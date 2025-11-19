Zadavatelé a značky
Kingdom Come: Deliverance II získalo nominaci na herního Oscara

© Warhorse Studios

  • Doporučujeme

České vývojářské studio Warhorse vyráží do boje o titul nejlepší hry roku. Jaké jsou jeho šance?

Ceny The Game Awards, v herním světě často označovaní jako herní Oscaři, oznámily během pondělního livestreamu nominace na hru roku 2025. Překvapení se však letos žádná nekonala, a to nejen z důvodu, že seznam her leaknul už den před jeho oznámením na internet.

Zdroj: Warhorse Studios

Jedná se o velký rok pro nezávislé hry. Tituly vznikající mimo mainstreamový okruh největších herních vydavatelů totiž tvoří hned polovinu nominovaných, konkrétně jde o hry Clair Obscur: Expedition 33, Hades 2 a Hollow Knight: Silksong. Ty posléze ještě doplnily Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza a hlavně český zástupce Kingdom Come Deliverance 2 od pražského Warhorse Studios.

Kingdom Come může získat až tři ceny

Herní pokračování z českých luhů a hájů si kromě nejzásadnější kategorie vysloužilo také nominaci pro nejlepší příběh a nejlepší RPG roku 2025. Právě v žánru RPG přitom Kingdom Come příliš velkou konkurenci nemá, když tedy nebudeme počítat Clair Obscur, který je favoritem na zisk oné „Game of the Year“ kategorie.

Zdroj: Kepler Interactive

Potvrzují to i sázkaři – podle dat serveru Kalshi.com má totiž Expedition 33 momentálně 86 procent šanci na výhru. Silksong na druhém místě má 6 procent, Death Stranding 2 i Hades II mají totožně 3 procenta, Donkey Kong Bananza jakožto jediný zástupce Nintentda má 2 procent shodně právě s posledním KC: D II.

V kategorii RPG pak Kingdom Come a Clair Obscur doplnily tituly Avowed, The Outer Worlds 2 a Monster Hunter Wilds. Pakliže by novináři hlasující na The Game Awards nechtěli udělovat cenu pro nejlepší hru roku i nejlepší RPG jedné hře (zpravidla se tak neděje), dává právě zde největší smysl ocenit tým vývojářů okolo Viktora Bocana.

Za rok s GTA VI

Mimo jiné byli odhaleni také adepti na nejočekávanější hru příštího roku, i tady už je ale prakticky rozhodnuto. Ačkoliv se zde totiž objevují mimořádně atraktivní tituly jako 007 First Light, Marvel’s Wolverine, Resident Evil Requiem a Zaklínač 4, všechny zastiňuje masivně očekávané pokračování legendární franšízy od Rockstaru Grand Theft Auto VI. V případě, že již nedojde k dalším odkladům, bude totiž rok 2026 patřit zcela novému GTA, a celé herní odvětví se na to už nyní připravuje. To je ale zase na jiné téma.

Zdroj: Rockstar Games

O svém letošním favoritovi každopádně budou vedle novinářů a dalších členů poroty rozhodovat také samotní hráči. Ti můžou na oficiálních stránkách hlasovat až do 10. prosince. Přímý přenos udělování cen se bude vysílat ve čtvrtek 11. prosince v noci, kromě klasického streamu na YouTube pak vůbec poprvé budou ceny vysílány živě také na platformě Amazon Prime Video.

Picture of Ondřej Mrázek

Ondřej Mrázek

Spring Walk
Komunita a lidé
Na pozici marketingového stratéga pro advokátní kancelář Spring Walk nastupuje Michal Žarnikov, přichází z Notina
Fabini
Kreativita a kampaně
Fabini má první televizní reklamu. O spot se Zdeňkem Pohlreichem se postarali MARK BBDO
Pohlreich Fabini
Akce a soutěže
Dobře to Pohlreich uvařil. Jak dopadl MAM Souboj spotů?
email_profi_1980x720
Online a social
Novinka v Emailu od Seznamu přináší výhody e-shopům i zákazníkům
