V Česku je 1 176 aktivních podcastů, poslouchá je většina populace a stále častěji míří i do offlinu

Z podcastů se stal mainstream a jejich počet v Česku dál roste. Platforma České podcasty eviduje už 8 702 podcastových pořadů, jen za poslední čtvrtletí jich vzniklo 213. Aktivních podcastů, které vydaly díl v posledních 3 měsících, je 1 176. Trendem jsou pak živá setkání.
„Boom podcastů v Česku pokračuje. Čeští tvůrci vydali v posledním kvartálu 57 445 nových epizod, což odpovídá zhruba 4,5 rokům audioobsahu,” komentuje růst české podcastové scény Tereza Tiller, která vede platformu České podcasty.
Podle dat Českých podcastů bylo k 1. říjnu 2025 evidováno 8 702 podcastů, tedy o 7,3 procent více než na začátku roku. Jen ve třetím čtvrtletí přibylo 213 nových titulů, nejčastěji v kategoriích byznys, vzdělávání, společnost a kultura, zdraví a zpravodajství.
Pokud jde o počet aktivních podcastů, tedy těch, které vydaly alespoň jednu epizodu za posledních 90 dní, tak na konci září jich bylo 1 176. Z dat platformy České podcasty také vyplývá, že podcastovou aktivitu tradičně brzdí letní prázdniny. Počet aktivních pořadů letos klesl z 2 432 aktivních v červenci na 1 176 v září. I přesto ale tvůrci vydali ve 3. čtvrtletí celkem 57 445 nových epizod.
Růst podcastů jde ruku v ruce s růstem posluchačů. Podle výzkumu Českého rozhlasu z dubna 2025 konzumuje podcasty už 63 procent Čechů ve věku 15 až 70 let. Zároveň narostl i počet pravidelných posluchačů, kteří si ho pustí alespoň jednou týdně. Mezi roky 2023 a 2025 se jejich podíl zvýšil z 36 procent na 44 procent.
Trend jsou podcasty naživo a uzavřené série
Celkově se česká podcastová scéna podle platformy České podcasty v posledních letech výrazně proměnila a profesionalizovala. Zatímco dříve stačilo „dělat podcast“ a spoléhat na to, že si publikum cestu najde, dnes už jde o profesionální práci s obsahem, produkcí i komunitou.
Podcasty se tak přirozeně posouvají i mimo digitální prostředí. Podcasteři vydávají vlastní merch, pořádají podcasty naživo nebo speciální komunitní eventy, které je propojují s posluchači. „Publikum chce být součástí dění. V posledních měsících jsme viděli podcastové premiéry v kinech, živé nahrávky napříč republikou i naplněnou O2 arénu. Podcast už není jen audiozáznam, ale plnohodnotné médium, které žije i ve fyzickém světě,“ doplňuje Tiller.