Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Media Bohemia startuje éru technologického ekosystému AI Digital Newsroom

Mediální skupina Media Bohemia oznamuje spuštění projektu „AI Digital Newsroom“. Tato interní zpravodajská platforma využívá pokročilou umělou inteligenci k vyhledávání, hodnocení a zpracování informací, ze kterých následně vytváří komplexní mediální výstupy – od podkladů pro moderátory až po hotové audio relace čtené digitálními hlasy. Pilotní provoz, který generuje plně automatizované zpravodajství pro vybrané streamované stanice odstartuje v pondělí 8. ledna 2026.

Projekt AI Digital Newsroom představuje unikátní technologický ekosystém. Podle mediální skupiny se nejedná o pouhý generátor textu, ale o komplexní sofistikovaný proces, ve kterém spolu kooperují autonomní AI agenti a generativní umělá inteligence (využívající externí i on-premise LLM modely).

Jádrem systému je podle společnosti schopnost automatizovaného sběru dat. Platforma v reálném čase vyhledává a kategorizuje zpravodajské informace, přičemž provádí podrobné ověření (scoring) jejich relevance a využitelnosti pro konkrétní značky skupiny Media Bohemia.

Systém by měl automaticky skládat zpravodajskou relaci na míru cílové skupině daného rádia, dokázat zohlednit specifika stanice a regionalizovat obsah při zachování fixní délky relace. Po vytvoření textace pro vysílání přichází na řadu proprietární řešení pro hlasovou syntézu. V rámci projektu vzniklo interní know-how pro trénink digitálních hlasů (voice cloning), které zprávy interpretují.

Nový ekosystém AI Digital Newsroom podle skupiny disponuje kontrolním mechanismem, který automaticky ověřuje údaje ve finální verzi zprávy oproti původním zdrojům. Pokud systém detekuje nepřesnost či „halucinaci“, vrátí text k přepracování.

„Naším cílem není novináře nahrazovat roboty, ale vybavit naše týmy na licencovaných stanicích nejmodernějším nástrojem, který je zbaví rutiny a umožní jim soustředit se na kreativní práci a investigativu,“ vysvětluje filozofii projektu Jan Neuman, spolumajitel skupiny Media Bohemia. „Na licencovaných stanicích tak bude AI sloužit primárně jako výkonný asistent pro rešerše a přípravu podkladů pro web či sociální sítě, zatímco plně automatizovaný režim je určen pro streamované formáty“, doplňuje Neuman.

Od pondělí 8.1. 2026 vstupuje platforma do pilotního provozu, v jehož rámci bude autonomně generovat zpravodajství pro vybrané online streamy. Skupina plánuje systém nadále intenzivně rozvíjet, dotrénovávat nové digitální persony a rozšiřovat jejich zpravodajské kompetence.

„V letošním roce jsme zásadním způsobem investovali do vzniku a rozvoje našeho interního AI týmu. Vytvoření AI Digital Newsroomu není jen experiment, ale strategický krok. Ve využívání umělé inteligence vidíme naprosto klíčový nástroj pro uskutečnění naší vize digitální transformace celé skupiny. Umožňuje nám to škálovat obsah v kvalitě a rychlosti, která byla dříve nepředstavitelná,“ uzavírá Neuman.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek

MAM Exkluzivně v časopise

Echo Prime, Pavel Štrunc, studio
Komunita a lidé
Můžete mít dobré i špatné dny. Ale moderovat musíte pořád
Effie
Akce a soutěže
Effie Awards znají finalisty. Jak porota vybírala?
POPAI day 2025
Akce a soutěže
POPAI DAY: Reklama není o regálech, ale o vztazích
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
footshop
Kreativita a kampaně
Footshop v nové kampani mění pravidla Vánoc
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Rohlík Olin Novák
Komunita a lidé
Rohlik.cz oznamuje změny ve vedení. Personální změny jsou součástí širších změn celé skupiny
footshop
Kreativita a kampaně
Footshop v nové kampani mění pravidla Vánoc
MAM Souboj spotů 2024
Akce a soutěže
Vánoce, ale nejen to: Hlasujte v listopadovém MAM Souboji spotů
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ