená data ABC ČR). Deníky a jejich přílohy čte nadpoloviční většina uvedené české populace (53 procent). Počet čtenářů časopisů se blíží třem čtvrtinám obyvatel (70 procent). Podrobnější data o počtech čtenářů znázorňuje výše uvedený graf.

Tyto výsledky ukazuje průzkum čtenosti MEDIA PROJEKT, ve kterém bylo v roce 2025 dotazováno 13 616 respondentů a data zahrnují údaje o čtenosti celkem 130 předních tiskových titulů vydávaných vydavateli. Zadavatel MEDIA PROJEKTU je Česká unie vydavatelů a ASMEA.

„Tisk je nejen médium s velkým plošným zásahem, ale také médiem, jehož zásah lze velmi dobře zaměřovat na konkrétní cílové skupiny, například podle žánru titulů. Máme data například pro skupinu žen ve věku 30-49 let s dětmi, osoby 50+ s vyšším sociálním st atusem či teenagery, o kterých sice převládá názor, „že nečtou“, ale to určitě neplatí pro všechny tituly či jejich žánrové skupiny. Především skupina 50+ s vyšším sociálním statutem převyšuje průměrnou českou populaci, pokud jde o čtení tiskových titulů, jak ukazuje následující graf. Jedná se přitom o významnou skupinu více než půl milionu osob,“ uvedla k výsledkům výkonná ředitelka České unie vydavatelů Kateřina Kroupová.

Tisk je také ekologické médium a tisková inzerce se podílí na poškozování životního prostředí proti jiným médiím jen velmi málo. To jsou důležité informace pro ty, kdo při distribuci inzertních investic do médií hledí také k jejich ekologické stopě.

Tisk je moderní a inovativní médium, jak dokazuje nový design měsíčníku Moderní byt, který je mj. také sledován v rámci MEDIA PROJEKTU a dosáhl čtenosti 98 000 čtenářů na vydání. Ten se vydal cestou kvalitnějšího papíru a lepšího zpracování a dokazuje trend, který se objevuje u titulů pro movitější čtenáře, že vzhled prodává.

