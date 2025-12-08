Zadavatelé a značky
Kolik vydělá nový Avatar? První odhady naznačují, že to třetí díl nebude mít snadné

© 20th Century Studios

  • Doporučujeme

Poslední a zároveň největší filmová premiéra roku je skoro tady. Jaké tržby predikují odborníci snímku Jamese Camerona Avatar: Oheň a popel?

Server Deadline čerstvě zveřejnil první predikce počátečních tržeb třetího Avatara s podtitulem Oheň a popel, no a nepřekvapivě to vypadá na velkou dolarovou jízdu. Tentokrát to ale možná nebude až takový uragán, jako když do kin vtrhla dvojka.

Slušné, ale nikoli ohromující

Nějaké tři týdny před oficiální premiérou totiž experti odhadují americké tržby za první ví-kend na 110 milionů dolarů s tím, že se ta konečná částka může pohybovat mezi 100 až 130 miliony. To by jindy znamenalo více než solidní start, obzvlášť pro akční sci-fi, v případě Avatara jsou však ambice extrémně vysoké, a studio tak bude muset doufat, že stejně jako v minulosti se bude na film mohutně chodit i ve zbytku světa, a to opakovaně a dlouho, aby měl vůbec šanci atakovat dvě miliardy podobně jako před pár lety dvojka.

Jen pro srovnání, filmový Minecraft zaznamenal v letošním roce americký otvírák za 162 milionů, Lilo & Stitch zvládli 146, Superman – nejvýdělečnější letošní komiksový film – potom 125 milionů. Teď do kin navíc čerstvě vlétla dvě pokračování. Muzikál Wicked: For Good a animák Zootropolis – Město zvířat 2, která obě otevřela (či teprve otevřou) za 140 milionů. Multiplexy se tak po delší době opět plní a je klidně možné, že za tři týdny ta odhadovaná počáteční suma pro Avatara ještě mírně vzroste.

Stále je však nutno zmínit, že tyto první odhady jsou nižší než v případě Avatar: The Way of Water, jemuž se předpovídalo 150 až 175 milionů a který nakonec ve Spojených státech otevřel za 134,1 milionů dolarů. A byť se i tento otvírák zdá překvapivě nízký, u této série je nutné pamatovat, že nefunguje například jako marvelovky, kdy se na ně do kina nahrnou fanoušci co nejdřív, aby jim neuniklo nic nového. Lidé si na Avatara klidně několik týdnů počkají, standardně přitom vybírají prémiové formáty jako IMAX, 3D a další, aby ten záži-tek byl pokud možno co nejluxusnější.

Co to znamená pro čtyřku?

Letos na podzim se režisér James Cameron (mimochodem jediný režisér na světě, který natočil tři z pěti nejvýdělečnějších filmů všech dob – spolu se dvěma Avatary je to ještě Titanic) nechal slyšet, že není nutně upsaný ke čtvrtému snímku, a pokud by se našel někdo schopný, kdo by film převzal za něj, nebránil by se tomu. Zde se hodí zmínit, že spousta dalšího materiálu už je v podstatě natočená.

Stejně tak Cameron uvedl, že čtyřka dorazí pouze v případě, že třetí film bude úspěšný. To se ale zdá být nevyhnutelné, protože i kdyby nakonec trojka nevydělala v kinech dvě miliardy, pořád se zaplatí hned několikanásobně. Studio Disney tak v žádném případě neponechá věci náhodě a avizovanou sérii pěti snímků bude chtít dokončit. Jestli s Cameronem, nebo bez, o tom nejspíš rozhodnou až následující týdny potažmo měsíce.

Picture of Ondřej Mrázek

Ondřej Mrázek

MAM Téma čísla

Empty supermarket aisle
Analýzy a data
Privátní značky: z levnější alternativy strategickým produktem
Petr Pavel na konferenci Forum Media
Akce a soutěže
Návrat prezidenta. Forum Media oslavilo 25 let
Vladimír Bystrov Forum Media
Akce a soutěže
O Foru Media s Vladimírem Bystrovem a Václavem Sochorem

MAM Exkluzivně v časopise

Aneta_Martinek-rijen-24
Komunita a lidé
HolkyzMarketingu čekají velké změny. „Chceme se přiblížit firmám.“
Vincent Berthier
Média a trh
Spinoza: AI od novinářů pro novináře. Jak funguje v praxi?
Kateřina Fialová
Kreativita a kampaně
ADC Šťouch: Signal Space zaujal nejen vizuální identitou
Ipsos

