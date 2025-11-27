VLM zavádí jednotné vedení cestovatelského obsahu. National Geographic a Koktejl povede Barbora Literová

Mediální skupina Vltava Labe Media (VLM) pokračuje ve své strategii rozvoje nezpravodajského obsahu a mění vedení redakcí značek Koktejl a National Geographic Česko ze segmentu Cestování.
Nově je řízením obou redakcí z pozice šéfredaktorky cestovatelského obsahu pověřena Barbora Literová, současná šéfredaktorka značky Koktejl. „Barbora Literová v posledních letech výrazně posunula značku Koktejl. Stála u změny periodicity, redesignu i spuštění platformy Koktejl.cz a neustále hledá nové cesty, jak značku rozvíjet dál. I díky těmto zkušenostem s tištěnou i online verzí nyní přebírá vedení také redakce National Geographic. Jejím úkolem bude dále rozvíjet redakční obsah obou značek, zvyšovat jejich dosah v online prostředí a budovat multiplatformní strategii, která propojí print, web i další distribuční kanály,“ říká Petra Pistulková, publisherka nezpravodajských titulů VLM.
Značky National Geographic Česko a Koktejl mají silnou pozici v tisku i online, čtou je statisíce lidí v České republice. Magazín National Geographic Česko patří s čteností 849 tisíc čtenářů k nejčtenějším vědecko-popularizačním titulům v zemi. Koktejl čte 281 tisíc čtenářů a jako jediný ve své kategorii meziročně roste. Obě značky posilují také v online prostředi. Koktejl.cz v říjnu navštívilo přes 800 tisíc uživatelů a National-geographic.cz téměř 600 tisíc uživatelů.
„Rozvoj cestovatelského redakčního obsahu je pro nás z dlouhodobého hlediska důležitý. Sjednocení vedení těchto značek je strategickým krokem, který nám umožní dále růst a lépe využít jejich hodnotu v celém rozsahu — od silné tradice v tištěném prostředí až po dynamicky se rozvíjející online kanály. Chceme intenzivněji pracovat s digitálními formáty, posílit multiplatformní distribuci a rozvíjet spolupráci s partnery, kteří hledají kvalitní a důvěryhodný obsah s vysokou angažovaností publika,“ uvádí Jitka Afsahi, členka představenstva Vltava Labe Media.
Dosavadní šéfredaktor National Geographic Česko Tomáš Tureček VLM ke konci listopadu po 24 letech opouští. „Tomášovi Turečkovi děkujeme za jeho dlouholetou spolupráci a vedení české edice National Geographic od jejích počátků v ČR. Výrazně se podílel na rozvoji značky i její reprezentaci v odborném i veřejném prostoru. Jeho práce sehrála klíčovou roli v tom, kam se National Geographic Česko v uplynulých letech posunul. Byl to velký a důležitý kus práce, za který mu patří naše upřímné poděkování,“ dodává Afsahi.