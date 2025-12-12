Story TLRS pomáhají skrze rozhovory ve skříni vzniku queer média

Nové queer online médium Qult spustilo kampaň, jejímž cílem je získat podporu pro vznik prostoru, který v Česku dosud chyběl – bezpečného, otevřeného a seriózního média o LGBTQ+ tématech. Kreativní koncept kampaně připravila agentura Story TLRS, která téma „coming outu informací“ převedla do série intimních rozhovorů i influencer obsahu.
„LGBTQ+ lidé, ale i jejich blízké okolí se často ocitá bez potřebných informací nebo prostoru ke sdílení. Důležitá témata tak zůstávají nevyřčená – nebo také ‚closeted’. Podporou Qultu společně otevíráme informace zavřené ve skříni a dáváme jim vlastní coming out,“ vysvětluje Barbora Ivánová, kreativní ředitelka Story TLRS.
Rozhovory ze skříně
Hlavní část kampaně tvoří série tří videí, ve kterých různé dvojice – například rodič s dítětem, dva kamarádi nebo partnerky – společně mluví o tom, kde hledali odpovědi na své otázky a jaké informace pro ně dlouho zůstávaly skryté. Všechna videa se symbolicky odehrávají uvnitř otevřené skříně, která funguje jako vizuální i metaforický prvek celé kampaně.
Rozhovory se postupně rozvíjejí v upřímnou diskuzi o stereotypech, mýtech nebo nepochopení, které často brání otevřené komunikaci. Skříň přitom zůstává po celou dobu otevřená – jako symbol prolomení ticha, které má Qult pomoci překonat.
Zapojení influencerů
Do kampaně se připojili také výrazní queer tvůrci a další veřejně známé osobnosti jako například Lukáš Fritscher nebo Johana Nejedlová. Ti ve videích vyjadřují podporu vzniku magazínu Qult. Sdílejí své pohledy na to, proč česká mediální scéna postrádá tento typ žurnalistiky, proč je důležitá a jaký přínos může mít nejen pro samotnou queer komunitu, ale i pro širší veřejnost.
Qult (čteno kult) chce být prvním českým online médiem, které se systematicky věnuje LGBTQ+ tématům a vytváří prostor pro queer lidi i jejich spojence. Projekt vzniká díky crowdfundingu, který má pokrýt jeho dlouhodobé fungování. Pokud bude kampaň úspěšná, Qult se spustí v prosinci 2025.
Vizitka kampaně:
- Kreativní agentura: Story TLRS
- Klient: Qult (Erik Bartoš)
- Account Manager: Kateryna Vodolazka
- Creative Director: Barbora Ivánová
- Copywriter: Tereza Malečová
- Graphic Designer: Matúš Kertés
- Video Maker: Jakub Jesenský
- Influencer Director: Karolína Křtěnová
- Influencer Manager: Ondřej Brunclík