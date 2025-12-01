Legendární Hvězdná brána se vrátí na televizní obrazovky

Tvůrci jednoho z nejsledovanějších sci-fi seriálů 90. let se vrací s nečekaným pokračováním. Místo restartu, o který usilovali dříve, a jenž byl následně zrušen, tak dostanou možnost navázat na mytologii a události z originálu.
Na novém projektu pro studio zpoza streamovací služby Amazon Prime Video pak nebudou pracovat pouze tvůrci seriálu, ale také původního filmu režiséra Rolanda Emmericha. Ten kdysi zamýšlel hned celou epickou trilogii, po neoslnivých tržbách jedničky ale z plánů sešlo a o pár let později studio MGM (dnes spadající právě pod Amazon) natočilo místo toho seriál, jenž překonal veškerá očekávání.
Sci-fi fenomén, kterým diváci žijí dodnes
Televizní Hvězdná brána běžela následně deset řad, vedla k několika spin-offům, televizním filmům, hrám, knihám, komiksům a dalším projektům, díky nimž se z celého světa stal hotový kulturní fenomén.
V posledních několika letech kolem něj sice bylo ticho, pozornost si i v České republice udržoval převážně pomocí nekonečných repríz, nyní se ale zdá, že je MGM připraveno na velkolepý návrat. Spolu s tvůrci původního filmu i následujícího seriálu totiž oznámilo vznik nového televizního projektu, který bude plnohodnotně navazovat na předešlé události.
Vedením byl pověřen scenárista Martin Gero, jenž s franšízou strávil řadu let jako dramaturg seriálu Hvězdná brána: Atlantida. „Hvězdná brána mě o televizi naučila všechno, mám to v DNA. Jsem nadšený, že mi Amazon věří natolik, že mě nechá franšízu vést do další fáze. Pro všechny, kdo nechali Bránu aktivní skrze setkávání, reprízy a nezlomnou víru – tohle je pro vás. A pro ty z vás, kteří jsou v tomto světě noví – zrovna vstupujete do něčeho úžasného,” uvedl v prohlášení pro Variety.
Posun do nové éry
Aby se však celý koncept posunul do nové éry, a zároveň nezanikl odkaz původního filmu s Kurtem Russellem, vrátil se k projektu také samotný Emmerich coby jeden z producentů ještě spolu s Deanem Devlinem, který se tehdy taktéž podílel na scénáři.
Konkrétní představy a plány tvůrci pochopitelně neodhalili, tyhle trumfy si budou ještě chvíli držet pro sebe, podle všeho už se ale na novém seriálu nějakou dobu pracuje, brzo bychom tak mohli obdržet více informací co se obsazení týče i začátku natáčení. To by totiž mohlo vypuknout klidně už v příštím roce, což by odhadem znamenalo premiéru někdy ke konci roku 2027, zkraje roku 2028.