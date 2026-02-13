Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Bontonfilm završil hattrick v distribuci českých filmů

Bontonfilm se za rok 2025 stal jedničkou v distribuci lokální tvorby do kin. Nejvíce diváků na tuzemské filmy přivedla společnost do kin i v roce 2024 a 2023 a završila tak pomyslný distributorský hattrick. Na české snímky v kinech přišlo vloni celkem 3 704 317 diváků, z toho 933 345 diváků navštívilo filmy zastupované Bontonfilmem, což činí 25,2 procent z celkové návštěvnosti lokální tvorby.

V žebříčku českých filmů za rok 2025 patří Bontonfilmu 2. místo s filmem Na plech, 4. místo za Moře na dvoře a 6. místo s komedií Kouzlo derby. „České tvorbě se věnujeme dlouhodobě, od samých počátků Bontonfilmu. Děkujeme producentům za důvěru, kterou nám při uvádění filmů dávají, a také všem kinařům za spolupráci. Úspěch každého filmu je týmová práce,“ říká šéf distribuce Bontonfilmu Robert Švec.

„Kromě diváckých hitů se snažíme přiblížit divákům i jiné typy filmů, s úspěchem jsme uvedli do kin například dokument Velký vlastenecký výlet nebo dánsko-český dokument Pan nikdo proti Putinovi,“ dodává. Právě Pan nikdo proti Putinovi může vyhrát cenu BAFTA nebo Oscara za nejlepší dokumentární film, Velký vlastenecký výlet má ve stejné kategorii nominaci na Českého lva. Toho už získala komedie Martyho Pohla Na plech, která v 33. ročníku výročních cen České filmové a televizní akademie obdržela Cenu filmových fanoušků.

Smělé plány má Bontonfilm i pro letošek. V únoru uvádí komedii Když se zhasne Andyho Fehu, na březen chystá zlodějskou komedii Ondřeje Hudečka Poberta nebo Tanec s medvědem Jitky Rudolfové, na léto pak ambiciózní drama z prostředí MMA s názvem Bojovník a očekávané Bardotky s Pavlínou Pořízkovou, Evou Holubovou a Dagmar Havlovou. 

Milan Ondrik ve filmu Bojovník
Film Bardotky
Pan Nikdo proti Putinovi
Václav Neužil v roli místního policejního poručíka se Stanislavem Majerem coby mafiánem Asasinem

Zmiňovaný Bojovník je přitom ukázkou, že Bontonfilm se pod hlavičkou Bontonfilm Studios věnuje vedle distribuce i výrobě a vývoji filmů. Coby producent stojí Bontonfilm Studios za filmy Prvok, Tečka, Šampón a Karel, K2: Vlastní cestou, Hádkovi nebo Slovo. „Jako producent, nebo koproducent rozvíjíme v současné době hned několik projektů, k těm nejnáročnějším patří Kameny se valí do Prahy režiséra a scenáristy Tomáše Hodana o partě kluků, kteří v roce 1990 organizovali legendární koncert Rolling Stones na Strahově, nebo filmové zpracování bestselleru Aleny Mornštajnové Hana,“ upřesňuje šéf Bontonfilmu a jeho producentské sekce Martin Palán.

Vedle sálů kin hraje Bontonfilm velkou roli i v dalších formách distribuce. „Naším cílem je propojovat tvůrce a diváky. Filmům se věnujeme po celou dobu jejich životního cyklu na big i small screenu. Spolupracujeme se všemi lokálními i globálními partnery z oblasti televizi i streamovacích platforem. Naše filmy se pravidelně umisťují na prvních příčkách sledovanosti,“ doplňuje Švec a jeho slova potvrzuje skutečnost, že začátkem roku se dokument Žlutou žábou do země modrého nebe stal jedničkou na Netflixu a nejúspěšnějším filmem Prima+ bylo loni Kouzlo derby.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-06
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-06
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské
Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?
Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?

MAM Exkluzivně v časopise

Zavadilova_impakt
Média a trh
Newstream slaví 5 let. Z ekonomického zpravodajství se rozšířil na multiformátovou platformu
Mluvčí_čhmú
Komunita a lidé
Předpověď, výstrahy i pravděpodobnost růstu hub: Jak komunikuje ČHMÚ?
Portrait Of Woman Vlogging At Home
Online a social
Kodex férového influencera: český trh selhává v ochraně spotřebitele
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ