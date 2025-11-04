Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Český rozhlas: Jana Ciglerová bude novou zpravodajkou v USA, do investigativního týmu přichází Štorkán a Šopfová

Český rozhlas bude mít od dubna 2026 novou zahraniční zpravodajku ve Spojených státech amerických – stane se jí novinářka Jana Ciglerová. Nahradí tak Pavla Nováka, který se vrací do Česka. Zároveň se rozšiřuje investigativní tým zpravodajství: od listopadu ho posílil Martin Štorkán a v prosinci nastupuje Kristýna Šopfová.

„Jana Ciglerová je pro nás jasnou volbou – má hlubokou znalost amerického prostředí, profesionální přístup a zkušenosti z prestižních médií. Věřím, že bude důstojně reprezentovat Český rozhlas v USA a českým posluchačům přinese kvalitní, srozumitelné a kontextem vybavené zpravodajství. Stejně tak vítám nové kolegy v investigativním týmu. Posilování této oblasti bylo nejen našim přáním, ale také požadavkem veřejnosti, který vzešel z ankety Jaký chcete Český rozhlas,“ říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Jana Ciglerová převezme roli zahraniční zpravodajky Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických 1. dubna 2026. Ve Washingtonu nahradí Pavla Nováka, který tuto pozici zastává nyní.

Ciglerová má za sebou přes dvacet let novinářské práce, z toho téměř deset let v zahraničí – dva roky ve Velké Británii a sedm let v USA. Spolupracovala s prestižními českými i zahraničními médii, jako jsou BBC, The Observer nebo The Washington Post. Českému rozhlasu je dlouhodobě známá jako analytička amerického dění, zejména na stanici ČRo Plus.

„Díky svým znalostem americké politiky, silné síti kontaktů, schopnosti srozumitelného výkladu a pohotovému projevu je pro vysílání Českého rozhlasu velkým přínosem. Navíc se jedná o novinářku s výrazným zápalem pro práci a smyslem pro veřejnou službu,“ říká Oľga Baková, vedoucí zahraniční redakce Českého rozhlasu.

Nové posily investigativního týmu

Investigativní redakci Českého rozhlasu od listopadu posílil Martin Štorkán. Dříve působil v týdeníku Respekt nebo deníku E15. Spolupracoval na úspěšné podcastové sérii Českého rozhlasu Stoupenci, která letos získala první místo v kategorii podcast na mezinárodním festivalu Prix Bohemia Radio. Vystudoval mezinárodní vztahy a do Českého rozhlasu se nyní vrací po několikaletém působení v jiných médiích.

V prosinci do týmu nastupuje Kristýna Šopfová. Má za sebou pět let v politické redakci deníku Právo a serveru Novinky.cz, z toho tři roky jako zástupkyně vedoucí domácí redakce. Působila také jako redaktorka České televize se specializací na justici a krátce psala pro Hospodářské noviny. Vystudovala žurnalistiku a politologii na Masarykově univerzitě v Brně.

„Obě posily přinášejí cenné zkušenosti z různých oblastí seriózní žurnalistiky. Jsou to typy novinářů, kteří jdou do hloubky, umějí pracovat s fakty a nebojí se složitých témat. Přesně takové lidi potřebujeme, pokud chceme dlouhodobě dělat silnou a důvěryhodnou investigativu,“ říká ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-44
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-44
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Proč mladí nečtou zprávy?
Média a trh
Jak dělat zpravodajství pro generaci Z?
Marketing ve sportu
Zadavatelé a značky
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem
Golden Drum
Akce a soutěže Zadavatelé a značky
Golden Drum: Povrchnost a nuda? Zapomeňte!

MAM Exkluzivně v časopise

Kohy5
Komunita a lidé
Neustálá improvizace okysličuje mozek
Vojtěch Tkáč z Refresheru
Komunita a lidé
Refresher dospěl, ale nestárne
Gabriel Mattar
Komunita a lidé
Nejlepší práce vzniká v nepohodlí
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ