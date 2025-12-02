Zadavatelé a značky
HR marketing bez agentur? Více práce i větší autenticita

© ilustrační foto, Pixabay

  • Advertorial

Na scéně employer-brandingu často bodují projekty velkých agentur, zatímco firmy v nich vystupují jen jako tiší zadavatelé, kteří si objednávají produkt na klíč. Jak ale takový model skutečně funguje? A není větší konkurenční výhoda v týmech, které znají realitu značky zevnitř?

Přesně to je přístup, kterému fandíme u nás v Seznamu. Eventy, kampaně i kreativu si vyrábíme in-house. Není to sice ta nejpohodlnější varianta, ale je rozhodně nejautentičtější. Díky přímému přístupu k insightům je můžeme okamžitě promítnout do textů, vizuálů i kampaní.

Úspěch nehodnotíme skrze generické reporty, které mohou být odtržené od reality. Naopak dokážeme přesně změřit, kde se nám kampaně vyplácejí a kde peníze utíkají. Když zjistíme, že z Meta Ads přišla spousta reakcí na inzeráty, ale kandidáti se nedostanou dál než do fáze zaslání CV, víme, že příště radši dáme přednost kampani na X, kde sice máme méně konverzí, ale přicházejí z něj uchazeči, kteří se často probojují do finálových kol „výběrka“. Tím šetříme čas našich recruiterů i peníze.

Jsme agilní, rychlí a díky vstupům přímo od HR specialistů víme, kde jsou třecí plochy a co optimalizovat. Známe peak sezony hiringu, momenty, kdy trh ochlazuje, i touchpointy, na kterých jsou jednotlivé segmenty pozic nejaktivnější.

Díky tomu, že všechno tvoříme interně, nepřemýšlíme v mantinelech konkrétního projektu, ale v souvislostech. Jak obsah, který vznikl pro produkt, využít i v náboru? Jak „fičuru“ ze Streamu zužitkovat v HR e-mailingu? A jak IT event zpětně odkomunikovat tak, aby představil projekty, na kterých pracují naši kolegové? Nefungujeme na bázi jednorázových zadání, radši pracujeme s obsahem, který se recykluje, ladí a vrství. Všechno, co vytvoříme, má druhý život, protože nechceme plýtvat kapacitami. Možná právě to je naše největší přidaná hodnota.

Ve výsledku do sebe naše kampaně, eventy i texty zapadají a společně dávají smysl. Díky tomu dokážeme reagovat rychleji, efektivněji a s mnohem větší přesností. Protože než externí partner pochopí všechny potřebné souvislosti, může být po kampani – i po hiringu.

Picture of Petra Jalovecká, Seznam.cz

Petra Jalovecká, Seznam.cz

