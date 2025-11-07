Kina v úpadku. Uplynulý měsíc je nejslabším za poslední tři dekády

Ačkoliv se v letošním roce urodilo hned několik kvalitních a taky úspěšných hororů, žádný z nich nezachránil uplynulý měsíc včetně halloweenského víkendu od jednoho z nejhorších box office výsledků za poslední tři dekády.
Díky pondělním box office reportům i opravě statistik (ještě v neděli se zdálo, že poslední říjnový víkend v amerických kinech ovládla romantika Nelituji ničeho, nakonec se však vítězným snímkem stal horor Černý telefon 2) už je to oficiální – říjen 2025 je nejhorší za posledních 30 let.
Propadáky, kam se podíváš
Podle dat společnosti ComScore se americké tržby za letošní říjen zastaví na zhruba 425 milionech dolarů. Když nezahrneme pandemický říjen 2020, kdy byla kina zavřená, jedná se o nejnižší sumu za necelé tři dekády. Konkrétně zažil Hollywood takto špatná čísla naposledy v roce 1997, kdy tržby z amerických kin dosáhly pouhých 382 milionů. Ale bez inflace. Po započítání inflace by to dnes dělalo solidních 780 milionů dolarů. Jen pro porovnání, říjen 2018 se pak v rámci této statistiky zapsal do historie vůbec největšími tržbami ve výši 832 milionů dolarů. A čím byl tedy letošní úpadek způsoben?
Důvodů je vícero. Částečně se na letošních tržbách podepsaly nedávné oborové stávky, které způsobily různé odklady a tím pádem menší celkové množství filmů v kinech. Ostatně po relativně silném létě přišlo poměrně rychlé podzimní vystřízlivění, kdy ani září v pokladnách kin neudělalo zrovna vlny, takže se žádný z filmů nijak výrazněji nepropsal do října. Tím největším důvodem je ale nejspíš prostý fakt, že žádný z nových filmů v nabídce zkrátka neoslovil masy.
V USA se nejúspěšnějším titulem v říjnu stalo pokračování ke kultovní, avšak zdaleka ne mainstreamové sci-fi sérii Tron. Snímek s podtitulem Ares v hl. roli s Jaredem Letem si ale přišel na pouhých 63,4 milionů dolarů. S rozpočtem kolem 220 milionů se tak bude pořád jednat o jeden z největších propadáků roku.
Dalších 53 milionů přidal horor Černý telefon 2, o 34 milionů se postarala zpěvačka Taylor Swift se svým novým albem, dalších 39 milionů pak v říjnu přidala chválená Jedna bitva za druhou s Leonardo DiCapriem, i ta ale nakonec ve finálním zúčtování peníze studiu prodělá. Díky oscarovým nadějím by to ale nemuselo aspoň tolik bolet.
Vyložená zklamání ovšem přišla v podobě filmů Mlátička s Dwaynem Johnsonem, Obvinění od oceňovaného Lucy Guadagnina nebo hudebního životopisu Springsteen: Vysvoboď mě z neznáma. Všechny tři snímky si užily festivalové premiéry, širší publikum se jim ale nalákat nepodařilo. Největším hitem tak mohl potenciálně být druhý Mortal Kombat studia Warner Bros., to se ale na poslední chvíli rozhodlo očekávané pokračování herní série přesunout na květen příštího roku, kdy predikují o něco vyšší tržby.
Lepší časy na obzoru?
Listopad naštěstí vypadá výrazně nadějněji. O osudu snímků The Running Man nebo Predátor: Nebezpečné území sice zdaleka není rozhodnuto a experti naopak začínají předvídat spíše zklamání než vyložené trefy do černého. Ovšem premiéry filmů Čarodějka: Druhá část a především Zootropolis: Město zvířat 2, jež patří mezi nejočekávanější projekty letošního roku, smutným kinařům jistě nabídnou kýženou úlevu a snad nakopnou návštěvnost vstříc silnému závěru roku, kdy dorazí ještě třetí Avatar nebo horor Pět nocí u Freddyho 2. I tak byste ale v Hollywoodu v těchto dnech jen marně hledali nějaké důvody k radosti. Současné trendy totiž hovoří naprosto jasně a pro budoucnost kin to neznamená nic hezkého.