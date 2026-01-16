Zadavatelé a značky
Ježíškova vnoučata podeváté: přes 6000 dárců plnilo téměř 7000 přání; nechyběla ani svatba

Devátý ročník Ježíškových vnoučat opět ukázal, že solidarita a lidská blízkost mají v Česku silné místo. Do projektu se zapojilo 680 zařízení, která vložila do databáze 6875 přání. Jejich splnění se ujalo přes 6000 dárců z celé České republiky. Nešlo ale jen o dárky. Skutečnou sílu Ježíškových vnoučat letos znovu připomněly silné lidské příběhy.

Mezi nejdojemnější příběh patřilo podle Českého rozhlasu přání dvojice seniorů, kteří se do sebe v domově pro seniory zamilovali a přáli si uspořádat skromnou svatbu. Součástí projektu je také celoroční pomoc seniorům, na kterou letošní veřejná sbírka Ježíškových vnoučat vynesla 5,4 milionu korun.

Jak projekt Ježíškova vnoučata vznikal a kolik už za dobu své existence splnil přání? Čtěte v článku Justýny Pískačové, který vyšel v Marketing & Media č. 46/2025.

„Na Ježíškových vnoučatech je nejcennější, že přinášejí především blízkost a pocit, že na člověka někdo myslí. Dárky jsou až tím druhým, milým rozměrem. Letos jsme znovu viděli, jak dokážou i obyčejná přání spojit celé komunity. Jsem rád, že je mezi aktivitami Českého rozhlasu i tento projekt, který mění životy seniorů i dárců a přispívá k důležitým hodnotám ve společnosti,“ říká René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu. Kromě splněných přání ze strany dárců vynesla letošní veřejná sbírka celoroční pomoc seniorům ve výši 5,4 milionu korun.

Teplá deka, jízda veteránem i vysněná svatba

Senioři mohli svá přání do projektu Ježíškova vnoučata tradičně vkládat na webové stránce www.jeziskovavnoucata.cz, a to prostřednictvím pracovníků a pracovnic domovů seniorů, stacionářů a dalších organizací, které nejlépe znají jejich životní situaci. Databáze se pro dárce otevřela 10. listopadu a během prvních dvou dnů zůstalo na webu k rezervaci méně než 10 procent přání.

Podobně jako v minulých letech šlo často o skromná přání – teplé ponožky, deky, pantofle či sladkosti. Mezi nejskromnější patřila prosba pana Bohuslava, který si přál především návštěvu a společně strávený čas, protože „rodinu nemá a blízkost se koupit nedá“.

Právě proto se projekt soustředil na mezigenerační setkávání. Pro mnoho seniorů je každodenní život spojený se samotou, a i několik hodin s dárcem dokáže přinést pocit sounáležitosti a radost, která trvá mnohem déle než samotný dárek.

Jeden z nejdojemnějších příběhů přišel letos od dvojice seniorů, kteří se potkali v domově, zamilovali se do sebe a přáli si uspořádat skromnou svatbu. Od dárců si přáli pomoc se sháněním prstýnků. „Přání se splnilo během okamžiku a komunita okamžitě zareagovala – lidé nabízeli pomoc s pohoštěním, výběrem svatebních šatů i organizací celé svatby,“ říká Jiří Váňa, ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Velký zájem byl o zážitková přání, například návštěvy hasičské stanice, kosmetická ošetření, koncerty, návštěva papouška, výlet za památkami či let balonem.

Když se hudba, sport i štědrost setkají

Zaměstnanci Českého rozhlasu přání zprostředkovávali posluchačům a některé i sami plnili. Ranní Dvojka Band v obsazení například Dalibor Gondík, Regina Květoňová, Jakub Kaloč vyrazil s programem do domovů pro seniory mimo Prahu. Moderátorka Radiožurnálu Hanka Shánělová si vybrala přání Jaroslava Bartoně, bývalého útočníka pražské AC Sparta Praha, který žije v Alzheimerhome v Průhonicích a stále miluje fotbal. „Když jsem viděla Jardu jako bývalého fotbalistu, který si touží zahrát, bylo mi jasné, že musíme pořídit stolní fotbálek. Ale setkání s ním pro mě znamenalo daleko víc,“ doplňuje.

Díky Českému rozhlasu Brno si senioři z Velkých Bílovic mohli užít vystoupení, při kterém hudebník a dramaturg Jaroslav Kneisl zasedl za cimbál a zahrál moravské písničky. Dvojka nezapomněla ani na pečující personál domovů pro seniory – speciálně pro ně ve spolupráci s Divadlem Ungelt připravila představení Housle.

Pomoc, která trvá celý rok

Veřejná sbírka Ježíškových vnoučat v letošním, devátém ročníku vynesla 5,4 milionu korun. Prostředky umožní splnit finančně náročnější přání, například kompenzační pomůcky včetně geriatrických a polohovacích křesel. Prostředky budou rozdělovány také prostřednictvím otevřených tematických výzev, do kterých se mohou hlásit domovy a další organizace pečující o seniory.

Celoroční pomoc se opět zaměří na oblíbené a pravidelné aktivity pro seniory, jako jsou návštěvy zvířecích terapeutů či zážitky s virtuálními brýlemi. Pomoc bude směřovat i na zajištění profesionálních asistenčních služeb a školení personálu pro zajištění intimních a sexuálních potřeb starších lidí či na komplexní a dlouhodobou podporu pečujícího personálu v sociálních zařízeních.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

