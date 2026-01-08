Netflix kupuje Pána prstenů i Harryho Pottera. Vyhráno ale ještě zdaleka nemá

Netflix koupil legendární filmové studio Warner Bros. (WB) za částku 82,7 miliard dolarů. Od tohoto oznámení do momentu, kdy by se na Netflixu objevil nový seriál ze světa Harryho Pottera, je ale ještě potřeba ušlapat dlouhou cestu. Jak by mohla vypadat?
Pakliže by se fúze uzavřela, byl by to zcela jistě obchod dekády. Možná dvou. Netflix by totiž ke svým 300 milionům předplatitelů přidal dalších 128 milionů, co si předplácí HBO. Současný král streamovacích platforem by tak ještě více poodskočil od svého největšího rivala – Disney+, čímž bychom mohli celé streamovací války považovat za uzavřené. Netflix by definitivně zvítězil. Aby se tak však stalo, musí se stát ještě několik věcí. Jakých? To si probereme níže.
Hollywood nejásá
V prvé řadě je třeba nějak uklidnit hollywoodské odbory. Herci, režiséři, producenti i scenáristéuž stihli vyjádřit své obavy nebo rovnou silný nesouhlas s představou, že by Netflix pohltil ikonické filmové studio, které každý rok zaměstná tisíce z nich. Práci samozřejmě dává i Netflix. Obavy však pramení z toho, že by těch nabídek bylo rázem o poznání méně.
S tím pak souvisí ještě jedna, možná dokonce větší obava. A tou je bohužel základní filozofie Netflixu coby společnosti nutit diváky k tomu, aby seriály a především filmy sledovali z pohodlí jejich domova. V jejich jazyce bychom tedy spíš měli říct „konzumovali“, protože co většina Hollywoodu považuje za umění, označuje Netflix zpravidla jako „obsah“. A jeden ze dvou šéfů Netflixu Ted Sarandos si dlouhodobě stojí za tím, že vydávat obsah jen do kin není „uživatelsky přívětivé“.
Jistě, Netflix má pořád rád prestiž, a aby se jeho vybrané snímky mohly dostat na Oscary, musí je pořád alespoň v omezeném nasazení a jen na pár dní uvést v kinech. Tu a tam si někdo vyjedná výjimku, jako například Greta Gerwig, jejíž chystaná Narnie zabere IMAX plátna po celém světě hned na několik týdnů před tím, než snímek dorazí na stream. Takových příkladů byste ale spočítali na prstech jedné ruky.
Netflix samozřejmě slibuje, že s koupí studia WB bude respektovat současný kino model (tedy uvádění celovečerních snímků v kinech), druhým dechem však dodává, že se nejspíš zaměří na změnu délky období, v jakém jsou filmy dostupné pouze v kinech. Což je právě něco, co hollywoodské odbory, ale i celé kino odvětví dost děsí, protože s kratší exkluzivitou v kinech klesá motivace lidí do kina vyrazit.
Problém jménem Donald Trump
Nyní ale k tomu, co bude Sarandosovi a spol. v následujících měsících dělat opravdové vrásky. Zatímco Hollywood se dá buď uchlácholit, nebo v horším případě ignorovat (koneckonců samotné odbory mohou protestovat, reálně ale není v jejich rukou něco výrazně změnit), regulační úřady mají moc celou fúzi stopnout a to dřív, než se vůbec rozjede. A tady bude Netflix čelit většímu tlaku, než s jakým původně počítal.
Podle informací serveru Bloomberg totiž Sarandos v listopadu navštívil Donalda Trumpa v Bílém domě s cílem prezidenta seznámit s jeho plánem studio WB koupit a možná získat i nějaké záruky, že neskončí s klacky pod nohami. Hlavním argumentem Netflixu, proč pak úřady musí dohodu posvětit je, že YouTube bude pořád větší a mocnější korporací než Netflix, a tudíž není důvod stát proti. Trump pak měl pouze prohlásit, že by studio mělo připadnout tomu, kdo za něj nabídne nejvíc. A právě tady vězí ten pravý problém.
O WB totiž usilovalo taky konkurenční studio Paramount, jehož nový vlastník David Ellison je synem Larryho Ellisona, zakladatele společnosti Oracle, jednoho z nejbohatších Američanů současnosti a zároveň blízkého přítele Donalda Trumpa. Ellisonovi jsou momentálně s Bílým domem tak moc spříznění, že dokonce na prezidentovo přání rozjeli přípravu filmu Křižovatka smrti 4. Paramount chtěl každopádně pořídit WB tak moc, že předložil hned několik postupně rostoucích nabídek, většinou ve formě hotovosti – přesto však byla každá odmítnuta právě ve prospěch Netflixu, který konkurenci zkrátka přeplatil.
Nebo to tak alespoň platilo až do pondělí 8. prosince, kdy se Paramount rozhodl zahájit pokus o nepřátelské převzetí, přímo akcionáře totiž oslovil s nabídkou 30 dolarů za akcii, čímž posunul celou částku na hodnotu 108 miliard dolarů. Navíc to předložil ve formě hotovosti, kdežto Netflix hodlal část peněz poskytnout ve formě vlastních akcií. Zatím není jasné, jestli tento krok cokoli změní, rozhodně však v Hollywoodu i na trhu vyvolal velké vlny.
Ellisonové zkrátka bojují ze všech sil, stěžují si na těch správných místech, a právě proto v posledních dnech od lidí z prezidentova okolí i příslušných úřadů proudí zprávy, že by raději Warneři měli zásnuby s Netflixem ještě zrušit, vzít si peníze od Paramountu a nesnažit se o něco, co jim beztak neprojde. Že to celé dost zavání korupcí? Ano. Pravdou ale je, že proti fúzi Netflixu s WB jsou i mnozí demokratičtí senátoři jako například Elizabeth Warren, která nabízí zcela soudné argumenty pro to, proč takový obchod není v zájmu amerických občanů a proč by jej měly úřady zastavit. Antimonopolní obavy jsou zkrátka na místě, i když ten pravý důvod, proč budou nejspíš regulátoři zkoušet fúzi zastavit, bude nejspíš jiný.
Co bude dál?
V tuto chvíli Netflix již rozeslal emaily svým předplatitelům, že studio WB pořídil za výše zmíněnou částku (hodnota samotné společnosti je 72 miliard, zbytek částky tedy půjde na umoření dluhu) s tím, že k uzavření dohody dojde nejdříve v dubnu 2026, kdy se společnost Warner Bros. Discovery rozdělí na studiovou část a stream a na Discovery část, kde skončí lineární televize, CNN a další.
Šéfem Warnerů by pak měl zůstat CEO David Zaslav, jenž mimochodem za celý tento prodej obdrží v budoucnu krásný zlatý padák a možné místo v Netflixu. Streamovací služby by pak zůstanou rozdělené, alespoň podle slov Netflixu, akorát by se nabízely společně v nějakém výhodnějším balíčku. Do budoucna je ale jasné, že by Netflix toužil po tom HBO pohltit, a kdo ví, možná se kvůli tomu i maličko rebrandovat. HBO totiž nadále přináší takovou prestiž, jakou jednoduše Netflix nemá.
V případě, že však fúze projde (koneckonců když Disney kupovalo Foxy, taky čelil masivnímu odporu a stejně to prošlo), bude Netflix rázem vlastnit značky jako Pán prstenů, Harry Potter, Matrix, Last of Us, Hra o trůny a další, a je naprosto zřejmé, že je začne těžit výrazně více než jak tomu bylo pod Warnery doposud. Stejně tak dojde i k obřím škrtům, kdy se opět stačí podívat do nedávné historie, takže se řada projektů zruší, a je třeba otázka, jak to zamává s nově budovaným DC univerzem pod Jamesem Gunnem.
Momentálně se tedy nic nemění. Jasno nejspíš nebude ani do konce roku. Zkraje 2026 už bychom ale pomalu mohli začít mít lepší přehled o tom, jak velký problém pro Netflix bude Trump, jak dlouho se vydrží zlobit Paramount, nebo co všechno zkusí odboráři. Samotné HBO však bude fungovat ještě dlouhé roky nehledě na výsledek fúze, nadcházející oznámené projekty studia WB pro rok 2026 a 2027 nikdo rušit nebude a Netflix nadále bude tlačit na Hollywood, aby se vzdal snu o plných kinech a místo toho vyhrála mentalita sledování filmů z pohodlí vlastního gauče. O tom, proč tohle není dobře, ale třeba zase někdy jindy.