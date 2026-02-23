Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Český dokument Pan Nikdo proti Putinovi získal prestižní cenu BAFTA

Jeden z nejdůležitějších a nejdiskutovanějších dokumentárních počinů posledních let stále hrají v kinech.

Čerstvě rozdané ceny BAFTA v Londýně ovládl snímek Jedna bitva za druhou, politicky angažované drama s Leonardo DiCapriem a vycházející hvězdou Chase Infiniti. Co naopak zcela prošumělo bylo nové drama Velký Marty s Timothéem Chalametem, které z 11 nominací neproměnilo ani jednu. Největším překvapením byla zejména herecká kategorie, kdy si cenu pro nejlepšího herce převzal nečekaně Robert Aramayo (Pán prstenů: Prsteny moci) za svoji roli ve snímku Přísahám, že za to nemůžu.

České publikum však může nejvíc těšit úspěch v dokumentární sekci, kdy dílo Pan Nikdo proti Putinovi koprodukované Českem a Dánskem získalo cenu za nejlepší celovečerní dokument. Snímek zachycuje emigrujícího ruského učitele, který tajně mapuje proměnu tamní společnosti a manipulaci s fakty od začátku invaze na Ukrajinu. Snímek mimo jiné získal obdiv a uznání i českého prezidenta Petra Pavla za to, jak věrně zachycuje realitu, zatímco se nebojí správně označovat Rusko za agresora.

„Dokument Pan Nikdo proti Putinovi odhaluje, co se skutečně v Rusku děje. Jsem hrdý na to, že Česká republika sehrála zásadní roli při jeho vzniku. Obdivuji lidi, jako je hlavní představitel filmu Pasha Talankin, kteří mají odvahu mluvit pravdu i za cenu osobního rizika,“ okomentoval Petr Pavel na Twitteru své dojmy z celovečerního dokumentu, za nímž primárně stojí maloměstský ruský učitel a videotechnik Pavel Talankin. Druhým režisérem snímku je David Borenstein.

Projekt byl dokončen poté, co Talankin uprchnul s autentickým materiálem přes hranice a s asistencí českých produkčních společností (nebo i skladatele Michala Rataje) zde své nesmírně odvážné dílo poskládal dohromady. V Česku tak mimo jiné probíhala i postprodukce a činily se kroky k ochraně kolaborujícího svědka. Dokumentární dílo se tak vcelku pochopitelně setkalo s globální pozorností včetně projekce na uznávaném Sundance festivalu.

Po výhře na cenách BAFTA nyní před tvůrci včetně českých producentů Alžběty Karáskové a Radovana Síbrta stojí poslední milník, a tím budou Oscaři, kteří se rozdají už 15. března.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-8
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-8
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past
Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské

MAM Exkluzivně v časopise

Samo Jaško 2
Komunita a lidé
Jaško: Když neinvestujeme, zmizíme
Kids playing video games on smart phone after school
Online a social
Zakázat, či nezakázat? Digitální svět před soudy
Raul Baronetti na workshopu v Publicis Groupe v Praze
Komunita a lidé
Baronetti: Pálí se imprese na lidi, s nimiž to nepohne
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ