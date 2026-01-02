Zadavatelé a značky
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT24

Vedení Zpravodajství České televize se rozhodlo k 5. lednu 2026 posílit jednotlivé pořady ČT24 novým rozdělením moderátorských pozic. Změna se dotkne i hlavní zpravodajské relace Události.

„Cílem tohoto dlouho plánovaného kroku je umožnit divákům větší přehlednost a zvýšit míru identifikace s osobnostmi, které budou v jednotlivých pořadech stálé. Výrazně se tak sníží počet těch moderátorů, kteří byli během dne tvářemi více pořadů,“ říká ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

Jde o proces, který je běžný i v mnohých jiných zahraničních zpravodajských televizích. Diváci si budou moci lépe zvyknout na své oblíbené moderátory, přičemž žádný z nich ČT neopouští. Vedení zpravodajství chce u moderátorů jednoznačně využít jejich dlouholetých zkušeností a také profesních kvalit, které opakovaně na obrazovkách České televize potvrdili.

Od 5. ledna 2026 budou pořady obsazeny v následujícím složení:

  • Události: Marcela Augustová, Jana Peroutková, Michal Kubal, Josef Kvasnička, Martin Řezníček.  Moderátorský tým v blízké době doplní Tereza Kručinská.
  • Události, komentáře: Tereza Řezníčková, Lukáš Dolanský
  • Interview ČT24: Barbora Kroužková, Daniel Takáč
  • V 90′ ČT24 se budou střídat Barbora Kroužková a Daniel Takáč, které budou doplňovat Nikola Reindlová, Jakub Musil a Mariana Novotná.
  • Studio ČT24: Jiří Václavek, Roman Fojta, Ondřej Topinka, Kateřina Trnková, Kateřina Švédová
  • Události, komentáře týdne: Klára Radilová, Lukáš Dolanský, Jana Fabianová
  • Události, komentáře v ekonomice: Vanda Kofroňová, Nina Ortová a Jakub Musil
Tisková zpráva

