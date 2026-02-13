Bontonfilm završil hattrick v distribuci českých filmů

Bontonfilm se za rok 2025 stal jedničkou v distribuci lokální tvorby do kin. Nejvíce diváků na tuzemské filmy přivedla společnost do kin i v roce 2024 a 2023 a završila tak pomyslný distributorský hattrick. Na české snímky v kinech přišlo vloni celkem 3 704 317 diváků, z toho 933 345 diváků navštívilo filmy zastupované Bontonfilmem, což činí 25,2 procent z celkové návštěvnosti lokální tvorby.
V žebříčku českých filmů za rok 2025 patří Bontonfilmu 2. místo s filmem Na plech, 4. místo za Moře na dvoře a 6. místo s komedií Kouzlo derby. „České tvorbě se věnujeme dlouhodobě, od samých počátků Bontonfilmu. Děkujeme producentům za důvěru, kterou nám při uvádění filmů dávají, a také všem kinařům za spolupráci. Úspěch každého filmu je týmová práce,“ říká šéf distribuce Bontonfilmu Robert Švec.
„Kromě diváckých hitů se snažíme přiblížit divákům i jiné typy filmů, s úspěchem jsme uvedli do kin například dokument Velký vlastenecký výlet nebo dánsko-český dokument Pan nikdo proti Putinovi,“ dodává. Právě Pan nikdo proti Putinovi může vyhrát cenu BAFTA nebo Oscara za nejlepší dokumentární film, Velký vlastenecký výlet má ve stejné kategorii nominaci na Českého lva. Toho už získala komedie Martyho Pohla Na plech, která v 33. ročníku výročních cen České filmové a televizní akademie obdržela Cenu filmových fanoušků.
Smělé plány má Bontonfilm i pro letošek. V únoru uvádí komedii Když se zhasne Andyho Fehu, na březen chystá zlodějskou komedii Ondřeje Hudečka Poberta nebo Tanec s medvědem Jitky Rudolfové, na léto pak ambiciózní drama z prostředí MMA s názvem Bojovník a očekávané Bardotky s Pavlínou Pořízkovou, Evou Holubovou a Dagmar Havlovou.
Zmiňovaný Bojovník je přitom ukázkou, že Bontonfilm se pod hlavičkou Bontonfilm Studios věnuje vedle distribuce i výrobě a vývoji filmů. Coby producent stojí Bontonfilm Studios za filmy Prvok, Tečka, Šampón a Karel, K2: Vlastní cestou, Hádkovi nebo Slovo. „Jako producent, nebo koproducent rozvíjíme v současné době hned několik projektů, k těm nejnáročnějším patří Kameny se valí do Prahy režiséra a scenáristy Tomáše Hodana o partě kluků, kteří v roce 1990 organizovali legendární koncert Rolling Stones na Strahově, nebo filmové zpracování bestselleru Aleny Mornštajnové Hana,“ upřesňuje šéf Bontonfilmu a jeho producentské sekce Martin Palán.
Vedle sálů kin hraje Bontonfilm velkou roli i v dalších formách distribuce. „Naším cílem je propojovat tvůrce a diváky. Filmům se věnujeme po celou dobu jejich životního cyklu na big i small screenu. Spolupracujeme se všemi lokálními i globálními partnery z oblasti televizi i streamovacích platforem. Naše filmy se pravidelně umisťují na prvních příčkách sledovanosti,“ doplňuje Švec a jeho slova potvrzuje skutečnost, že začátkem roku se dokument Žlutou žábou do země modrého nebe stal jedničkou na Netflixu a nejúspěšnějším filmem Prima+ bylo loni Kouzlo derby.