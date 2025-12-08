Zadavatelé a značky
Spinoza: AI od novinářů pro novináře. Jak funguje v praxi?

© archiv Vincenta Berthiera

  • Exkluzivně v časopise

AI asistent Spinoza byl vyvinut přímo pro redakční potřeby. Hlavním důvodem, proč projekt vznikl, byl ale proces učení. „Byl to projekt založený na učení praxí. Taková sandboxová laboratoř se silným etickým základem,“ popisuje myšlenku projektu Vincent Berthier, vedoucí oddělení technologií a žurnalistiky v organizaci Reportéři bez hranic (RSF). Zmíněný silný etický základ odkazuje na Chartu o umělé inteligenci a žurnalistice, kterou Reportéři bez hranic představili na Paris Peace Forum v listopadu roku 2023. Jak projekt vznikal a v jaké je fázi?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 49/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Justýna Pískačová

Justýna Pískačová

