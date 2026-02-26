Do kin se řítí sci-fi komedie roku. První reakce ji vyzdvihují jako událost, kterou nesmíte minout

Snímek Spasitel (v originále Project Hail Mary) má premiéru v půlce března, na internetu se ale mezitím už objevily první ohlasy, které jsou velmi, velmi pozitivní.
„Učitel přírodopisu Ryland Grace (Ryan Gosling) se probudí na vesmírné lodi vzdálené světelné roky od domova, aniž by si pamatoval, kdo je a jak se tam dostal. Když se mu paměť vrátí, začne odhalovat svůj úkol: vyřešit záhadu tajemné látky, která způsobuje vyhasínání Slunce,“ stojí v oficiální synopsi ke snímku režisérů Phil Lord a Christopher Miller (Jump street 21, LEGO® příběh).
Ten je adaptací stejnojmenné knížky spisovatele Andyho Weira, autora předlohy k pár let starému sci-fi hitu Marťan s Mattem Damonem. A právě v těchto šlépějích chce nyní kráčet i tento snímek, jenž údajně má ambice dostat se za rok i na Oscary. Povede se mu to? První reakce zahraničních kritiků naznačují, že by mohlo.
Strhující audiovizuální zážitek a jasný adept na blockbuster roku
„Nezapomenutelná vesmírná odysea Phila Lorda a Christophera Millera startuje jako první velký blockbuster roku 2026,“ napsal kritik Eric Marchen. „Mimořádná kamera Greiga Frasera sahá po hvězdách a je podpořena vynikajícím výkonem Ryana Goslinga. Tenhle film je prostě SKVĚLÝ!“ uzavřel svoje nadšené hodnocení.
„Projekt Hail Mary je epickým filmovým úspěchem,“ píše pro změnu Scott Menzel ze serveru Entertainment. „Phil Lord a Chris Miller nějakým způsobem dokázali opět posunout laťku výš a přinesli nejen svůj dosud nejambicióznější film, ale pravděpodobně i svůj nejzdařilejší,“ dodává s tím, že film podle něj bude jeden z favoritů na příštích Oscarech.
Na stejné vlně se pak nese i spousta dalších reakcí, přičemž se chválí zejména mix humoru, sci-fi elementů i dramatu, herecký výkon Ryana Goslinga, u nějž mnohé dodnes mrzí, že neobdržel nominaci za svoji roli v pár let staré Barbie, a rovněž kamera oceňovaného kameramana Greiga Frasera (Duna, Batman).
Všehovšudy to tedy vypadá, že se významný projekt studia Amazon MGM nadmíru povedl, což může těšit nejen kravaťáky, kteří nyní jistě budou doufat především v návratnost (snímek měl být pořízen za 150 milionů dolarů, jednou tolik bude stát marketing, minimálně si tedy musí přijít na nějakých 300-400 milionů, než začne být ziskový), ale hlavně jeho tvůrce Lorda s Millerem. Ti totiž svůj poslední snímek natočili v roce 2014, od té doby se věnovali produkci a psaní scénářů, stáli mimo jiné za oscarovými animáky o Spider-Manovi, nový režijní počin jim ale dlouho unikal a tímto návratem by se tak měli opět vystřelit do první ligy.
Spasitel dorazí do českých kin 19. března. Následně by pak na řadu měla přijít adaptace Weirovy další knihy, Artemis.