Kingdom Come: Deliverance II získalo nominaci na herního Oscara

České vývojářské studio Warhorse vyráží do boje o titul nejlepší hry roku. Jaké jsou jeho šance?
Ceny The Game Awards, v herním světě často označovaní jako herní Oscaři, oznámily během pondělního livestreamu nominace na hru roku 2025. Překvapení se však letos žádná nekonala, a to nejen z důvodu, že seznam her leaknul už den před jeho oznámením na internet.
Jedná se o velký rok pro nezávislé hry. Tituly vznikající mimo mainstreamový okruh největších herních vydavatelů totiž tvoří hned polovinu nominovaných, konkrétně jde o hry Clair Obscur: Expedition 33, Hades 2 a Hollow Knight: Silksong. Ty posléze ještě doplnily Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza a hlavně český zástupce Kingdom Come Deliverance 2 od pražského Warhorse Studios.
Kingdom Come může získat až tři ceny
Herní pokračování z českých luhů a hájů si kromě nejzásadnější kategorie vysloužilo také nominaci pro nejlepší příběh a nejlepší RPG roku 2025. Právě v žánru RPG přitom Kingdom Come příliš velkou konkurenci nemá, když tedy nebudeme počítat Clair Obscur, který je favoritem na zisk oné „Game of the Year“ kategorie.
Potvrzují to i sázkaři – podle dat serveru Kalshi.com má totiž Expedition 33 momentálně 86 procent šanci na výhru. Silksong na druhém místě má 6 procent, Death Stranding 2 i Hades II mají totožně 3 procenta, Donkey Kong Bananza jakožto jediný zástupce Nintentda má 2 procent shodně právě s posledním KC: D II.
V kategorii RPG pak Kingdom Come a Clair Obscur doplnily tituly Avowed, The Outer Worlds 2 a Monster Hunter Wilds. Pakliže by novináři hlasující na The Game Awards nechtěli udělovat cenu pro nejlepší hru roku i nejlepší RPG jedné hře (zpravidla se tak neděje), dává právě zde největší smysl ocenit tým vývojářů okolo Viktora Bocana.
Za rok s GTA VI
Mimo jiné byli odhaleni také adepti na nejočekávanější hru příštího roku, i tady už je ale prakticky rozhodnuto. Ačkoliv se zde totiž objevují mimořádně atraktivní tituly jako 007 First Light, Marvel’s Wolverine, Resident Evil Requiem a Zaklínač 4, všechny zastiňuje masivně očekávané pokračování legendární franšízy od Rockstaru Grand Theft Auto VI. V případě, že již nedojde k dalším odkladům, bude totiž rok 2026 patřit zcela novému GTA, a celé herní odvětví se na to už nyní připravuje. To je ale zase na jiné téma.
O svém letošním favoritovi každopádně budou vedle novinářů a dalších členů poroty rozhodovat také samotní hráči. Ti můžou na oficiálních stránkách hlasovat až do 10. prosince. Přímý přenos udělování cen se bude vysílat ve čtvrtek 11. prosince v noci, kromě klasického streamu na YouTube pak vůbec poprvé budou ceny vysílány živě také na platformě Amazon Prime Video.