Český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal prestižní cenu BAFTA

Jeden z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších dokumentárních počinů posledních let stále hrají v kinech.
Čerstvě rozdané ceny BAFTA v Londýně ovládl snímek Jedna bitva za druhou, politicky angažované drama s Leonardo DiCapriem a vycházející hvězdou Chase Infiniti. Co naopak zcela prošumělo bylo nové drama Velký Marty s Timothéem Chalametem, které z 11 nominací neproměnilo ani jednu. Největším překvapením byla zejména herecká kategorie, kdy si cenu pro nejlepšího herce převzal nečekaně Robert Aramayo (Pán prstenů: Prsteny moci) za svoji roli ve snímku Přísahám, že za to nemůžu.
České publikum však může nejvíc těšit úspěch v dokumentární sekci, kdy dílo Pan Nikdo proti Putinovi koprodukované Českem a Dánskem získalo cenu za nejlepší celovečerní dokument. Snímek zachycuje emigrujícího ruského učitele, který tajně mapuje proměnu tamní společnosti a manipulaci s fakty od začátku invaze na Ukrajinu. Snímek mimo jiné získal obdiv a uznání i českého prezidenta Petra Pavla za to, jak věrně zachycuje realitu, zatímco se nebojí správně označovat Rusko za agresora.
„Dokument Pan Nikdo proti Putinovi odhaluje, co se skutečně v Rusku děje. Jsem hrdý na to, že Česká republika sehrála zásadní roli při jeho vzniku. Obdivuji lidi, jako je hlavní představitel filmu Pasha Talankin, kteří mají odvahu mluvit pravdu i za cenu osobního rizika,“ okomentoval Petr Pavel na Twitteru své dojmy z celovečerního dokumentu, za nímž primárně stojí maloměstský ruský učitel a videotechnik Pavel Talankin. Druhým režisérem snímku je David Borenstein.
Projekt byl dokončen poté, co Talankin uprchnul s autentickým materiálem přes hranice a s asistencí českých produkčních společností (nebo i skladatele Michala Rataje) zde své nesmírně odvážné dílo poskládal dohromady. V Česku tak mimo jiné probíhala i postprodukce a činily se kroky k ochraně kolaborujícího svědka. Dokumentární dílo se tak vcelku pochopitelně setkalo s globální pozorností včetně projekce na uznávaném Sundance festivalu.
Po výhře na cenách BAFTA nyní před tvůrci včetně českých producentů Alžběty Karáskové a Radovana Síbrta stojí poslední milník, a tím budou Oscaři, kteří se rozdají už 15. března.