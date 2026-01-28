Mediaboard pokračuje v expanzi a vstupuje do Slovinska. Nabídne komplexní služby mediálního monitoringu

Mediaboard, česká a slovenská jednička na poli monitoringu médií, pokračuje ve své zahraniční expanzi. Poté, co společnost vstoupila do Polska a Chorvatska, nově otevírá pobočku také ve Slovinsku, kde nabídne svůj komplexní all-in-one monitoring včetně AI funkcí a pokročilých metrik. Zahraniční trhy Mediaboardu nyní tvoří 30 procent celkových příjmů společnosti a v následujícím roce by měly přesáhnout příjmy z domácího trhu.
Mediaboard je v oblasti monitoringu médií lídrem v Česku i na Slovensku, kam vstoupil už v roce 2018 a stal se brzy jedničkou na trhu. V polovině předminulého roku pak společnost expandovala i do Polska a Chorvatska. Během prvních měsíců se v otevřených regionech nové týmy rozrostly na desítky zaměstnanců a do konce roku Mediaboard v obou zemích obsluhoval první padesátku klientů. V Polsku je Mediaboard dvojkou na trhu a do tří let má ambice se stát jedničkou.
„Expanze do dalších evropských zemí se odráží od našeho úspěchu na Slovensku, kde jsme se za sedm let působení dokázali stejně jako v Česku vypracovat do pozice jedničky celého trhu. Po roce a čtvrt působení v Polsku a Chorvatsku máme nakročeno k tomu, abychom to v obou zemích zvládli ještě rychleji,“ říká Tomáš Berger, CEO Mediaboardu.
Lokální management a kompletní nabídka služeb
Do Slovinska vstupuje Mediaboard s kompletní nabídkou svých služeb. Klienti tak budou moci využít komplexní all-in-one monitoring médií i pokročilé analytické nástroje usnadňující každodenní reporting a práci s mediálními výstupy, jako je platforma Mediaboard Connect a AI asistent MAIA, který pomáhá s rutinními úkoly a umožňuje mediální analýzu na míru potřebám značky. Díky unikátní metrice PRIMe, která vyhodnocuje efektivitu kampaní, si pak uživatelé mohou jednoduše seřadit relevantní články a s MAIA pak analyzovat jejich obsah.
Slovinský trh bude obdobně jako v ostatních zemích řídit Mediaboard z mateřské pobočky v Česku, fungovat ale bude samostatně s lokálním managementem. V čele slovinské pobočky sídlící v Ljublani bude Tomaž Berkopec, který má mnohaleté zkušenosti z oblasti B2B i strategického plánování a vstupů na nové trhy.
„Vstup na slovinský trh je logickým krokem v rámci naší expanze v regionu. Pozici jedničky bychom na něm rádi získali souběžně s Chorvatskem, kde už máme roční náskok, oba trhy si jsou navíc velmi podobné. Naším cílem je stejně jako v ostatních zemích především disrupce trhu, který se v současné době nijak neposouvá a nevyvíjí, a vytvoření zdravého konkurenčního prostředí,” dodává Berger.
Úspěšné zahraničí
Vstup do Slovinska je dalším krokem v úspěšné zahraniční expanzi Mediaboardu. Po více než roce má společnost v Polsku a Chorvatsku už stovky klientů. Jedná se o instituce veřejné správy včetně ministerstev a prezidentských či premiérských kanceláří, globální korporace, klienty ze segmentu automotive nebo FMCG i malé a střední podniky. V součtu pak příjmy ze zahraničí tvoří už 30 procent celkových příjmů společnosti a v roce 2026 je cílem přesáhnout domácí tržby.
„Úspěšná expanze nám ukázala, že naše ambice dostat se do světové top 5 v oboru není vůbec nereálná. Proto i po vstupu do Slovinska provádíme detailní průzkumy a přípravy pro rozšíření na další trhy. Aktuálně se zaměřujeme na ostatní evropské země, zkoumáme dokonce i globální příležitosti,“ dodává Berger.
Mediaboard chce v následujícím roce nejen posilovat svou pozici na zahraničních trzích, ale také dále rozvíjet samotný produkt. Poté, co společnost představila novinku v podobě virtuálního AI asistenta, se chce zaměřit také na pokročilou analytiku a další rozvíjení AI nástrojů, které klientům usnadní každodenní práci s mediálním monitoringem a reportingem.