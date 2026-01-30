Anglické fotbalové kluby se dočkají dalších seriálů

Po veleúspěšných fotbalových projektech Welcome To Wrexham od producentů Ryana Reynoldse a Roba Maca nebo netflixovského Sunderland ‘Til I Die se vlastního seriálu nově dočká i legendární klub Manchester United.
Seriály a dokumentární série zachycující sportovní prostředí jsou v posledních letech silně na vzestupu. Za zmínku stojí mimo jiné třeba dokumenty Drive To Survive od Netflixu rekapitulující jednotlivé ročníky Formule 1 nebo basketbalová série The Last Dance, opět od Netfixu, která se pro změnu věnovala nejslavnější éře chicagských Bulls za působení Michaela Jordona. A nutno říct, že podobné projekty často pojí nejen velká sledovanost, ale také skvělé ohlasy, koneckonců The Last Dance má v době psaní hodnocení na tuzemské filmové a seriálové databázi ČSFD.cz nebývale vysokých 96 procent.
Fotbal táhne nejvíc
Nejsledovanější a nejuniverzálnější jsou ale pochopitelně série věnované fotbalu. Vedle těch výše zmíněných z Anglie se pak dařilo čerstvě i domácímu projektu Slovan Liberec: Zpátky na vrchol (momentálně 82 procent na ČSFD). Jistě tak nebude posledním. My se ale přece jen vrátíme zpátky do kolébky moderního fotbalu, a to do Anglie, kde nový projekt oznámil ikonický Manchester United.
Seriál, jenž je teprve v raném vývoji, připravuje studio Lionsgate a měl by zachycovat v podstatě několik generací klubu napříč dekádami, podobně jako například seriál The Crown popisoval britskou královskou rodinu a dění v ní. Hlavními body nově vznikajícího seriálu pak budou významné události, jaké klub zažil – mnichovská letecká tragédie z roku 1958, triumf v Evropském poháru v roce 1968 i dlouhá éra Sira Alexe Fergusona (i za účasti Ronalda), která definovala moderní Premier League.
Klub na tom pochopitelně neprodělá, za exkluzivní náhled do zákulisí dostane budoucí podíly včetně předem garantované částky v řádech nižších milionů liber. Mezi tvůrci by se pak mohl objevit Jed Mercurio, jenž stojí za oceňovanou britskou sérií Line of Duty. Zatím se však projektu oficiálně neupsal.
Vedle Manchesteru United pak vlastní seriálovou sondu obdrží také Manchester City, ta by ale měla mít méně dokumentární charakter a více klasické dramatické pojetí třeba ve stylu Succession. Pracuje na něm studio Sony.
Ještě odvážnější pojetí nabídne Liverpool
Nebudou to ale jen kluby z Manchesteru, co se dočkají seriálového zpracování. S vlastním projektem totiž přišlo i studio A24 a scenárista Jack Thorne (oceňovaná minisérie Adolescence). Ti teď oznámili nový seriál o Liverpoolu a jeho manažerovi Billu Shanklym, jenž z klubu vytvořil instituci. Zatímco v případě Manchesteru nás ale čeká výlet napříč historií, Liverpoolský projekt bude údajně osobitěji podanou charakterovou studií.
Sport jakožto dominující kategorie živých přenosů tak pomalu ale jistě začíná prostupovat i do klasické lineární televizní tvorby a je nejspíš jen otázkou času, než se po fotbalu, formulích, basketbalu a hokeji dočkají velkých projektů i další.