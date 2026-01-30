Zadavatelé a značky
Kompletní sport a atraktivnější nabídka filmů a seriálů. Oneplay zařazuje čtyři nové kanály

Oneplay od 2. února 2026 rozšiřuje nabídku o nové televizní kanály skupiny AMC Networks. Čtyři nové stanice Sport 1, Sport 2, AMC a Film+ přinášejí další sportovní soutěže i širší výběr filmů a seriálů. Oneplay tímto krokem posiluje obě klíčové oblasti obsahu.

Zásadní změnou je zařazení kanálů Sport 1 a Sport 2. Fanoušci získají více přímých přenosů z Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA, dále zápasy italské Serie A, Serie B, poháru Coppa Italia, evropský klubový hokej včetně hokejové Ligy mistrů i další mezinárodní sporty. Oneplay tak bude nabízet kompletní výběr domácích i zahraničních sportovních soutěží na jednom místě.

„Zařazením kanálů Sport 1 a Sport 2 výrazně posilujeme nabídku Oneplay. Fanoušci díky tomu získávají další sportovní obsah, jsou to stovky přenosů každou sezonu. Diváci tak mají k dispozici vše podstatné přehledně na jednom místě. Zároveň rozšiřujeme filmovou a seriálovou skladbu o silné žánrové tituly, které přinášejí oblíbené stanice AMC a Film+,“ říká Anna Lenerová, ředitelka akvizice sportu a placených kanálů TV Nova.

Filmovou a seriálovou část nabídky Oneplay doplňují od 2. února kanály AMC a Film+, které se zaměřují na zahraniční seriály a celovečerní filmy napříč žánry, zejména krimi, drama a thriller. Rozšiřují tak možnosti sledování pro diváky, kteří hledají atraktivní filmový a seriálový obsah.

Tarifní plán Komfort nově zahrnuje lifestylový kanál Spektrum Home, zaměřený na bydlení, inspiraci a životní styl. Během února bude v tomto tarifu dostupná také stanice AMC jako ochutnávkový kanál s prémiovou filmovou a seriálovou tvorbou.

Všechny uvedené kanály jsou dostupné v HD kvalitě. Současně dochází k ukončení vysílání doplňkových kanálů AXN Black a AXN White. Změna se netýká hlavní stanice AXN, která zůstává i nadále dostupná v tarifních plánech Extra Zábava a Maximum.

Nové kanály na Oneplay:

  • Sport 1 (EPG: 67)
  • Sport 2 (EPG: 68)
    • Zápasy italské fotbalové Serie A, Serie B a pohár Coppa Italia. Fotbalové zápasy Evropské ligy a Konferenční ligy UEFA. Slovenská hokejová Tipsport liga, švýcarská a švédská hokejová liga, hokejová Liga mistrů, ženské tenisové turnaje WTA, házenkářské zápasy Ligy mistrů EHF i EHF European Cupu. Tarifní plán: Extra Sport a Maximum.
  • AMC (EPG: 91)
    • Diváci zde najdou jak legendy stříbrného plátna, tak i současné hity. Nadčasová klasika, největší hollywoodské hvězdy, oscarové a oceněné snímky. Správně vyvážený mix žánrů uspokojí všechny milovníky filmů bez ohledu na vkus či věk. Tarifní plán: Extra Zábava a Maximum.
  • Film+ (EPG: 92)
    • Filmový kanál americké a evropské kinematografie pro celou rodinu. Diváci se mohou těšit na akční filmy, komedie, detektivní příběhy, ale i sci-fi, rodinné filmy, dramata, muzikály, koncerty, seriály a filmy pro děti. Tarifní plán: Maximum.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

