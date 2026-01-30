Zadavatelé a značky
Skupina Prima zefektivňuje organizační strukturu

Skupina Prima od 1. února zefektivní organizační strukturu s cílem zrychlit rozhodování, posílit spolupráci napříč platformami a lépe reagovat na proměňující se chování diváků a posluchačů. Vznikne divize sjednocující obsah a výrobu vedená Janem Maxou, který doposud vedl VOD segment skupiny Prima, dosavadní šéf Distribuce & OTT Petr Král se posune do čela nově vytvořené divize Produkt. Řízení rádiové obchodní divize Media Clubu se ujme Josef Hladík.

„Působíme na velmi dynamickém trhu, který po nás vyžaduje větší rychlost, pružnost a jednotu. Segmenty TV, prima+, digital media a rádia zůstávají i nadále klíčové pro naše finanční řízení. Pro diváka a posluchače chceme být jednou silnou značkou s nejlepším obsahem na trhu,“ říká Lukáš Kubát, výkonný ředitel skupiny Prima. „Díky těmto změnám budeme pohotověji reagovat na neustále se měnící preference diváků a rozvíjet své produktové segmenty s jasnější strategickou logikou,“ dodává.

Vzniká divize Obsah a výroba

V rámci strategického směřování skupiny Prima v oblasti obsahu dochází ke vzniku nové divize Obsah a výroba, kterou povede Jan Maxa, dosavadní ředitel VOD segmentu skupiny Prima. Divize sjednocuje obsahovou strategii, vývoj i samotnou výrobu s cílem posílit propojení kreativy a moderních technologií. Součástí týmu zůstávají Lenka Hornová (Fiction), Samo Jaško (R&E) a Lucie Kršáková (Výroba).

„Mým cílem je sjednotit obsahovou a výrobní agendu skupiny a aplikovat zde standardizované postupy a procesy, které povedou ke zvýšení efektivity, k zajištění maximální kvality a předvídatelnosti kreativních i realizačních výstupů při zachování tvůrčí energie a přidané hodnoty, která je nedílnou součástí audiovizuálního obsahu FTV Prima. Bude potřeba sladit strukturu a organizaci vlastní tvorby s dlouhodobými programovými potřebami skupiny, optimalizovat využití interních a externích zdrojů, a posílit zejména schopnost oslovit mladší cílové skupiny,“ uvádí Jan Maxa, ředitel nové divize Obsah a výroba skupiny Prima.

Rozvoj prima+ zůstává klíčovou prioritou

Platforma prima+ zůstává jedním z hlavních pilířů dalšího rozvoje skupiny. V souvislosti s přesunem Jana Maxy do čela nové divize převezme její vedení dočasně výkonný ředitel Lukáš Kubát. „Chci být v tomto klíčovém segmentu operativně přítomen, dokud nenajdeme nového lídra, a zajistit hladký průběh transformace,“ doplňuje Lukáš Kubát.

V souladu se strategií silnějšího propojování platforem vzniká pod vedením dosavadního šéfa Distribuce & OTT Petra Krále tým, který sjednocuje produktový vývoj a distribuci. Cílem je zajistit, aby se obsah skupiny Prima dostával k divákům a posluchačům v technologicky špičkovém prostředí napříč VOD, online médii i rádiem.

„Nejpopulárnější forma obsahu je v dnešní době audio a video, které máme v DNA. Digitální produkty jsou pak vlastně takové nádoby, které tímto obsahem naplňujeme. Rolí produktového týmu je tyhle nádoby rychle rozvíjet, aby v nich lidé vždy spolehlivě našli, co si pustit či poslechnout. Proto chci vytvořit skvělý produktový tým a posouvat platformy VOD, digital media a rádií rychle dopředu,“ uvádí Král.

Změny v Media Clubu

K personálním změnám dochází také v rámci Media Clubu. Vedení rádiové divize přebírá po Martinu Kašpárkovi Josef Hladík, šéfkou týmu key account manažerů se stává Michaela Lavičková.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

