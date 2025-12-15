Zadavatelé a značky
Důvod vyrazit mimo Prahu. Michelin jako značka

  Exkluzivně v časopise

Slavnostní event v centru Mariánských Lázní vypadal spíš jako launch luxusní značky než vyhlašování gastronomických cen. Večerní atmosféra, světla, emoce, potlesk. A taky pocit, že dneska to nebude o tom, kdo má kolik hvězd. Česko totiž poprvé v historii získalo vlastní celostátní Michelin Guide a s ním jednu z nejsilnějších marketingových značek, jaké dnes v cestovním ruchu existují. Co to znamená pro tuzemský trh?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 50/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Picture of Irena Krcháková

Irena Krcháková

