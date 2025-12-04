Zadavatelé a značky
Američtí recenzenti vyhlásili 10 nejlepších filmů roku. Vítěz je favoritem i na Oscara

© Warner Bros.

  • Doporučujeme

Jak vypadá letošní topka nejlepších filmů podle amerických kritiků?

Oscaři se budou rozdávat až v březnu, horké adepty na zlaté sošky se ale většinou dozvídáme už v prosinci, kdy startují první kolečka nominací a žebříčků, z nichž některá nejsou vůbec směrodatná, a jiná zase velmi.

Právě do této druhé kategorie pak jednoznačně patří každoroční vyhlášení nejlepších filmů uskupením amerických kritiků National Board of Review (NBR). Co vybrali letos?

Vítěz nepřekvapil

Za nejlepší snímek roku 2025 označili kritici Jednu bitvu za druhou (One Battle After Another) s Leonardem DiCapriem. Film byl oceněn hned několikrát. Vedle hlavní kategorie získal cenu také jeho režisér Paul Thomas Anderson, herec v hlavní roli Leonardo DiCaprio, herec ve vedlejší roli Benicio Del Toro a herečka v průlomové roli Chase Infinity. Snímek je momentálně hlavním favoritem i na Oscarech.

Jedna bitva za druhou (Zdroj: Warner Bros.)

Uznání se ale dočkaly i další snímky. Cenu pro nejlepší zahraniční film si odneslo íránsko-francouzské drama Drobná nehoda (It Was Just An Accident). Za nejlepší animovaný snímek pak kritici vybrali francouzské Arco. Hororoví Hříšníci (Sinners) scenáristy a režiséra Ryana Cooglera potom získali ocenění pro nejlepší původní scénář. Kompletní přehled cen najdete pod tímto odkazem.

Avatar: Oheň a popel (Zdroj: 20th Century Studios)
Hříšníci (Zdroj: Warner Bros.)

Top 10 podle amerických kritiků

Jako vždy pak kritici dali dohromady také závěrečnou TOP 10 nejlepších filmů roku, seřazenou však abecedně. Loni mimochodem na čele jejich žebříčku stanul muzikál Wicked. Jeho letošní pokračování se do první desítky dostalo i letos, zdaleka už ne však s takovou pompou. Nakonec tak seznam vypadá následovně:

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Frankenstein
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • Rental Family
  • Sinners
  • Train Dreams
  • Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
  • Wicked: For Good

Kromě toho poté kritici připravili také nejlepší desítku nezávislých filmů, která rovněž stojí za zmínku, protože zahrnuje například film Sorry, Baby, za nějž režisérka Eva Victor získala cenu pro nejlepší režijní debut roku. Celkově vypadá TOP 10 nezávislých filmů za rok 2025 takto:

  • The Baltimorons
  • Bring Her Back
  • Father Mother Sister Brother
  • Friendship
  • Good Boy
  • If I Had Legs I’d Kick You
  • The Mastermind
  • Rebuilding
  • Sorry, Baby
  • Urchin
Picture of Ondřej Mrázek

Ondřej Mrázek

