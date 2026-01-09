Disney otevřelo Pandořinu skříňku. Začíná investovat do umělé inteligence

Společnost Disney oznámila investici v hodnotě jedné miliardy dolarů do firmy OpenAI. Umožní také použití svých postav ve video nástroji Sora.
Po zhruba roce intenzivních varování ohledně dopadů umělé inteligence na filmový průmysl se zřejmě hráz definitivně prolomila, první a rovnou to největší hollywoodské studio totiž oficiálně umožní lidem využití svých licencovaných postav pro účely AI.
Zlomový okamžik
Walt Disney oznámil kapitálovou investici ve výši 1 miliardy dolarů do OpenAI, díky níž bude moci startup Sama Altmana zabývající se umělou inteligencí používat postavy jako Iron Man, Sněhurka nebo třeba Darth Vader ve svém nástroji pro generování videí Sora.
Uživatelé Sory tak budou moci následně generovat krátká videa na sociální sítě či pro vlastní účely a čerpat přitom z celé škály postav a vizuálů společnosti Disney, která vlastní kromě jiného taky Marvel, Pixar či Star Wars. Vše v rámci tříleté licenční smlouvy mezi OpenAI a zábavním gigantem.
Dohoda je milníkem a přichází uprostřed rostoucí úzkosti v Hollywoodu ohledně AI a jejího vlivu na budoucnost filmového odvětví. Disney ovšem zdůrazňuje, že OpenAI tímto nezískalo přístup k hlasům a podobám herců a hereček.
Bob Iger, generální ředitel Disney, k tomu uvedl, že „představivost a kreativitu dá přímo do rukou fanoušků Disney způsobem, jaký jsme dosud nezažili“. Dá se předpokládat, že ostatní studia jako Universal nebo Sony a především streamovací platformy typu Netflix budou kroky Disney v dohledné době následovat.
O slovo se hlásí taky Amazon
Jen pár dní po uzavření dohody mezi Disney a OpenAI se zcela podle očekávání začal k umělé inteligenci taky více hlásit další významný hráč a to Amazon. Ten nyní podle všeho uvažuje o investici ve výši až 10 miliard dolarů a to konkrétně do čipů, jež by jeho vlastní AI měly pohánět. Celkově OpenAI v uplynulých měsících skrz různé obchody oznámila investice do infrastruktury v hodnotě 1,4 bilionu dolarů.