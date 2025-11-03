Zadavatelé a značky
„Místo, kde vše do sebe zapadá.“ Nova Gold se mění na Krimi

Z Nova Gold je od dnešního dne Nova Krimi. Stanice představuje nové logo, vizuální identitu a claim „Vše do sebe zapadá“. Změnu doprovází rozsáhlá imagová kampaň, která se objevuje v metru, rádiu, tisku, digitálu, na sociálních sítích i v čekárnách u lékařů.

Nova Krimi bude podle televize divákům nabízet prostor klidu a jistoty v detektivních příbězích, které se vždy vyřeší a kde spravedlnost vítězí. Hlasem stanice se stávají herci Dana Černá a Marek Holý.

„Každá naše značka má jasně dané místo a smysl. Nova Krimi vznikla pro diváky, kteří hledají jistotu, klid a příběhy s jasným rozuzlením. Navazuje na úspěch Nova Gold, ale dává jí nový vizuální rámec, který odpovídá zaměření stanice a nabídce, kterou chce přinášet,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova.

Nové logo a vizuální identita Nova Krimi pracuje s motivem čtverce a s hnědými a béžovými tóny. Ideový princip vychází z motivu rituálů – opakovaných momentů, které přinášejí klid a známý rytmus. „V animacích se z částí čtverce skládá celek, který symbolicky naplňuje hlavní claim. Barevnost využívá teplé tóny doplněné o čistou, stabilní typografii. Vytvářejí vřelý, pohodový vizuál“, vysvětluje Jana Vavreková, vedoucí kreativy TV Nova.

Na vývoji a následném rozpracování vizuálu se společně s TV Nova podílela agentura BrandMark.

Spuštění stanice doprovází imagová kampaň, která novou vizuální identitu Nova Krimi představuje veřejnosti a rozvíjí hlavní claim: „Vše do sebe zapadá“. Klíčovou součástí kampaně jsou dva image spoty – Cesta diváka k Nova Krimi a Panteon našich detektivů, které pracují s ideu každodenních rituálů a propojuje diváky s jejich oblíbenými detektivy.

Kampaň se nasazuje v metru, digitálu, rádiu, printu, na sociálních sítích a v čekárnách u lékařů.

Zacílení na osvědčené příběhy

Stanice se zaměří na osvědčený program. „Nova Krimi rozšiřuje prostor pro diváky tolik žádané detektivní příběhy. Na obrazovce se znovu potkají s oblíbenými detektivy ze seriálu Columbo, Mentalista, Můj přítel Monk a Inspektor George Gently, Myšlenky zločince nebo Kriminálka Las Vegas. Každý z nich má svou osvědčenou metodu a své rituály, díky nimž vše do sebe zapadá a případ se zdárně vyřeší,“ objasňuje Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova.

Nova Krimi chce oslovit nové diváky a zároveň přirozeně navazuje na současné publikum dřívější stanice Nova Gold. K přejmenování stanice dojde 3. 11. 2025 automaticky, ze strany diváků není nutný žádný zásah ani další nastavení.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

