Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Anglické fotbalové kluby se dočkají dalších seriálů

Po veleúspěšných fotbalových projektech Welcome To Wrexham od producentů Ryana Reynoldse a Roba Maca nebo netflixovského Sunderland ‘Til I Die se vlastního seriálu nově dočká i legendární klub Manchester United.

Seriály a dokumentární série zachycující sportovní prostředí jsou v posledních letech silně na vzestupu. Za zmínku stojí mimo jiné třeba dokumenty Drive To Survive od Netflixu rekapitulující jednotlivé ročníky Formule 1 nebo basketbalová série The Last Dance, opět od Netfixu, která se pro změnu věnovala nejslavnější éře chicagských Bulls za působení Michaela Jordona. A nutno říct, že podobné projekty často pojí nejen velká sledovanost, ale také skvělé ohlasy, koneckonců The Last Dance má v době psaní hodnocení na tuzemské filmové a seriálové databázi ČSFD.cz nebývale vysokých 96 procent.

Fotbal táhne nejvíc

Nejsledovanější a nejuniverzálnější jsou ale pochopitelně série věnované fotbalu. Vedle těch výše zmíněných z Anglie se pak dařilo čerstvě i domácímu projektu Slovan Liberec: Zpátky na vrchol (momentálně 82 procent na ČSFD). Jistě tak nebude posledním. My se ale přece jen vrátíme zpátky do kolébky moderního fotbalu, a to do Anglie, kde nový projekt oznámil ikonický Manchester United.

Seriál, jenž je teprve v raném vývoji, připravuje studio Lionsgate a měl by zachycovat v podstatě několik generací klubu napříč dekádami, podobně jako například seriál The Crown popisoval britskou královskou rodinu a dění v ní. Hlavními body nově vznikajícího seriálu pak budou významné události, jaké klub zažil – mnichovská letecká tragédie z roku 1958, triumf v Evropském poháru v roce 1968 i dlouhá éra Sira Alexe Fergusona (i za účasti Ronalda), která definovala moderní Premier League.

Klub na tom pochopitelně neprodělá, za exkluzivní náhled do zákulisí dostane budoucí podíly včetně předem garantované částky v řádech nižších milionů liber. Mezi tvůrci by se pak mohl objevit Jed Mercurio, jenž stojí za oceňovanou britskou sérií Line of Duty. Zatím se však projektu oficiálně neupsal.

Vedle Manchesteru United pak vlastní seriálovou sondu obdrží také Manchester City, ta by ale měla mít méně dokumentární charakter a více klasické dramatické pojetí třeba ve stylu Succession. Pracuje na něm studio Sony.

Ještě odvážnější pojetí nabídne Liverpool

Nebudou to ale jen kluby z Manchesteru, co se dočkají seriálového zpracování. S vlastním projektem totiž přišlo i studio A24 a scenárista Jack Thorne (oceňovaná minisérie Adolescence). Ti teď oznámili nový seriál o Liverpoolu a jeho manažerovi Billu Shanklym, jenž z klubu vytvořil instituci. Zatímco v případě Manchesteru nás ale čeká výlet napříč historií, Liverpoolský projekt bude údajně osobitěji podanou charakterovou studií. 

Sport jakožto dominující kategorie živých přenosů tak pomalu ale jistě začíná prostupovat i do klasické lineární televizní tvorby a je nejspíš jen otázkou času, než se po fotbalu, formulích, basketbalu a hokeji dočkají velkých projektů i další.

Picture of Ondřej Mrázek

Ondřej Mrázek

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-04
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-04
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?
kavalírek 2
Komunita a lidé
Kavalírek: Česko může být AI hubem
Milka kráva
Zadavatelé a značky
Milka slaví 125 let. A její assety nestárnou

MAM Exkluzivně v časopise

Hurvínek
Zadavatelé a značky
Hurvínek slaví století. Divadlo čeká rebranding
Olympijský prsten
Kreativita a kampaně
Značka není vidět a marketing stejně funguje. To je olympijský prsten
Jindřich Fáborský
Komunita a lidé
Zažívám nejlepší část svého života
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
MAM Souboj spotů prosinec 2024
Akce a soutěže
Prosincový MAM Souboj spotů vyhráli kapříci
MAM Souboj spotů 2024 semifinále
Komunita
Semifinále MAM Souboje spotů 2025: střetnutí těžkých vah
MAM Souboj spotů 2024 finále
Komunita
Finále MAM Souboje spotů 2025: Eko-kom versus Bauhaus
MAM Souboj spotů 2024 čtvrtfinále
Komunita
Čtvrtfinále MAM Souboje spotů 2025: a už je jich jen osm...
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ