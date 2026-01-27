Sociální sítě skupiny MAFRA dosáhly rekordních 6,9 miliardy views

MAFRA v roce 2025 zaznamenala výrazný dosah svých digitálních aktivit. Síť 22 značek generovala na sociálních sítích celkem 6,9 miliardy zhlédnutí a přes 122 milionů interakcí. Data odrážejí vývoj skupiny po zavedení nové strategie v roce 2024.
Strategický posun skupiny MAFRA proměnil podle mediální domu sociální sítě z doplňkového kanálu v plnohodnotné médium. Klíčem k úspěchu je podle vydavatele „synergie celého portfolia, kde drtivá většina mediálního zásahu vzniká organicky“. Z celkového počtu 6 929 031 740 content views tvořila placená podpora pouze zlomek – 209 milionů views. Více než 96 procent celkového výkonu je tak výsledkem přirozeného dosahu publikovaného obsahu.
„Za poslední rok jsme na sociálních sítích MAFRY napříč všemi brandy vygenerovali přes 6,9 miliardy views a více než 122 milionů interakcí. Publikovali jsme téměř 84 tisíc příspěvků. To nejsou jen čísla do prezentace. To je reálný mediální výkon, který dnes patří k nejsilnějším na českém trhu,“ uvádí Nikola Vangeli, ředitel marketingu mediální skupiny MAFRA.
Výsledek ovšem nestojí na výkonu jednoho profilu, ale na koordinované spolupráci 22 značek, jako jsou iDNES.cz, ÓČKO nebo Rádio Impuls. Tyto brandy dlouhodobě patří k nejvýkonnějším ve svých kategoriích, zejména z hlediska schopnosti vyvolat interakci u publika.
Skupina MAFRA dle svých slov přistupuje k sociálním sítím jako k samostatnému distribučnímu kanálu s přesně měřitelnými výsledky. Pro mnohé značky v portfoliu jsou sítě prvním kontaktem s uživatelem a stále častěji i hlavním nositelem výkonu, což otevírá nové možnosti pro obchodní partnery.
„Sociální sítě rozvíjíme jako plnohodnotný mediální kanál s jasně definovanými výsledky. Klientům poskytujeme integrovaný přístup zahrnující strategii, kreativní koncept, vlastní produkci i efektivní distribuci k milionům reálných uživatelů. Výsledkem je vysoká míra zapojení publika i nová poptávka ze strany klientů, kteří v našich sítích vidí jasný byznysový přínos,“ uzavírá obchodní ředitel MAFRY David Korn.
Rok 2025 na sociálních sítích MAFRY v číslech:
- Views: 6 929 031 740
- Celkové interakce: 122 412 230
- Počet publikovaných příspěvků: 83 900
- Struktura zásahu: Přes 96 % organický dosah
- Počet aktivních značek: 22