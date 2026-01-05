Zadavatelé a značky
„Příjemná atmosféra domova.“ Pořad Dobré ráno prošel svěží proměnou

Od 5. ledna 2026 získá dlouholetý ranní lifestylový cyklus Dobré ráno na ČT2 novou vizuální podobu. Hlavní myšlenku tvůrců pořadu, kterou je blízkost divákovi, proměnili architekti Jan Seyček a Petra Hlaváčková v dekoraci, která má navodit příjemnou atmosféru domova.

„Po patnácti letech získá Dobré ráno nejen nový vizuál, ale i dramaturgické osvěžení sjednocující obě mutace pořadu vysílaného ze studií v Brně a Ostravě. Cílem je zachovat to, co diváci na pořadu oceňují – pohodu, lidskost a energii – a zároveň jej přirozeně posunout k současnému pojetí ranního vysílání,“ říká Marcel Nevín, vedoucí Centra dramaturgie TS Ostrava.

Napomůže tomu také nová grafická výbava pořadu, která má moderní a novou dekoraci citlivě doplňovat. „Od počátku s námi rozvíjeli ideu nového vizuálu kolegové z oddělení marketingu ČT Štěpánka Sunková, Milan Malík a Radovan Černý. Tato spolupráce byla pro projekt zcela klíčová. Máme radost z výsledku, který vnáší do pořadu svěží vítr a věříme, že tuto změnu ocení i diváci,“ doplňuje Svatava Šenková, vedoucí Centra dramaturgie TS Brno.

Hlavním cílem nové vizuality Dobrého rána bylo podle kreativního manažera marketingu ČT Milana Malíka především dostat ranní show do soudobého designového jazyka, ať už formou nového studia, loga, nových znělek nebo vnitřní grafické výbavy. „Co se týká tonality, tak jsme zvolili příjemnou barevnost vycházející z barev, které ráno můžeme vidět na obloze. Zároveň jsme zjednodušili a zpřehlednili grafiku, aby působila nenásilně a nerušila to hlavní a sice dění ve studiu,“ vysvětluje Malík.

interiéry Dobrého rána, Televizní studio Ostrava
interiéry Dobrého rána, Televizní studio Ostrava
interiéry Dobrého rána, Televizní studio Ostrava
interiéry Dobrého rána, Televizní studio Ostrava

Vizuální koncept vznikal v kreativním oddělení marketingu ČT v úzkém kontaktu s architekty a tvůrčími týmy TS Ostrava a TS Brno. „Projekt faceliftu Dobré ráno byl specifický tím, že při jeho přípravě bylo třeba koordinovat spolupráci lidí z různých kreativních, výrobních a realizačních týmů v Praze, Brně a Ostravě,“ dodal Radovan Černý, projektový manažer marketingu ČT.

V nové podobě mohou diváci od 5. ledna 2026 sledovat Dobré ráno každý všední den na ČT2 v čase 5:59 – 8:30 a současně i v iVysílání České televize.

Tvůrčí týmy:

  • TS Brno: Svatava Šenková, vedoucí Centra dramaturgie, Igor Chvála, manažer realizace
  • TS Ostrava: Marcel Nevín, vedoucí Centra dramaturgie, Markéta Grossmannová, manažerka realizace

Moderátoři a režie:

  • TS Brno:
    • Monika Brindzáková, Aleš Zbořil – moderace
    • Petr Kotrla, Pavel Hejnal – režie
  • TS Ostrava:
    • Petra Češková, Petr Hradil, Anna Bangoura, Radek Erben – moderace
    • Roman Motyčka, Zuzana Pražáková, Marcel Petrov – režie

