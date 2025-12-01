Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Legendární Hvězdná brána se vrátí na televizní obrazovky

Tvůrci jednoho z nejsledovanějších sci-fi seriálů 90. let se vrací s nečekaným pokračováním. Místo restartu, o který usilovali dříve, a jenž byl následně zrušen, tak dostanou možnost navázat na mytologii a události z originálu.

Na novém projektu pro studio zpoza streamovací služby Amazon Prime Video pak nebudou pracovat pouze tvůrci seriálu, ale také původního filmu režiséra Rolanda Emmericha. Ten kdysi zamýšlel hned celou epickou trilogii, po neoslnivých tržbách jedničky ale z plánů sešlo a o pár let později studio MGM (dnes spadající právě pod Amazon) natočilo místo toho seriál, jenž překonal veškerá očekávání.

Sci-fi fenomén, kterým diváci žijí dodnes

Televizní Hvězdná brána běžela následně deset řad, vedla k několika spin-offům, televizním filmům, hrám, knihám, komiksům a dalším projektům, díky nimž se z celého světa stal hotový kulturní fenomén.

V posledních několika letech kolem něj sice bylo ticho, pozornost si i v České republice udržoval převážně pomocí nekonečných repríz, nyní se ale zdá, že je MGM připraveno na velkolepý návrat. Spolu s tvůrci původního filmu i následujícího seriálu totiž oznámilo vznik nového televizního projektu, který bude plnohodnotně navazovat na předešlé události.

Vedením byl pověřen scenárista Martin Gero, jenž s franšízou strávil řadu let jako dramaturg seriálu Hvězdná brána: Atlantida. „Hvězdná brána mě o televizi naučila všechno, mám to v DNA. Jsem nadšený, že mi Amazon věří natolik, že mě nechá franšízu vést do další fáze. Pro všechny, kdo nechali Bránu aktivní skrze setkávání, reprízy a nezlomnou víru – tohle je pro vás. A pro ty z vás, kteří jsou v tomto světě noví – zrovna vstupujete do něčeho úžasného,” uvedl v prohlášení pro Variety.

Posun do nové éry

Aby se však celý koncept posunul do nové éry, a zároveň nezanikl odkaz původního filmu s Kurtem Russellem, vrátil se k projektu také samotný Emmerich coby jeden z producentů ještě spolu s Deanem Devlinem, který se tehdy taktéž podílel na scénáři.

Konkrétní představy a plány tvůrci pochopitelně neodhalili, tyhle trumfy si budou ještě chvíli držet pro sebe, podle všeho už se ale na novém seriálu nějakou dobu pracuje, brzo bychom tak mohli obdržet více informací co se obsazení týče i začátku natáčení. To by totiž mohlo vypuknout klidně už v příštím roce, což by odhadem znamenalo premiéru někdy ke konci roku 2027, zkraje roku 2028.

Picture of Ondřej Mrázek

Ondřej Mrázek

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-48
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem
Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek

MAM Exkluzivně v časopise

Echo Prime, Pavel Štrunc, studio
Komunita a lidé
Můžete mít dobré i špatné dny. Ale moderovat musíte pořád
Effie
Akce a soutěže
Effie Awards znají finalisty. Jak porota vybírala?
POPAI day 2025
Akce a soutěže
POPAI DAY: Reklama není o regálech, ale o vztazích
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
Souboj spotů říjen
Akce a soutěže
Konzervy, nádobí nebo eko energie? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Kina v úpadku
Média a trh
Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ