ČRo Radiožurnál udržel pozici nejposlouchanější stanice v denním poslechu

© Ilustrační foto, Pixabay

V aktuálně zveřejněných výsledcích Radio Projektu za období 2.-3. čtvrtletí 2025 je Český rozhlas Radiožurnál opět nejposlouchanější stanicí v denním poslechu na rozhlasovém trhu.

ČRo Radiožurnál přes malé oslabení počtu denních posluchačů si tuto pozici udržel s osmdesáti tisícovým náskokem před další stanicí. V průměrném dni ho poslouchalo 732 tisíc posluchačů. Mírně posílil v týdenním dosahu s počtem 1 milion 822 tisíc posluchačů. Posílil i v podílu na trhu na 11 procent, což je aktuálně nejvyšší hodnota mezi českými rádii. Dařilo se i dalším zpravodajsky zaměřeným stanicím ČRo Plus (152 tisíc posluchačů denně a dosah 391 tisíc posluchačů týdně) a Radiožurnál Sport (43 tisíc posluchačů denně a dosah 327 tisíc posluchačů týdně)

„Úspěch Radiožurnálu potvrzuje, že pro českou veřejnost je důvěryhodné a objektivní zpravodajství oceňovanou a nezastupitelnou součástí veřejné služby realizované Českým rozhlasem“, uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Český rozhlas jako celek ve sledovaném období poslouchalo denně 1 milion 417 tisíc posluchačů. V průměrném týdnu oslovil 3 miliony 234 tisíc posluchačů. Podíl na trhu byl 26,3 procent.

Tisková zpráva

