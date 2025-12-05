Media Bohemia startuje éru technologického ekosystému AI Digital Newsroom

Mediální skupina Media Bohemia oznamuje spuštění projektu „AI Digital Newsroom“. Tato interní zpravodajská platforma využívá pokročilou umělou inteligenci k vyhledávání, hodnocení a zpracování informací, ze kterých následně vytváří komplexní mediální výstupy – od podkladů pro moderátory až po hotové audio relace čtené digitálními hlasy. Pilotní provoz, který generuje plně automatizované zpravodajství pro vybrané streamované stanice odstartuje v pondělí 8. ledna 2026.
Projekt AI Digital Newsroom představuje unikátní technologický ekosystém. Podle mediální skupiny se nejedná o pouhý generátor textu, ale o komplexní sofistikovaný proces, ve kterém spolu kooperují autonomní AI agenti a generativní umělá inteligence (využívající externí i on-premise LLM modely).
Jádrem systému je podle společnosti schopnost automatizovaného sběru dat. Platforma v reálném čase vyhledává a kategorizuje zpravodajské informace, přičemž provádí podrobné ověření (scoring) jejich relevance a využitelnosti pro konkrétní značky skupiny Media Bohemia.
Systém by měl automaticky skládat zpravodajskou relaci na míru cílové skupině daného rádia, dokázat zohlednit specifika stanice a regionalizovat obsah při zachování fixní délky relace. Po vytvoření textace pro vysílání přichází na řadu proprietární řešení pro hlasovou syntézu. V rámci projektu vzniklo interní know-how pro trénink digitálních hlasů (voice cloning), které zprávy interpretují.
Nový ekosystém AI Digital Newsroom podle skupiny disponuje kontrolním mechanismem, který automaticky ověřuje údaje ve finální verzi zprávy oproti původním zdrojům. Pokud systém detekuje nepřesnost či „halucinaci“, vrátí text k přepracování.
„Naším cílem není novináře nahrazovat roboty, ale vybavit naše týmy na licencovaných stanicích nejmodernějším nástrojem, který je zbaví rutiny a umožní jim soustředit se na kreativní práci a investigativu,“ vysvětluje filozofii projektu Jan Neuman, spolumajitel skupiny Media Bohemia. „Na licencovaných stanicích tak bude AI sloužit primárně jako výkonný asistent pro rešerše a přípravu podkladů pro web či sociální sítě, zatímco plně automatizovaný režim je určen pro streamované formáty“, doplňuje Neuman.
Od pondělí 8.1. 2026 vstupuje platforma do pilotního provozu, v jehož rámci bude autonomně generovat zpravodajství pro vybrané online streamy. Skupina plánuje systém nadále intenzivně rozvíjet, dotrénovávat nové digitální persony a rozšiřovat jejich zpravodajské kompetence.
„V letošním roce jsme zásadním způsobem investovali do vzniku a rozvoje našeho interního AI týmu. Vytvoření AI Digital Newsroomu není jen experiment, ale strategický krok. Ve využívání umělé inteligence vidíme naprosto klíčový nástroj pro uskutečnění naší vize digitální transformace celé skupiny. Umožňuje nám to škálovat obsah v kvalitě a rychlosti, která byla dříve nepředstavitelná,“ uzavírá Neuman.