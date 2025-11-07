Zadavatelé a značky
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?

Mají veřejnoprávní média smysl?

© iStock

  • Téma čísla


Jsou dva pohledy. Jeden zvenku a jeden zevnitř. Oba stejné a tolik odlišné. Je středa večer. Televize běží někde v pozadí, v kuchyni voní večeře a z obrazovky zní známé hlasy moderátorů Událostí. Možná už je ani nevnímáte, stejně jako tisíce dalších domácností, které Českou televizi zapínají ze zvyku. A přesto právě tahle samozřejmost, s jakou veřejnoprávní média vstupují do našich životů, se dnes mění v otázku: potřebujeme je ještě?

Ve chvíli, kdy se politická reprezentace možná chystá přepsat systém koncesionářských poplatků a ve vzduchu visí i myšlenka slučování České televize a Českého rozhlasu, stojí za to znovu se ptát, jakou mají veřejnoprávní média hodnotu, a zda si ji dokáží obhájit.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 45/2025.

Irena Krcháková

Mají veřejnoprávní média smysl?
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?
Proč mladí nečtou zprávy?
Jak dělat zpravodajství pro generaci Z?
Marketing ve sportu
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem

Kohy5
Neustálá improvizace okysličuje mozek
Vojtěch Tkáč z Refresheru
Refresher dospěl, ale nestárne
Gabriel Mattar
Nejlepší práce vzniká v nepohodlí
