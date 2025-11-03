Zadavatelé a značky
Economia představuje prémiové předplatné a členství v klubu HN

Tištěná média

© Ilustrační foto, Pixabay

Mediální dům Economia reaguje na rostoucí zájem o důvěryhodný obsah, prémiové produkty a příležitosti k networkingu. Nově proto nabízí prémiové předplatné Hospodářských novin – HN All Access, které spojuje přístup k obsahu, osobní setkání i exkluzivní komunitu.

Součástí předplatného HN All Access (HN AA) je kompletní přístup k digitálnímu obsahu Hospodářských novin a Ekonomu, vstup na konference a eventy, placené podcasty a řada dalších výhod, včetně uzavřené WhatsApp skupiny a speciálních setkání členů klubu. „Vnímali jsme ze strany nejnáročnějších předplatitelů poptávku po principu ‘all you can read’, kterou jsme rozšířili ještě o ‘all you can visit & listen’,“ říká Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin. „Zájem nás mile překvapil, rychle míříme k první padesátce členů, což bereme jako hranici, na které se rozhodneme, jak budeme klub dále rozvíjet,“ dodává.

Členové HN AA mohli již v říjnu absolvovat živé vystoupení podcastu Bruselský diktát v Divadle Broadway, navštívit Health & Longevity summit, kde kromě profesorů Pavla Koláře, Jana Černého nebo Roberta Lischkeho hovořili také sportovci jako Tomáš Berdych či Barbora Špotáková. Nechyběli ani byznysmeni a finančníci. O svůj návod, jak být fit, se podělil například šéf Komerční banky Jan Juchelka, šéf J&T Banky Štěpán Ašer, Alexandra Kala, Lubo Smid, nebo manažer a dřívější prvoligový fotbalový rozhodčí Tomáš Kovařík. Do konce roku Economia připravuje ještě velký byznysový summit o budoucnosti české ekonomiky Kompas pro Česko, kde mimo jiné vystoupí bývalý vicekancléř Německa a obhájce „Energiewende” Robert Habeck, nebo byznysmen Jan Bárta.

Cena ročního předplatného HN AA 36 000 Kč plus DPH je podle mediálního domu vypočtena tak, že při čerpání veškerých nabídek předplatitelé výrazně ušetří. „Od HN All Access očekáváme nejen posílení naší pozice na trhu placeného obsahu, ale i prohloubení vztahu s věrnými čtenáři, pro které jsou Hospodářské noviny klíčovým zdrojem informací,“ doplňuje Lenka Černá, generální ředitelka společnosti Economia.

MAM Téma čísla

Proč mladí nečtou zprávy?
Média a trh
Jak dělat zpravodajství pro generaci Z?
Marketing ve sportu
Zadavatelé a značky
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem
Golden Drum
Akce a soutěže Zadavatelé a značky
Golden Drum: Povrchnost a nuda? Zapomeňte!

MAM Exkluzivně v časopise

Kohy5
Komunita a lidé
Neustálá improvizace okysličuje mozek
Vojtěch Tkáč z Refresheru
Komunita a lidé
Refresher dospěl, ale nestárne
Gabriel Mattar
Komunita a lidé
Nejlepší práce vzniká v nepohodlí
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Akce a soutěže
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald's v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
