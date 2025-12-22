Nové queer médium odstartovalo. Pro Qult bude psát i Filip Harzer ze Seznam Zpráv

V Česku byl spuštěn nový mediální web, který chce přinášet kvalitní žurnalistiku zaměřenou na LGBTQ+ témata. Pro queer webmagazín Qult bude nově psát i reportér zahraniční redakce Seznam Zpráv Filip Harzer.
Magazín Qult (čteno Kult) rozjel na začátku listopadu crowdfunding, jehož cílem bylo nabrat první čtyři stovky lidí, kteří začnou queer žurnalistiku podporovat pravidelně. „Splnili jsme většinu tohoto cíle a proto nové queer médium nyní spouštíme. Aktuálně máme vybráno necelých 90 procent a jsme všem, kdo se do členstva Qultu přidali, nesmírně vděční. Crowdfunding necháváme spuštěný až do konce prosince, zčásti proto, že mezi možnostmi jak Qult podpořit je i darované členství k Vánocům, což lidé mohou pořizovat prakticky až do Štědrého dne,” říká zakladatel a šéfredaktor Erik Bartoš.
Nově bude pro Qult psát také Filip Harzer (Seznam Zprávy), Jana Staněk (Deník N), Linda Coufal (A2) a Timon Láska (iRozhlas, Heroine, Voxpot). Magazín Qult už v listopadu oznámil, že s jeho redakcí budou spolupracovat známé novinářské i literární osobnosti. Jde například o bývalou novinářku Seznam Zpráv Terezu Ulrychovou, spolupracovníka Deníku N a Page Not Found Vladimíra Nezdařila, novinářku Kláru Pukovcovou nebo oceňované spisovatele Marka Torčíka (držitel ceny Magnesia Litera), Jakuba Stanjuru (romány Srpny a Medúzy), bývalého editora ČT24 a spisovatele Vratislava Maňáka i řadu dalších.
Primární cílovou skupinou Qultu mají být všichni, kdo se zajímají o LGBTQ+ témata a queer kulturu. Nemusí tedy nutně jít jen o samotné queer lidi, Qult tu chce být i pro jejich rodiny, známé, kamarádky a kamarády. „Naše ambice jde ale ještě dál, protože zkusíme naším obsahem oslovit i ty, kteří LGBTQ+ osoby nemají ve svém nejbližším okolí, konzumují obsah o těchto tématech jen z klasických médiích nebo jim zkrátka chybí dostatek informací,” píše zakladatel a šéfredaktor Qultu ve svém editorialu.
Podle něj může mít nové queer médium i inzertní potenciál, protože na mediální scéně je jen pár magazínů, které cílí na mladší, ale současně vzdělané a kriticky přemýšlející publikum. „Stále dokola slýcháme předsudky, že mladí lidé nečtou, nezajímají se o svět a většinu času tráví jen sledováním TikToku. To může být u některých z nich částečně pravda, ale pasivní lidé jsou přece v každé generaci. Já ze svého okolí naopak znám velmi aktivní, sečtělé a vzdělané mladé lidi. A takoví lidé budou tvořit naší hlavní cílovou skupinu, která se v současné době inzerentům složitě oslovuje,” dodává Bartoš.
Lidé mohou fungování nového queer webu podpořit prostřednictvím členství, které vychází na 249 korun měsíčně a lze ho pořídit i čtvrtletně, půlročně nebo ročně. Crowdfundingová stránka nabízí i možnosti podpory pro firmy a organizace. Ty si mohou pořídit například skupinové členství pro zaměstnanectvo. Pro firmy a agentury je pak určena sekce nabízející inzerci v podobě PR článku nebo banneru. Poslední možností crowdfundingu je podpořit médium filantropickým darem.